Trajno nasleđe skorašnjih kontroverznih holivudskih kastinga

Na dodeli Oskara ove godine, Frensis Mekdormand se popela na binu da preuzme Nagradu za najbolju glumicu, odišući onom specifičnom vrstom iščašene raskoši koja je u međuvremenu postala definicija njene nekompatibilnosti sa holivudskim arhetipovima. Nakon što je održala poduži, brbljivi govor, završila je izjavom o naklonosti Holivuda belim muškim glumcima: “Imam dve reči koje ću vam ostaviti ovde večeras, dame i gospodo: rajder inkluzije.” (Rajder inkluzije, kako ga je definisao Stejsi L. Smit — osnivač i direktor Anenbergove inicijative za inkluziju — propis je o pravičnosti u glumačkim ugovorima koji garantuje diverzitet kastinga.)

Mekdormandina izjava bila je veoma bitna. Reči “diverzitet”, “zastupljenost” i “inkluzija” postale su u poslednje vreme sastavni deo rečnika pomirenja u Holivudu — čak toliko da bi sama diskusija mogla da vas ubedi da su se brojke promenile. Ali nisu. Krajem jula, Anenbergova inicijativa za inkluziju utvrdila je da je u poslednjoj deceniji postignut veoma mali napredak. “Govorne uloge za žene činile su na velikim platnima svega 30,6 odsto svih uloga u jedanaestogodišnjem periodu”, navedeno je u saopštenju. “U najgledanijih 100 filmova u 2017. godini, 29,3 odsto likova poticali su iz nedovoljno zastupljenih rasnih/etničkih grupa, 2,5 odsto bili su likovi s invaliditetom, a manje od jedan odsto svih likova dolazili su iz LGBT zajednice.”

Ponedeljak je bio polarizujući, gorko-slatki dan za kasting. Na Dizni je osuto drvlje i kamenje zato što je odabrao Džeka Vajthola, strejt glumca, za svog prvog velikog gej lika, u najavljenom filmu Jungle Cruise. U međuvremenu je Rubi Rouz, australijska kvir i rodno fluidna glumica, napustila Tviter usled burnih reakcija zbog njene prve otvoreno lezbejske superherojske uloge u Betvumen. (Betvumen je prvobitno bila Jevrejka i lezbejka; Rouz je bela i biseksualka.) Dizni je takođe prikazao prve slike iz igranog filma Mulan, sa Liu Jifei u glavnoj ulozi.

Razumevanje konteksta ovih digitalnih ratova ume da bude istovremeno zbunjujuće i iscrpljujuće. Holivud se godinama nalazi na meti kritika zbog loše kasting prakse — namerni “vajtvošing” uloga za likove koji su prvobitno zamišljeni kao manjine; biranje cisrodnih glumaca da igraju transrodne likove. Ima mnogo toga što treba da se pokrije, tako da smo sakupili skorašnji istorijat kasting kontroverzi i njihovog trajnog legata.

Helboj (Hellboy, 2019)

Ed Skrejn, fotografija putem CP.

Kontroverza: 21. avgusta je Ed Skrejn, engleski glumac i reper, dobio ulogu Bena Damija, lika japansko-američkog porekla u stripu.

Reakcija: Nedelju dana nakon što je dobio ulogu, posle ogromne kontroverze, Skrejn je dobrovoljno napustio snimanje. „Očigledno je da je prikazivanje ovog lika na kulturološki precizan način važno ljudima i da bi zanemarivanje te odgovornosti nastavilo tendenciju skrivanja priče o etničkim manjinama i glasovima u Umetnosti. Mislim da je to važno uvažiti i poštovati. Stoga sam odlučio da odustanem od uloge kako bi ona mogla da bude kastovana na pravi način”, napisao je on u saopštenju. Producenti Lari Gordon i Lojd Levin izdali su saopštenje za Dedlajn u ime Lajonsgejta i Milenijuma , rekavši: “Ed nam se obratio i očigledno je bilo da je čvrsto rešen po ovom pitanju. Mi potpuno podržavamo njegovu nesebičnu odluku. Nije nam bila namera da budemo nemarni prema pitanjima autentičnosti i etniciteta, i potrudićemo se da ovu ulogu dodelimo glumcu koji će biti dosledniji liku iz izvornog materijala.”

