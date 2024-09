Transrodna žena koja je postala zmaj

Prvobitno objavljeno na Broadly.



Čula sam za Tijamat pre dve godine, kada je objavljen senzacionalistički tekst o njoj na internet tabloidu. Očigledno je zašto je zanimljiva: ona je modifikovala svoje telo tako da postane zmaj. Njene ušne školjke i nos su uklonjeni, oči su obojene u zeleno i na koži su joj implanti rogova i tetovaže. Ona više ne izgleda kao ljudsko biće. Meni je izgledala prelepo. Ali kada sam saznala da je transrodna žena, počela sam da razmišljam o modifikaciji koju je sprovela na svom telu u kontekstu identiteta i ponadala sam se da ćemo se sresti.





Videos by VICE

Ovog proleća sam odletela u Hjuston. Svaki video i tekst koji sam videla o Tijamat je bio površan i tretirao ju je kao bizarnost i čudovište. Ja sam želela da uradim nešto drugo: da ispričam njenu priču sa osećanjem i razumevanjem, da pravim portret Tijamat o tome kako ona želi da bude viđena.

Lako je misliti o njoj samo kao ekstremisti po pitanju modifikacije tela. Takođe, to bi bilo naivno. Možda izgleda očigledno, ali je na mene ostavio utisak značaj svake procedure kojoj se podvrgla. Tetovaže na licu i telu su urađene prema koži zvečarke. Tijamat je napuštena u pustinji kada je bila dete i zvečarke koje žive u toj pustinji su postale simbolične roditeljske figure za nju.



Ona je tokom života bila izložena diskriminaciji, zlostavljanja i seksualnom nasilju – godine i godine nepravde počinje nad njom od strane muškaraca. Vremenom, prestala je da se identifikuje sa ljudskom vrstom. Kada mi je ispričala o silovanju i HIV dijagnozi koju je dobila nakon toga, ja sam u potpunosti razumela njen stav: zašto bi htela da bude čovek, nakon svega što su joj ljudi uradili?

Nije želela da umre izgledajući kao ljudi koji su je povredili. Uplašena da će je HIV ubiti, ona je odlučila da promeni kožu sa kojom je rođena, čime će iza sebe ostaviti i ljudskost. Nije to uradila iz zlobe. Da, traumatizovana je i ljuta. Rekla mi je da nije bila dobar otac svom sinu i da zbog toga žali. Ali nije mogla da nastavi da živi u ljudskom telu i tek nakon što se transformisala, nakon što je iza sebe ostavila ljudskost, postalo joj je prihvatljivo da živi pored nas.

Tijamat ne izgleda kao ljudsko biće. Izgleda kao zmaj, mitsko stvorenje koje je kroz seriju ritualnih operacija uspela da pobegne iz ograničenja ljudskog tela. Kao trans žena, ovo je nešto što ja implicitno razumem. U stvari, mislim da nema mnogo razlike između nas. Kada su mi izrasle grudi, kada sam se operisala da bih promenila pol, osetila sam se oslobođeno od muževnosti isto kao što se Tijamat oslobodila od osećaja da je ljudsko biće.



Tijamat mi je pokazala svoj dom, odvela me je u restoran takosa gde doručkuje svakog dana. Stranci su joj prilazili da naprave selfije. Ljudi su oduševljeni njome. Nekima je strašna, ali ona ima tako pozitivnu i magičnu energiju da privlači ljude. Kada me je odvela u posetu koloniji šiš-miševa koji žene ispod nadvožnjaka, grupa lokalaca joj je prišla, sa osmehom, da se jave ili fotkaju. Možda i najvažnije, za decu koju sretne, ona je slikovnica koja je oživela.

Stajala je na tom nadvožnjaku kada se stotine slepih miševa probudilo i krenulo u let ka nebu. Svaki put kada je izgledalo da ih nema više, nova grupa bi počela da leti stvarajući mračan, pokretni oblak koji je izgledao kada ga je pokrenula baš Žena Zmaj. Tijamat mi je rekla da bi volela da živi sa slepim miševima. Pećina bi bila njen idealni dom.



Tijamat je ostavila trajan utisak na mene. Došla sam misleći da će priča biti zanimljiva, ali nisam očekivala da će postati deo suštinskog preispitivanja. Ne mogu da napravim nikakvu stvarnu razliku između moje promene pola i tabu procedura kojima se Tijamat podvrgla da bi postala istinska verzija sebe.

Mislim da je modifikacija tela suštinski deo onoga što znači biti čovek. Sve što radimo svojim telima, bilo da je vežbanje, dijeta, plastična operacija, farbanje kose, promena pola ili transformacija u druga bića je debata između naše volje i forme u kojoj smo rođeni. Svakog dana donosimo odluke koje manifestuju želje našeg uma u stvarnost, i to smo radila od početka naše civilizacije. Metod koji Tijamat koristi je samo drugačiji od ostalih.





Tokom tog dana, ona mi je pokazala šta za nju znači briga i ljubav prema sebi. Uspela je da prevaziđe jedno od najstrašnijih mogućih iskustava i da nastavi da živi sa radošću i nadom. Htela sam da saznam kako je to uradila. Evo šta mi je rekla:



„Izgubiš se samo ako dozvoliš sebi da se izgubiš. Potrebna je ljubav prema sebi – prava ljubav prema sebi, ljubav koju svako može da razume. Uvek zaslužuješ bolje, i ako to bolje nije u blizini, moraš da ga nađeš. Ali prvo moraš da pronađeš sebe.“



This article originally appeared on VICE US.