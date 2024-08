To što sanjaš da varaš parntera nije nužno loša stvar

“Više puta sam sanjala da varam svog dečka”, kaže Liz*. “U jednom od ovih snova dešavala se poprilično erotična predigra sa Guvernerom-” jednookim negativcem iz serije The Walking Dead, objašnjava ona, a to je serija koju ona i njen dečko gledaju. “– Ne sećam se setinga, ali znam da je bilo uzbudljivo; čak me je i lizao.”

Liz ima 29 godina i u vezi je sa svojim dečkom već tri i po godine; njih dvoje žive zajedno već šest meseci. “Poprilično sam zadovoljna u ovoj vezi”, uverava me ona. Ono što ne iznenađuje je da je zbunjena ovim snom. “Bio je bizaran, jer mi se ni taj lik ni taj glumac ne dopadaju – a ipak sam toliko uživala u snu.”

Liz ne priča svom dečku svaki put kada sanja ovakve snove – “Nisam sigurna da li bi iko želeo da zna za svaki put kada njegov partner sanja da ga vara” – ipak, ona je poprilično opuštena, iako zbunjena njihovim dešavanjem. ”Zar ne sanja svako da vara partnera?”

Eto dobrog pitanja. Za vreme karantina ljudi su počeli da sve više sanjaju intenzivne, vividne snove; što nije iznenađenje. Ipak smo do skoro bili zatvoreni u kući i po ceo dan gledali Netflix. Ali, šta je sa snovima u kojima se dešava prevara? Da li su i oni univerzalniji nego što mislimo?

Aleks Morgan vodi podkast u kome se govori o snovima, In Your Dreamzzz, i on je shvatio da su snovi u kojima se dešava prevara toliko učestali da im je posvetio čitavu epizodu. “Postoje lagane teme u snovima – a onda postoje i snovi u kojima se dešava prevara”, kaže mi on. “Ljudi su mi opisivali svoje stanje panike; čak se u nekim porukama osećalo da je u pitanju zaista hitna situacija. Ljudi su želeli da shvate zašto sanjaju ove stvari.”

Morgan je voditelj, ali je stručnjak za snove u ovom podkastu Tereza Čeung – autorka bestselera The Dream Dictionary from A-Z, koji je prvi put objavljen 2006, a ponovo izdat prošle godine – i ona objašnjava snove. Ona kaže da je u većini ovih slučajeva varanje u snu bezazlena stvar. “Prirodno je paničiti kada se probudite iz ovakvog sna… Ipak, ne treba da se osećate krivima. Niste loša osoba ukoliko ste ovo sanjali – prosto ste čovek. A ljudi su seksualna bića”, objašnjava ona.

Čeung takođe naglašava i važnost razumevanja jezika snova. “Vaš um dok sanja komunicira sa vama kroz jezik simbola”, objašnjava ona. “Dakle, treba da shvatite šta varanje u snu simbolizuje u vašem budnom životu. Šta je to što vas dok ste budni čini da se osećate krivo, kompromitovano, ljubomorno ili smoreno? Većinom su u pitanju stvari unutar vas samih; u kom smeru bi trebalo da se razvijete, emocionalnom, psihološkom, kako bi ste se osećali ispunjeno.”

Šon*, 29, sa svojom devojkom je u vezi već četiri godine, a zajedno žive već dve. Njemu su dobro poznate drame povezane sa varanjem, a skoro je sanjao kako spava sa bivšom devojkom. Ipak, on kaže da mu nije teško da shvati zašto mu se to dešava. “Lično se identifikujem kao poliamorna osoba,” objasnio je on. To sam shvatio 2019 i rekao to svojoj devojci.”

Poliamorija definitivno igra ulogu u Šonovim snovima. “Ovi scenariji koje doživljavam dok sanjam nikada nisu postavljeni kao prevara”, ukazao je on. “Obično takve snove sanjam tako što znam da se to dešava izvan moje veze; ali je u pitanju čin na koji su obe strane pristale, što na isti način funkcioniše i u mom životu.”

Naravno, nisu svi snovi u kojima se dešava prevara posledica poliamorije. Postoji veliki broj razloga zbog kojih se ovakvi snovi mogu pojaviti, a često nemaju nikakve veze sa vezom koja je u toku. “Na primer, ukoliko sanjate prevaru sa kolegom, a ovaj kolega ima sjajan smisao za humor, to ne znači da vam se zapravo sviđa taj kolega”, objašnjava Čeung. “Ipak, možda treba da se oraspoložite, da krenete da shvatate svoj život manje ozbiljno. Možda je to ono što vam ovaj san poručuje.”

A šta je sa suprotnom situacijom – sa snovima gde sanjate da vas partner vara? Eli*, 34, se sa ovim češće sreće. Ona je u vezi sa dečkom već tri godine, a zajedno žive već godinu i po.

Eli se seća da je u skorije vreme sanjala dva puta da je dečko vara. Ona zna da je sa njihovom vezom sve u redu, i zaista su je uznemirili ovi snovi. “U ovim snovima on samo poriče, poriče, poriče… a onda kada prizna, ne pomirimo se. To su stvari koje on nikako ne radi u stvarnom životu; ali sam se oba puta iz ovih snova probudila u stresu i pokušavala da ih racionalizujem.”

Posle ovih snova, Eli se čitav dan osećala čudno. Nije joj trebalo puno vremena da shvati šta se dešava – u ranijim vezama je bivala prevarena. “To je imalo jak uticaj na moje mentalno zdravlje u to vreme; a kada sam bivšem rekla za to, on je agresivno poricao, i pokušao da me ubedi da sam luda.”

Čeung ponovo kaže da ovo najviše ima veze sa nama samima. “Porazmislite o prevari – kada vas partner vara u snu – ne kao da vas je zapravo prevario, već kao simbol da nešto treba da naučite, da rastete”, objašnjava ona. “Ukoliko ste ranije bili prevareni, možda ponovo proživljavate te emocije: u tom slučaju, ovi snovi su možda pokušaj uma da pomogne da se osvrnete na to.”

Šta je ključna stvar? Ne paničite. “Često ignorišemo snove; zbog toga um u snu nekada šalje strašne scene, kako biste obratili pažnju na njih”, objašnjava Čeung. “Vaš posao je da postanete detektiv i shvatite lično značenje vaših snova – koje će biti drugačije za svakoga.”

Dakle, sledeći put kada se nađete u neprijatnom snu u kome se dešava prevara, zašto prosto ne zapišete ono čega se sećate kada se probudite i ne pokušate da shvatite šta ovaj san pokušava da vam poruči? Često su u pitanju važne stvari.

*Imena sagovornika su izmenjena.