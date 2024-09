Tip osumnjičen za ubistvo uradio je najgori ‘Kiki’ izazov ikada

„In My Feelings“ izazov – ili Kiki izazov, ili kako god zvali onu stvar kada plešete uz glupu Drejkovu pesmu u nadi da ćete postati viralni i poznati – je svuda ovog leta. Ljudi su počeli da iskaču iz kola u pokretu, Vil Smit se popeo na vrh ogromnog mosta, i policajci su smatrali da je potrebno da izdaju veoma ozbiljna upozorenja o opasnostima ove plesne groznice.

Ipak, nakon što je Trevor Noa pre par nedelja proglasio klip na kom dva tipa na jugu Indije plešu sa volom u blatu najboljim „In My Feelings“ izazovom ikada, ostalo je još jedno pitanje da visi u vazduhu: ukoliko je taj najbolji, koji je pokušaj najgori? Sada, napokon, imamo odgovor. U ponedeljak, osumnjičeni za dvostruko ubistvo – koji je nekada bio i na FBI listi najtraženijih kriminalaca – uradio je najverovatnije najgori „In My Feelings“ izazov svih vremena.

Videos by VICE

Policija je transportovala Otona Mimsa, koji je nedavno uhapšen u Džordžiji zbog ubistva dva čoveka u Mičigenu prošlog marta, kada je on primetio nekoliko kamera i odlučio da je pravo vreme da đuska, javio je WNDU.

Policija je vodila Mimsa od aviona preko piste, Mims se iskreveljio kamerama i odigrao čuvene „In My Feelings“ pokrete, praveći srce rukama i imitirajući vožnju kola. Niko nije bio oduševljen time što Mims radi, samo su ga ubrzali do policijskog vozila koje ga je odvelo u zatvor. Ali cela stvar je veoma čudna i neprijatna, ne samo zato što je osumnjičeni za ubistvo učestvovao u nekom glupom viralnom izazovu dok su ga odvodili u pritvor, već i zbog toga što je delovao veoma zadovoljno dok je to radio.

„Gotovo je delovalo kao da se sprda“ rekao je Den Mekginis direktor Javne bezbednosti Benton Harbora za WNDU. „On je ubio dvoje ljudi.“

Policija tvrdi da je Mims, za kog sumnjaju da je ubica mičigenske bande, ubio dvojicu dvadesetogodišnjih momaka na kućnoj žurci u Benton Harboru. Prema rečima svedoka, Mims je navodno upucao dvojicu momamka, a zatim je opalio druga dva metka u njihove glave dok su ležali na zemlji, i pobegao.

„Tera me da se zapitam kako neko može da bude toliko hladnokrvan“, rekao je Mekginis. „Zato je veoma opasan – da učini nešto tako, ispred svih tih svedoka, je beskrupulozno“.

On je uspešno bežao od policije mesecima, i očigledno je imao vremena da gleda „In My Feelings“ videe, sve dok napokon nije otkriven u kući u Koledž parku u Džordžiji, gde je uhapšen. Trenutno je u zatvoru u Benton Harbor oblasti, i oputužen je između ostalog i za prvostepeno ubistvo. Ipak, nije podignuta optužnica za jako loš tajming izazova koji je uradio.