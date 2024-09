Trkači mrze trčanje isto koliko i svi ostali

Ljudski rod već vekovima zna da je trčanje bez veze, a ipak ne prestajemo da trčimo – pertlamo stare, dobre bakandže da bismo celo popodne đipali po parku, što se ono kaže. Oduvek sam morao da pretpostavljam da je trčanje – mislim na dobrovoljno trčanje, ne na bežanje od čopora besnih pasa, na primer – nameran čin samozavaravanja: ubeđujete sebe da definitivno volite tu glupost, uprkos tome što negde duboko u sebi znate koliko je velika ta glupost.

Novo istraživanje koje je u utorak objavljeno na aplikaciji za praćenje fitnesa Strava potpuno me je zapanjilo otkrićem da se, prema podacima koje je prikupila Strava, velika većina trkača uopšte ne samozavarava. Istraživanje Zašto trčimo, u okviru koga su prikupljeni podaci o 25 hiljada trkača sa svih strana sveta, otkriva da samo osam procenata trkača zaista voli trčanje, dok je polovina ispitanih rekla da ili mrzi trčanje, ili da ga, u najboljem slučaju, „tek samo toleriše“.

Zašto ti ljudi i dalje trče, iako znaju da zbog njega samo pate? Vodeći autor, dr Bler Evans, ovu odluku pripisuje kombinaciji različitih faktora, uključujući i želju da se poboljša fizičko ili mentalno zdravlje, ili izgled tela, što sugeriše da su ljudi voljni da privremeno zanemare mržnju prema sopstvenom životu, ako to znači da bi potencijalno mogli da budu dugoročnije srećni.

„Postoji opšte shvatanje da vežbanje tela takođe pomaže da se vežba i um, koji je mišić o kome se treba jednako starati kao i o drugim mišićima“, kaže za Rojters Sajmon Klima, Stravin direktor globalnog marketinga.

Klima kaže i da održavanje aktivne rutine trčanja trkaču takođe može da donese osećaj postojanosti i stabilnosti – što su dve stvari do kojih je teško doći u ovom urušenom, užasnom, nikakvom, veoma lošem svetu koji trenutno nazivamo svojim domom. To i dalje zvuči pomalo varljivo, kada su u pitanju razlozi za trčanje, ali ako im trčanje, koje je baš bez veze, pomaže u oslobađanju od loših osećanja koja potiču od viših sila zbog kojih je život još jadniji, mogu malo bolje da shvatim zašto ljudi to rade. Čak iako me i dalje prilično čudi to što su svi ti ljudi odlučili da rade nešto, bez obzira što znaju da to mrze.