Nabor u vremenu (A Wrinkle in Time, mart 2018)

Fotografija: Dizni



Premisa: Režiserka Ava Duvernaj adaptira klasični omladinski naučnofantastični roman iz 1962. godine o tinejdžerki koja putuje svemirom u potrazi za ocem naučnikom, koji je nestao usred tajnog zadatka za vladu.

Kontroverza: Duvernaj je poznata ne samo po filmadžijskom talentu (njen dokumentarac 13-ti, osvojio je Nagradu Pibodi 2017. godine), već i po radu iza kamere na inicijativama za diverzitet i inkluziju. Za film je kastovala Storm Rid, koja je dvorasnog porekla, za ulogu protagonistkinje Meg Marej, koja je u knjizi bela. Angažovala je i Opru Vinfri i Mindi Kaling kao dva od tri nebeska bića koja vode Meg na njenom putovanju.

Reakcija: Observer je pisao da se Duvernej našla na meti kritike zato što je “pokušala da napravi suviše veliku političku poentu birajući afro-američke glumce za likove za koje se pretpostavlja da su beli (mada se u knjizi to ne kaže eksplicitno).” Režiserki, koja je crnkinja, te kritike nisu smetale. “Prva slika koju sam imala u glavi bila je da angažujem tamnoputu devojku za ulogu Meg, devojke koja putuje na razne planete i susreće se sa stvorovima i situacijama u kojima nikad nisam zamišljala devojku obojene kože”, rekla je ona za Entertejnment vikli. „Zanimala me je… heroina koja izgleda kao devojke sa kojima sam odrasla.” Rasel Boust, potpredsednik Američkog udruženja za kasting i šef njegovog odbora za inkluziju i diverzitet, bio je jednako oduševljen izborom glumaca kao i Duvernej: “Što više možemo da pokažemo diverzitet, to bolje”, rekao je on.

Urbane legende: Najnovija zbirka komedije (Urban Myths: A Brand New Collection of Comedies, januar 2017)

Fotografija putem YouTube.

Premisa: Urbane legende je humoristička serija u kojoj se svaka epizoda bavi po jednom urbanom legendom iz popularne kulture, od toga da je Muhamed Ali odgovorio čoveka od skoka sa zgrade do toga da se Bob Dilan pojavio nenajavljen na pragu nepoznatog čoveka.

Kontroverza: Jedna konkretna epizoda serijala trebalo je da prati (najverovatnije) fiktivnu priču, o kojoj je pisao Veniti Fer , o ekskurziji na koju su zajedno pošli Majkl Džekson, Elizabet Tejlor i Marlon Brando posle napada od 11. septembra. Ubrzo je obelodanjeno da je Džozef Fajns, koji je belac, trebalo da igra Majkla Džeksona — bio je to posebno opasan izbor kad se ima u vidu odnos samog Džeksona prema sopstvenoj boji kože. Optužen za “vajtvošing” lika, Fajns je izjavio: “Ta teritorija je osetljiva. Čovek sam mora da razluči da li će taj portret biti pozitivna zabava, koja neće dovesti do novih podela i završiti sa bilo čijim slomljenim nosem, i zato sam pristao uveren da je ovo pozitivna, laka komedija.”

Reakcija: Skaj Arts, kompanija koja emituje Urbane legende u Velikoj Britaniji, prvobitno je stala iza kasting odluke u saopštenju za Roling Stoun, rekavši: “Skaj Arts daje producentima kreativnu slobodu da uloge dodeljuju onako kako oni žele, u sklopu okvirnog diverziteta koji smo zacrtali.” Nekoliko članova Džeksonove porodice brzo se usprotivilo, uključujući njegovu ćerku Paris Džekson, koja je to nazvala “sramotnim” i napisala u od tada obrisanom tvitu: “Neverovatno sam uvređena ovim, a sigurna sam da su i mnogi drugi ljudi, i iskreno me tera na povraćanje.” Epizoda je povučena iz plana za emitovanje na neodređeno: “Nameravali smo da zbijamo šale sa navodno istinitim događajima i nikad nismo nameravali nikoga da uvredimo.”

