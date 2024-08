Top trinaest SF serija na Netfliksu

Pre nego što zaronite u top listu, imajte u vidu da SF TV serijali zahtevaju posvećenost: morate biti spremni da izgurate ove narative koji se granaju kroz galaksije i paralelne dimenzije. (Ako vam je to mnogo, imate ovde spisak najboljih SF filmova na Netfliksu). Biće akcije, drame, radosti i jada pošto se prepustite ovim izuzetnim fantazijama u ne tako dalekoj budućnosti. Evo našeg izbora najboljih SF serijala koji su vam nadohvat ruke na (američkom) Netfliksu, po abecednom redu:

Altered Carbon

„Digitalni ugljenik“ je savršen za gledanje sa pola mozga ok kuvate, radite, ili ozdravljate. Dešava se 250 godina u budućnosti, glavni lik odmah na početku umre ali ga u život vrati bogataš kako bi ovaj rešio slučaj njegovog ubistva… ništa lakše za ispratiti, nego, šta spremate za večeru?

Black Mirror

Jedan od namerno najneprijatnijih programa na malom ekranu je ova antologija Čarlija Bukera u klasičnom maniru „Zone sumraka“, samo sa nešto više sodomije. Već od prve epizode navući ćete se na ou noćnu moru, pod uslovom da možete da istrpite sveprisutno beznađe i mestimičnu banalnost.

Dark

Ovaj nemački serijal zahteva titlove, što će neke gledaoce svakako odbiti, ali šteta bi bilo da ga zaobiđete. Izvrsno snimljena i napisana u maniru Stivena Kinga, ova priča o putovanju kroz vreme pokazala se kao dovoljno upečatljiva da bi dogurala o druge sezone. Ne može se više zahtevati.

Knights of Sidonia

Zaprepastiće vas ne samo vizualna strana ove meka-anime, već i audio doživljaj. Zvuk džinovskih robota koji se u svemiru bore protiv vanzemaljaca izuzetno je realističan. Iako čak ni ne znate kako to treba da zvuči!

Lost in Space

Netfliks je obradio SF klasik čiji je „Opasnost, Vile Robinsone!“ citat ostao dobro upamćen kroz generacije. Priča jasno vuče korake iz devetnaestog veka, ali specijalni efekti su sasvim savremeni.

Luke Cage

U adaptaciji Marvel originala, begunac postaje heroj u Harlemu. Granica između akcije i fantazije po običaju je slabo vidljiva, ali super-vojnici ipak spadaju u SF žanr.

The Magicians

Neobično seksualizovan svet „Hari Potera za odrasle“ u SyFy produkciji ima mnogo toga da ponudi. Kako piše Bet Elderkin za io9, u pitanju je „možda najprogresivnija TV serija danas“. Džesika Lakenal sa Mary Sue kaže da se ne slaže „sa nekim kreativnim odlukama“ jer jedan od ženskih likova biva izložen seksualnom nasilju.

The OA

Brit Marling glumi nestalu devojku koja se neočekivano vraća kući u ovoj seriji koja spada u one „znam da je loše ali mi se sviđa“ uratke, slično kao Rozvel.

Star Trek

Pet od sedam serijala „Zvezdanih staza“ možete pogledati na Netfliksu: imate izbor između TNG, DS9, Enterprise, Voyager, ili originala sa Vilijamom Šetnerom u ulozi Kirka. Rodenberijeva popularna spejs opera imala je svojih uspona i padova, ali jednom Treki – zauvek Treki.

Star Wars: The Clone Wars

„Ratovi klonova“, melem na ranu ljudima kojima su bedni SW prikveli naneli duševni bol, nude nam malo više diverziteta u dalekoj galaksiji, a malo manje džedajskih „dobro-zlo“ dihotomija. Složeni narativ vodi nas u sivu zonu koje u filmovima nije bilo. Anakin je ovde neuporedivo interesantniji.

Stranger Things

Čuvena franšiza u razvoju priča priču o deci koja u svom malom mestu otkriju prolaz u paralelnu dimenziju. Uprkos minimalnom marketingu, ceo svet je danas čuo za Stranger Things. Mnogima se sviđa, možda ste i vi jedan od njih? Ima običaj da žanrovski izmeša sve i svašta, što zahtevnije gledaoce ume a žulja, ali predi probati makar kako bi se znalo o čemu to svi toliko pričaju.

Sword Art Online

Lik zaglavljen u VR igri pokušava da se vrati u stvarni svet, a onda iz stvarnog sveta zalazi po drugim VR igrama i pomaže ljudima. Ova adaptacija je nešto između TRON i slešer horora.

The Twilight Zone

Moj ASMR okidač je sablasni glas Roda Serlinga kako najavljuje epizodu „Zone sumraka“. Inspirisan hladnoratovskim strahovima, ovaj rodonačelnik žanra nudi ezopovske pouke za moderno doba. Epizode koje treba posebno istaći su One for the Angels, Five Characters in Search of an Exit, i čuvena Eye of the Beholder.