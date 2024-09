Trudnice i dojilje ne bi trebalo da koriste marihuanu, kažu nove smernice

Prvobitno objavljeno na Tonic.



Sve više ljudi pušenje marihuane smatra za nešto bezopasno, pa čak i korisno, ali sve više istraživanja sugeriše da bi žene koje su trudne ili doje trebalo da je u potpunosti izbegavaju. To je u skladu sa novim preporukama Američke akademije pedijatara, koja navodi sve više dokaza za potencijalnu štetnost marihuane po dugoročni razvoj deteta.

Ove ozbiljne preporuke ženama i pedijatrima pojavljuju se u trenutku kada je više od polovine država legalizovalo marihuana u medicinske i rekreativne svrhe, a studije sada pokazuju da je sve veći broj beba izložen ovoj drogi.

Dinamika legalizacije marihuane je iza sebe ostavila naučna istraživanja o njenim efektima. Zbog toga što je marihuana droga klase 1 – po definiciji, ona koja ima potencijal za zloupotrebu i nije odobrena za medicinske svrhe – federalni zakoni ograničavaju njeno istraživanje.

Ali u detaljnom pregledu postojećih bezbednosnih podataka objavljenih u ponedaljak u časopisu Pedijatrija, istraživači su zaključili da postoji dovoljna zabrinutost i za kratkoročni razvoj, i za dugoročne neurološke posledice, da se korišćenje marihuane ne preporučuje.

„Žene definitivno treba savetovati da nije dobra ideja da uzimaju marihuanu dok su trudne. Ako dojiš, ohrabrili bismo te da smanjiš, ili prestaneš“, kaže Set Amerman, koautor izveštaja i profesor pedijatrije na Stenfordu.

Međutim, ako majka koja doji ne prestane da je uzima, „korist od dojenja bi nadmašila potencijalnu izloženost odojčeta“, dodaje on.

Još jedna studija takođe objavljena u Pedijatriji, otkriva da se THC, molekul koji marihuani daje najviše njenih psihodeličnih efekata, zadržava u majčinom mleku, i do šest dana od poslednje majčine konzumacije.

Do ovih otkrića dolazi u trenutku kada je korišćenje marihuane među trudnicama u porastu. U odnosu na podatke od 2002. do 2014, prijavljeno korišćenje marihuane je tokom proteklog meseca poraslo za 3,85 procenata. Od tog perioda sve veći broj država je legalizovalo marihuanu za rekreativne potrebe, tako da je ova cifra verovatno veća. U studijama urbanih, mladih i socijalno-ekonomski ugroženih trudnih žena, 15 do 28 procenata je prijavilo da uzima ovu drogu.

Za razliku od alkohola i cigareta, čak ni marihuana koje je u legalnoj prodaji nema na pakovanju upozorenje za trudnice.

„Kruži mit da je benigna. A za mnoge odrasle koji je uzimaju sporadično, to je verovatno tačno. Ali u ovim okolnostima, može da bude štetna“, kaže Amerman.

On dodaje da je jedan od razloga za zabrinutost to što je jačina THC u marihuni više nego učetvorostručena od 1983. Nekoliko opsežnih studija je sprovedeno kada je jačina bila mnogo niža, prema izveštaju.

Istraživanja su otkrila da THC lako može da prođe kroz placentu i akumulira se u mozgu i masnom tkivu fetusa u razvoju. Studije, iako ograničene, pokazuju da bi prenatalna izloženost marihuani mogla da naškodi osnovnim funkcijama, uključujući koncentraciju, pažnju, kontrolu impulsa i rešavanje problema.

Svejedno, grupe majki na internetu su pune žena koje hvale dobrobit od marihuane tokom trudnoće, ističući ovu drogu kao lek za jutarnju mučninu.