Duh u mašini (Ghost in the Shell, mart 2017)

Fotografija: Paramount Pictures.

Premisa: U režiji Ruperta Sandersa, Duh u mašini je naučnofantastični akcioni film okvirno zasnovan na istoimenoj japanskoj seinen mangi, koju je nacrtao i napisao Masamune Širo. Smešten u blisku budućnost, film prati Majora (Skarlet Johanson), supervojnika kiborga koji istražuje svoju prošlost u sve nejasnijoj granici između ljudi i robota.



Kontroverza: Iako je Duh u mašini adaptirana verzija veoma popularne japanske mange, njen glavni lik — i većinu ostalih uloga — igra Johanson, bela glumica. U aprilu 2016. godine, pred premijeru filma, Skrinkraš je javio da su filmadžije naručile upotrebu CGI-a, između ostalih vizuelnih efekata, isprobavajući kako da Johanson deluje “azijatskije”. Paramaunt je to brzo negirao.

Reakcija: Režiser je za CNET izjavio da stoji iza odluke da glavnu ulogu poveri Johansonovoj, za koju je rekao da je “najbolja glumica moje i svoje generacije i osoba za koju sam smatrao da najbolje otelotvoruje fizikalnost i sposobnost ulaska u tu ulogu.” U sličnom tonu, Mamoru Oši, koji je režirao prvi Duh u mašini 1995. godine, rekao je za IGN: “Major je kiborg i njen fizički oblik je u potpunosti lažan. Ime ‘Motoko Kusanagi’ i njeno sadašnje telo nisu njeno originalno ime i telo, tako da nema osnove tvrditi da nju mora da igra azijska glumica.” Johanson je takođe rekla, u intervjuu za Mari Kler: “Sasvim sigurno nikad ne bih pomislila da igram osobu neke druge rase. Diverzitet je važan u Holivudu i nikad ne bih želela da se osećam kao da igram lika koji je uvredljiv.”

Ako ništa drugo, Duh u mašini je bio veliki neuspeh na blagajnama, zaradivši svega 40 miliona dolara od procenjenog budžeta od 110 miliona.

Kontroverza se nastavila i ove godine, kad je Sanders najavljen kao režiser filma o transrodnom muškarcu kog je trebalo da igra Johanson, od čega je ona promptno odustala, nakon brojnih kritika izrečenih na njen račun.

Bogovi Egipta (Gods of Egypt, februar 2016)

Putem Summit Entertainment.

Premisa: U režiji Aleksa Projasa, Bogovi Egipta je naučnofantastični akcioni film o smrtnom Egipćaninu koji se udružuje s egipatskim bogom Horom da spase svet od Seta, boga Haosa, i spase svoju ljubav.



Kontroverza: Uprkos onome što nagoveštava sam naslov, nijedan egipatski glumac nije se pojavio u Bogovima Egipta. Umesto toga, glumačka podela je bila prepuna belih glumaca: Džerard Batler kao Set, Nikolaj Koster Valdau kao Hor, Džefri Raš kao Ra i Brenton Tvejts kao Bek. Tu je i Čedvik Bouzman kao Tot, ali u najvećoj meri u filmu nema ljudi obojene kože.

