Trajekt koji Dance i Šveđane već decenijama čini srećnim na 20 minuta

Da li se to ja ljuljam, ili brod? Ne znam da procenim. Ovde, na širokoj pučini, u baru na trajektu koji putuje od Danske do Švedske, pa onda nazad, sakriti sopstvenu ubijenost alkoholom daleko je od lakog zadatka.

I dok prelazimo moreuz Uresund i prilazimo Švedskoj, usmeravam pogled na luku Hilsingborg, gledam u ostatke srednjovekovne ahitekture odmah pored modernih funkcionalističkih konstrukcija. A pošto sam građanin Danske, i zaboravio sam pasoš, neću moći da napustim trajekt ovde.

Ovaj pab koji kruzuje morem nije običan pab, što je i očigledno. Ovaj trajekt pripada pomorskoj transportnoj firmi Sundbusserne, ili “The Harbour Buses”. Oni nude alternativu manjih dimenzija za sve one koji bi inače putovali nekim od velikih trajekta kompanije Scandlines.

Ovaj brod skromne veličine po ceo dan plovi između dva grada: Helsingborga u Švedskoj i Helsingura u Danskoj. Vožnja u jednom pravcu traje samo dvadeset minuta, a trajekti isplovljavaju do deset uveče. Ipak, mnogi putnici ne ukrcavaju se na ovaj trajekt kako bi stigli od tačke A do tačke B – oni su tu kako bi partijali.

Kupio sam dnevnu kartu koja košta 69 danskih kruna (10 evra), i sada sam ovde kako bih posmatrao kako izgleda vajb kada se Danci i Šveđani susretnu na neutralnom pomorskom terenu. Ovde se kulture ujedinjuju oko piva, kobasica i pesama grupe ABBA.

The rainy outside deck.

“Vozim se ovim trajektom petkom i subotom nakon posla već dvadeset godina,” rekao mi je 71-ogodišnji Šveđanin Lenart Peterson. “Ukrcam se oko pet popodne, pijem i đuskam, a onda se iskrcam oko devet uveče u Helingborgu,“ priča Lenart dok sedi za jednim od mnogih stolova za večeravanje koji se nalaze u velikoj sali za bankete, gde cover bend uveliko svira već dva sata.

Jedna gospođa u kožnim pantalonama klima glavom uz “Proud Mary,” nakon koje je usledila pesma grupe ABBA “Dancing Queen”, pa onda i pesma Kim Larsen “This Is My Life”.

Priključio sam se grupi Šveđana u restoranu koji su delovali kao da se sjajno provode. “Oduvek se sprijateljujem sa Dancima na ovom brodu,“ priča mi Lenart.

A loved-up Swedish couple on the ferry.

“Danci znaju da piju,” dodaje Šveđanin Glen Zilren. “Meni nije važno odakle ko dolazi – svi smo braća. Nazdravljamo jedni sa drugima i provodimo se sjajno.“ On je prvi put na ovom brodu bio 2010, „ali posete nisu postale redovne do pre tri godine,“ priseća se on.

I ako postoji nešto zbog čega Šveđani mogu konstantno da sprdaju Dance, onda je to činjenica da oni nisu dobri u razumevanju jezika njihovih suseda, iako su i lingvistička i geografska distanca gotovo zanemarljive. “Kao da nećete da nas razumete. A mi razumemo danski,“ kaže mi Per-Erik Heningson, koji je danski naučio gledajući filmove kao mali. “Verovatno je to zbog toga što smo mi kao vaš stariji brat, tako da ste pokupili kompleks mlađeg brata.“

I tako je ova konverzacija skrenula ka politici.

Raspravljali su o danskom premijeru, koji ima strog odnos prema izbeglicama i imigrantima. Šveđani, sa druge strane, pre bi voleli njega, nego sopstvenog premijera.

The smoking area.

Pomalo je ironično to što blejimo sa Šveđanima pivopijama koji su skeptični kada se radi o imigracijama. Neki stereotipi o Dancima govore o tome koliko su oni ponosni, nacionalistički nastrojeni, kao i da uvek kažu ono što im se govori. Šveđani svoje južne komšije često optužuju za seksizam, kao i za neke osetljivije teme kao što su golotinja u javnosti.

Sa druge strane, Danci Šveđane posmatraju kao politički korektne do bola, a smatraju i da su naivni kada se radi o puštanju velikog broja migranata u njihovu državu. A tu je i Systembolaget, prodavnica u vlasništvu Vlade, koja drži monopol na prodaju žestokih pića.

Stanovnici Kopenhagena se često šale o “pijanim Šveđanima“, zato što oni dolaze u dansku prestonicu često samo kako bi se propisno napili. A za razliku od Švedske, u Danskoj smete piti i na ulici, a gotovo da nema prodavnice u kojoj nećete naći svoje omiljeno piće. Čak i retko proveravaju lične karte. Upravo zbog toga, na ovom brodu ipak ima više Šveđana nego Danaca.

The author (left) waiting for a beer.

Nekoliko putnika poželelo je da se odmori od muzike, i uputili su se ka donjem spratu, ka nekadašnjem prostoru za pušače u kome postoji bar. Jedan danski par uživa u nekoliko tuborga daleko od buke. Oni se redovno ukrcavaju na ovaj trajekt kako bi se opustili i proveli dobro. “Dolazimo ovde što češće možemo, makar jednom nedeljno. Ponekad samo brzinski odemo na drugu stranu i nazad, a onda idemo kući,“ ispričala nam je Dorte Peterson.

