Fotografije sa izbora za mis krabe

Fotografije: Autorka

Jednog popodneva u avgustu, u Džersi Šoru, dok su mnogi bili na poslu, turisti i lokalci su pripremali za toliko iščekivano takmičenje u lepoti. Šeli, sirena Ocean cityja,predstavila je ovogodišnje takmičare prijatnom melodijom.

Evo je, Mis kraba…

Evo je dolazi, naš idealna…

Zar nije lepa sa tom krunom u Ocean Cityju…

Klešta su joj slatka, usta su joj oštra…

To je kraba sa istinskom voljom…

O, evo je, Mis kraba…



Ako niste do sada shvatili, ovo nije običan izbor za mis – ovde se bira najlepša kraba, suvenir koji ćete najčešće dobiti od roditelja kada se vrate sa mora. „Takmičari se ocenjuju na osnovu originalnosti,“ rekao je Mark Sojfer, PR Ocean cityja. Takmičenje se održava još od 1980. godine. Sa imenima poput „Krabnado“ do „Krabi Vonka“, kreativnosti uopšte ne manjka.

Kao i u pravim izborima za mis, ni ovom izboru ne manjka kontroverze. Džersi Šor je gradić koji je bio nagrađen za humanost, ali ona se ostavlja po strani kada je u pitanju izbor za mis. Dok mnogima krabe sa rozim oklopom izgledaju divno, radi se o primercima koji su praktično na samrti. Bilo je ljudi koji su imali parole „KRABE NISU LJUBIMCI“ i „ZATOČENIŠTVO UBIJA KRABE“, pa je čak i Sojfer rekao kako „želi da vidi samo zdrave krabe na ovom izboru“. Kasnije mi je rekao da „najbolje što mogu da urade jeste da pruže informacije kako ljudi mogu da se brinu o krabama“.

Uprkos kontroverzama, dan se nastavio i na kraju je bio samo jedan pobednik. „The Wicked Pinch of the West“ odnela je kući pehar Cucumber Rind otišavši kući noseći crni veštičiji šešir i metlu. Kao što i naslovna pesma poručuje, prvoplasirana je imala preslatka klješta i oštra usta.