Reakcija: Film se očekivano suočio sa bujicom napada. Asošijejted Pres je to pristojno nazvao “etički netačnim kastingom”; Ava Duvernej je rekla: “Svi zaslužujemo ikone po sopstvenom liku” hvaleći kasting Džej Džej Abramsa u Rat zvezda: Buđenje sile. Čak se i Čadvik Bouzman, koji se pojavljuje u filmu, složio sa kritikama na račun filma. Lajonsgejt i režiser Aleks Projas izvinili su se zato što nisu razmišljali o diverzitetu filma, a Lajonsgejt je obećao da će se više truditi u budućnosti. “Mi shvatamo da je naša odgovornost da se staramo da kasting odluke odražavaju diverzitet i kulturu vremena koje se opisuje. U ovom slučaju nismo uspeli da dorastemo našim sopstvenim standardima osetljivosti i diverziteta, za šta se iskreno izvinjavamo. Lajonsgejt je duboko posvećen pravljenju filmova koji odražavaju diverzitet naše publike. Mi smo u prošlosti bili bolji, možemo da budemo bolji i bićemo bolji.” Od tada, Lajonsgejt je snimio, između ostalih, sledeće filmove: The Perfect Match (2016), Kafe Society (2016), Slagalica strave (2017), Džon Vik: Drugo poglavlje (2017), Robin Hud (2018) i Overboard (2018).

Veliki zid (Great Wall, decembar 2016)

Putem Universal Pictures.

Premisa: U režiji Zanga Jimua, Veliki zid priča priču o evropskim plaćenicima u potrazi za crnim prahom koji se upuštaju u borbu za zaštitu Velikog kineskog zida od hordi drevnih čudovišta.



Kontroverza: U Velikom zidu igraju Met Dejmon i Vilem Defo kao glavni likovi u srednjovekovnoj Kini. Film je bio kritikovan zbog širenje priče o belom spasitelju — kinematografski arhetip u kom belac spasava ljude obojene kože od njihovog skorog uništenja.

Reakcija: Zang Jimu, režiser filma (Jimu je Kinez), rekao je da protagonisti nisu igrali uloge namenjene kineskim glumcima, odbacujući tvrdnje kritičara jer nisu “naoružani činjenicama”, dodajući da je “na mnoge načine Veliki zid upravo suprotno od onoga što se priča. Po prvi put, film duboko ukorenjen u kineskoj kulturi, sa jednom od najvećih kineskih glumačkih podela svih vremena, snimljen je na širokom platnu za svetsku publiku. Mislim da je to trend koja naša industrija treba da prihvati.”

Nina (April 2016)

Fotografija putem YouTube.

Premisa: U režiji Sintije Mort, Nina je biografski film koji se bavi životom i karijerom pokojne džez muzičarke, klasične pijanistkinje i aktivistkinje za ljudska prava Nine Simon, u tumačenju Zoe Saldane.



Kontroverza: Zoe Saldana, crna glumica latinoameričkog porekla svetle boje kože, nosila je tamnu šminku i protetički nos da bi igrala Ninu Simon u ovom biopiku. Na internetu je došlo do horskog izliva besa: glumica ne peva, ne liči na Simon i postoji obilje glumica tamne boje kože —Vajola Dejvis, Kimberli Elis — koje bi uradile mnogo revnosniji portret.

Reakcija: Nakon što su ga na internetu podjednako sahranili glumci, kritičari (može da se pohvali sa pozitivnom ocenom od 3 posto na Rotten Tomatoes) i scenaristi (Ta-Nehisi Kouts ga je nazvao “duboko sramotnim i štetnim”), Saldana je dala intervju za Alur Magazin u pokušaju da razdvoji složenost svoje tamne kože: “Ne postoji jedan način da se bude crn… Da li ću nastaviti da prosleđujem scenario dalje nadajući da se će ‘prava’ crna osoba to snimiti ili ću reći: ‘Znate šta? Kakve god posledice ovo može da izazove, odabir mene nije ništa u poređenju sa činjenicom da ova priča mora da se ispriča.’” Zadužbina Nine Simone odgovorila je brzo, kritikujući je na Tviteru: “@zoesaldana Kul spika, ali molim te ne stavljaj Ninino ime u usta. Do kraja života.”

Eni (Annie, decembar 2014)

Fotografija putem Columbia Pictures.