Ona je u Švedskoj živela godinama, i putovala je trajektom svakoga dana kako bi otišla na svoj posao, gde je radila u IT industriji. Njen suprug Mihel radi na građevini. “Obožavamo vožnju trajektom. Atmosfera je fina, a vikendom ima i muzike uživo. Sjajno je. Bolje nego otići u bilo koji stari pab, definitivno. A i ovde se svi manje-više znaju,“ priča mi Mihel.

“Imao sam dve ili tri godine kada sam prvi put prešao preko ove vode sa bakom i dekom,“ dodaje on.

Sundbusserne trajekt isplovio je po prvi put 1958. Tada je bio tu kao prekogranični prevoz. Do pre nekoliko decenija, ovaj trajekt nije bio ovoliko veseo.

Na horizontu se pojavljuje zamak Kronborg: nacionalno blago iz petnaestog veka, i mesto koje je Šekspir odabrao da tu smesti radnju svog Hamleta, a možda je upravo ovaj pejzaž inspirisao čuvenu repliku “Nešto je trulo u državi Danskoj.“

A lot going on on the dance floor.

Ova tvrđava je takođe i relikvija vremena kada su Švedska i Danska bile dve kraljevine u ratu. Od ranog srednjeg veka, oni su se borili za nadmoć nad teritorijama koje su danas južna Švedska, oko regiona koji se zove Skone, a koji je bio pripadao Dancima sve do 1658. godine. Ono što je jedna od retkih zajedničkih tačaka kada govorimo o svim ovim ratovima je činjenica da su Šveđani, na neki fazon, obično pobeđivali.



Još od Napoleonovih osvajanja, za vreme kojih je Švedska od Danske preuzela Norvešku 1814, na ovim prostorima među susedima vlada mir. A jedna od najčešće ispričanih priča sa obe strane upravo je ona u kojoj su za vreme Drugog svetskog rata mnogi Jevreji iz Danske ribarskim čamcima bežali iz svoje zemlje koja je u to vreme bila okupirana od strane nacista.

Ovaj danski par sa kojim sam ćaskao ne misli da postoji velika razlika između Danaca i Šveđana. “Ta karikirana slika prosečnog Šveđana pre se može odnositi na ljude iz Stokholma,“ kaže Dorte. “Tako nešto zapravo ne postoji u Skoneu. Bili smo jedna država predugo, tako da se i dalje osećamo kao da smo jedni sa drugima.“ Ona kaže da nikada nije iskusila bilo kakve neprijatnosti na ovom brodu.

“Nikad nije bilo frke. Ponekad neko uskoči u vodu, ali to bi bilo najgore što se desilo,“ kaže nam Mihel.

Vreme je za jelo.

Both Danes and Swedes love red sausages with ketchup, mustard and bread.

U zatvorenoj dvorani za ples gotovo dvesta ljudi dobija jela koja su naručili unapred – dve røde pølser (kuvane viršle) sa hlebom, što košta 39 kruna (5 evra). Deluks obrok košta 139 kruna (18 evra), a uključuje nekoliko različitih nepreklopljenih sendviča. U pitanju je smørrebrød – riba ili svinjetina na kriški crnog hleba. Flaša Tuborga, drugog po redu najvećeg danskog brenda piva, košta 28 kruna (3 evra).



Među putnicima su i 83-ogodišnja Hane Melhior i 84-ogodišnja Anike Salomonsen. Obe su rođene u Švedskoj, ali žive sa muževima u Danskoj. Poznaju obe zemlje, ali misle da su Šveđani bolji domaćini.

Annike Salomonsen and Hanne Melchior.

Pia Veksmar vozi se trajektom često, i ovde je sa svojom prijateljicom Lote Anderson. “Volim da se vozim trajektom jer je u Danskoj jeftinije izaći,“ kaže Pia, “Sve je skuplje u Švedskoj.“

“Danci stalno cirkaju,“ dodaje Pia. “Sa druge strane, Šveđani piju tek ponekad, ali kada pijemo, ubijemo se skroz.“ Nekoliko putnika Šveđana planiraju upravo to da rade kada se iskrcaju sa trajekta u Helsingoru.

Nekoliko ljudi pozvalo me je da čujem kako svira kaver bend Kim Larsen u baru u jednoj uličici u Helsingoru. Kako smo prispeli u dansku luku po, kako se čini, deseti put, nakon ko zna koliko prelazaka moreuza Uresund, pitao sam posadu koliko smo ovde. Oni su me obavestili da je ovo poslednja vožnja.

After the ferry makes its last stop, people leave the boat to continue the party in Denmark, where booze is cheaper than in Sweden.

Utrčao sam unutra po svog fotografa i stigli smo da napustimo trajekt na vreme. Gledali smo ga kako bledi u pravcu horizonta pre nego što je stao da prenoći u Švedskoj.

Pronašli smo bar u kome je svirao onaj bend – bio je krcat, prepun Danaca i Šveđana, među kojima je mnogo bilo onih koji su došli trajektom. Svi pevaju zajedno – na danskom – i to klasike Kim Larsen, naši glasovi stapaju se zajedno i odjekuju kroz noćni vazduh.

Ovaj članak prvobitno je objavljen na VICE UK.