Mnoge žene informacije dobijaju sa internet medija, i iz dispanzera za marihuanu. „Kao profesionalci u zdravstvu, moramo da obrazujemo žene da postoji velika zabrinutost, i za fetus, i za kasniji razvoj“, kaže Keli Jang-Vulf, istraživačica Odeljenja za istraživanje Kajzer Permanentea sa severa Kalifornije, koja je učestvovala u pedijatrijskim istraživanjima (Kajzer Helt Njuz nema veze sa Kajzerom Permanenteom).

Nedavna studija iz časopisa Akušerstvo i ginekologija, na primer, otkriva da 70 posto dispanzera za kanabis u Koloradu preporučuje marihuanu za suzbijanje mučnine tokom prva tri meseca trudnoće. Nema dokaza za to da je marihuana bezbedna ili da ublažava jutarnju mučninu, kaže Jang-Vulf, iako ima mnogo drugih opcija koje zdravstveni profesionalci mogu da preporuče. A najgora mučnina se javlja u prva tri meseca, kada je fetus u razvoju možda najranjiviji za supstance kao što je marihuana.

Ali ubediti žene u opasnost od kanabisa tokom trudnoće može da bude izazov. „Veliki deo javnosti legalizaciju izjednačava sa preporukom da je bezbedna. Naravno, to nije istina“, kaže Dana Goset, profesorka akušerstva i ginekologije na kalifornijskom Univerzitetu u San Francisku.

Kada ona savetuje pacijentkinje da izbegavaju marihuanu, kaže Goset, nailazi na „dobru količinu ravnodušnosti“.

Trudnoća je često doba kada su žene podložne promenama svojih navika da bi zaštitile bebu u razvoju. Ali iako je opšte prihvaćeno da je pušenje loše – to je jasno još od šezdesetih – često na marihanu gledaju kao na bezbednu i prirodnu, i s stoga bezopasnu.

„Samo zato što je nešto zasnovano na biljci ili je prirodno, ne znači da je bezbedno“. I arsenik je prirodna supstanca, dodaje Goset.

Za sada, novosti o opasnosti od marihuane tokom trudnoće i dojenja izgleda nisu dospele do svoje ciljne grupe.

Na Fejsbuku, grupa „Naduvana mame“ ima više od 22 hiljade sledbenika. A aplikacija za trudnoću Glow Nurture ima nekoliko zajednica grupa posvećenih uživalaca, uključujući „420 Friendly“, „Ganja Mommies“, „CannaMoms“ i „Stoners“.

Četovi su prepuni pitanja žena, ali ne da li marihuana može da bude štetna, već da li zbog pušenja marihuane mogu da imaju problem sa socijalnim službama.

„Ja živim u Džordžiji… tek sam u petoj nedelji trudnoće, ali nameravam da nastavim da duvam, pošto nema dokaza da je to štetno. Da li se neko ovde porodio bez testiranja?“, pita jedna korisnica „Moms for Marijuana“, grupe sa popularne aplikacije BabyCenter.

Jedna korisnica iz Viskonsina je napisala: „Jeste li imale problema sa testiranjem pred trudnoću, i da li su se socijalne službe umešale zbog osiguranja? Hvala unapred“.

„Pitam se da li mame koje puše cigarete moraju da prođu kroz iste brige kao i mame koje duvaju vutru?“, pita jedna korisnica iz Severne Karoline. „Ja sam prestala da duvam u 24. nedelji, i stvarno je bezveze što moramo da živimo u strahu da će nam oduzeti bebe. Iako nema dokaza da je vutra štetna!“

Pravila ispitivanja variraju od bolnice do bolnice, ali 24 države i okrug Kolumbija od profesionalaca u zdravstvenoj zaštiti zahtevaju da prijavljuju potencijalno prenatalno korišćenje droge, prema Institutu Gutermaher. U mnogim državama, korišćenje droge može da bude iskorišćeno kao dokaz nebrige ili zlostavljanja dece, u građanskoj parnici.

Prema Jang-Vulf, iako trudnice i dojilje svakako treba obrazovati o rizicima od marihuane, „Nijedno od ovih istraživanja ne treba da bude iskorišćeno za to da se žene kažnjavaju ili stigmatizuju“.