Premisa: U režiji Vila Glaka, Eni je savremena adaptacija istoimenog brodvejskog mjuzikla iz 1977. godine, sa fascinantnom Kuvenzhane Volis u glavnoj ulozi.



Kontroverza: U originalnoj Eni, koja je pričala priču o iskustvima mladog siročeta tokom Velike krize, naslovni lik je jedanaestogodšnja bela devojčica sa crvenom kosom; u Glakovoj adaptaciji Eni igra Volis, mlada crna glumica nominovana za Oskara. Prirodno, internet se užario od komentara tipa “Nisam rasista, ali…”, koji su se obično završili sa “otkad je to Eni crnkinja?” Mnogi kritičari filma spekulisali su da se slučajno desila obrnuta stvar — da je tradicionalno crni lik dobio belog glumca — film nikada ne bi bio snimljen.

Reakcija: Džejmi Foks, koji takođe glumi u filmu, izdao je jedinu reakciju koju mogu da pronađem o ovome: “Ne slušam nikog na internetu, zato što tamo mrze sve… Dete koje odrasta danas, kad vidi predsednika Obamu, ni ne zna da je postojala bilo kakva kontroverza… „

Usamljeni jahač (The Lone Ranger, jul 2013)

Putem YouTube.

Premisa: U režiji Gora Verbinskog i zasnovan na istoimenom radijskom serijalu, Usamljeni jahač priča priču o maskiranom teksaškom rendžeru koji se bori protiv odmetnika na američkom Divljem Zapadu zajedno sa partnerom Indijancem Tontom.



Kontroverza: Uprkos tome što su producenti na snimanju koristili usluge savetnika iz nacije Komanča, mnogi nisu bili sigurni da je dobra ideja poveriti ulogu Indijanca sa farbom na licu, stereotipskim pletenicama i perjem — praktično poznato kao “crveno lice”— Džoniju Depu.

Reakcija: Džoni Dep je istakao da je ovo bio lični trud i pokušaj “da se isprave greške prošlosti”, govoreći o negativnim portretima Indijanaca u popularnoj kulturi. Tod Mekdanijels, lingvista na Koledžu nacije Komanča, blago je aplaudirao Depovom trudu da govori jezikom Komanča, kojim na svetu još govori svega 25 do 30 živih osoba: “Reči su bile prave, izgovor je bio nesiguran, ali pravilan.” Na kraju je film doživeo neuspeh na blagajnama, a Dep je za to okrivio kritičare: “Mislim da su kritike napisane sedam do osam meseci pre nego što smo pustili film”, izjavio je on.

Tor (Thor, maj 2011)

Putem YouTube.

Premisa: Kao što mu samo ime govori, Tor je superherojska franšiza zasnovana na Marvelovom istoimenom liku, u režiji Keneta Brane i sa Krisom Hemsvortom u naslovnoj ulozi.



Kontroverza: Idris Elba, britanski glumac afričkog porekla, dobio je da igra Hejmdala, fiktivnog nordijskog čuvara zapaljenog mosta duge.

Reakcija: U međuvremenu uklonjena stranica na Fejsbuku pojavila se pred filmsku premijeru, u organizaciji Saveta konzervativnih građana — bele nacionalističke organizacije koja osuđuje međurasni brak i crnce zove “retrogradnom vrstom ljudi” — i pozvala na “Bojkot Tora (2011) u produkciji Marvelovih studija.” Od 1.400 ljudi koji su lajkovali stranicu, mnogi su imali konfederacijske oznake na profilskim fotografijama. Postovi na stranici sadržali su spekulisanja tipa da li bi Holivud mogao da snimi film sa “Vilom Smitom kao Adolfom Hitlerom” i kritikovali su krađu evropskog nasleđa. Nudili su i natpis “Bojkotujte Tora” na majicama, nalepnicama za kola i pregačama!

Idris Elba trenutno potpiruje i opovrgava ogromne spekulacije da bi mogao da preuzme ulogu sledećeg Džejmsa Bonda. On je možda jedini na čitavoj ovoj listi koji je naučio šta Internet radi: on reaguje.

