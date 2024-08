Tramp je navodno tražio da se istraži snimak „zlatnog tuša“ zbog Melanije

Donald Tramp brine da Melanija misli da legendarni snimak na kome on navodno gleda prostitutke kako izvode „zlatne tuševe“ pred njim stvarno postoji – piše bivši FBI direktor Džejms Komi u novoj, još uvek neobjavljenoj knjizi.

Prema kopiji do koje je došao New York Post, Komi u knjizi “A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership,” piše da je Tramp bio duboko zabrinut da Melanija možda veruje u navode iz dosijea u kome se tvrdi da je Tramp unajmio seksualne radnice da uriniraju po krevetu na kome je spavao Barak Obama. U dosijeu piše da je Rusija ovo iskoristila da bi ucenjivala Trampa.



Videos by VICE

Prema Postu, Komi piše da je Tramp sam pomenuo „zlatne tuševe“ i da ga je mučila mogućnost da postoji „makar i jedan procenat šanse“ da njegova žena Melanija misli da je to tačno.



„Sam je pokrenuo temu, bez pitanja, tvrdeći kako je nemoguće da je to tačno, završavajući sa zahtevom da ja istražim celu stvar da bih dokazao da je lažna. Ja sam rekao da od njega zavisi da li ću to da uradim.“

U knjizi Komi dalje postavlja pitanje zašto bi Melanija uopšte mogla da veruje da postoji šansa da taj snimak postoji, pošto Komijeva žena nikada ne bi pomislila da bi takva stvar mogla da bude tačna da je on u pitanju.



Sve ovo se desilo januara 2017, tokom večere na kojoj je, preme Komiju, Tramp od njega tražio „lojalnost“. Tramp je kasnije otpustio Komija u maju 2017, a tu odluku je doneo, po svom priznanju, između ostalog i zbog „ove stvari sa Rusijom“.

U knjizi, Komi piše da i dalje veruje da je postupio ispravno kada je ponovo otvorio istragu Hilari Klinton nekoliko nedelja pred izbore, i to potkrepljuje „nepotvrđenim poverljivim informacijama“ koje su mogle da budu upotrebljene da diskredituju tadašnju državnu tužiteljku i njegovu šeficu, Loretu Linč. Međutim, Komi piše da žali zbog svog pristupa celom slučaju i nekih reči koje je upotrebio tokom konferencije za medije kada je objavio svoju odluku.



Prema isečku do koga je došao Business Insider, Komi navodi da su njegova žena i deca glasali za Klinton.



Na kraju, u knjizi Komi takođe opisuje Trampa kao nemoralnog i „nezainteresovanog za istinu“. AP takođe izveštava da se Komi dotakao još jedne glasine – veličine Trampovih ruku. Komi navodno piše „da su manje od mojih, ali ne previše“.