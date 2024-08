U Warhammer 40k zajednici se vodi novi rat, ali oko kulture

Warhammer 40,000 –u narodu poznatiji prosto kao 40k – je igra koju obožavaju ljubitelji SF-a i fantastike i koja je aktuelna još od ranih osamdesetih. U pitanju je igra bitaka na tabli sa minijaturama koju proizvodi kompanija Games Workshop – i koja pruža prostor da ostvarite fantazije o komandovanju futurističkim armijama uhvaćenim u beskonačni rat širom galakasije.

Tokom poslednjih nekoliko godina, ova igra – čiji igrači se često okupljaju na raznim onlajn mestima – privukal je malu ali glasnu alt-right manjinu. Još 2015. se na 4Chan /pol/ bordu pojavio mim “God Emperor Trump”, na kome je Trampova faca namontirana na sliku Imperatora Čovečanstva, vođe jedne od armija u igri. Od tada, privatne grupe na Fejsbuku namenjene ljubiteljima 40k su postale košnica rasizma i desničarskih sadržaja, pune Warhammer mimova koji se podsemavaju svemu od pojedinih nacionalnost ii etniciteta do koncepta ravnopravnosti polova.

Nije teško shvatiti zašto neki igrači “čitaju” 40k kroz prizmu fašizma. Igra je delimično zamišljena kao satira koja je bila reakcija na sve izraženiji optimističan SF kakav se stvarao tokom sedamdesetih. “Svet” igre je beznadežna, distopijska galaksija po kojo haraju genocidne vojske. Svesno je iskorišćena fašistička ikonografija, a aludira se i na fašističke strukture i prakse. Na primer, možda najpoznatija strana u igri je Imperija Čoveka, koja je zapravo oblaporna, teokratska, rasistička država koja se prostire preko cele galaksije i u kojoj nema mesta za jeretike i vanzemaljce. “U mračnoj tami daleke budućnosti, čeka te samo rat” je slogan igre.

Mnogi ljubitelji Warhammera imaju sve veći doživlja neprijatnosti zbog te alt-rajt ekipe igrača koja buja u određenim ćoškovima interneta. Jedna grupa koja je rešila da nešto preduzme zove se No More Damsels. Reč je o dobrotvornoj oganizaciji koja se zalaže za inkluzivniju atmosferu na “sceni” igara bitaka na tabli. Njeni članovi žele da Games Workshop postavi konkretne planove za borbu protiv rasizma, seksizma, homofobije i drugih vidova predrasuda u zajednici igrača.

Prošlog meseca, jedna od osnivačica No More Damsels, Sara Pipkin, učestvovavala je u pisanju otvorenog pisma upućenog Games Workshopu, u kome je kompaniji skrenuta pažnja na predrasude u Warhammeru. “Postavljanje otvorenih i jasnih mera protiv mržnje i zlostavljanja bi puno pomoglo da zajednica igrača postane tolerantnija za sve”, piše u pismu. “Unapred se radujemo vašoj podršci i tome da vidimo kakve ćete presedane postaviti kroz stalnu aktivnost u borbri protiv predrasuda”.

Iako je pismo koje je potpisali više od deset grupa igrača bilo uglavnom dobro prihvaćeno, No More Damsels su očekivali da će biti reakcija na internetu. Igrači koji zahtevaju više reprezentacije i inkluzivniju atmosfer u u svetu 40k su česte mete desničarskih trolova, i malo šta mogu da urade po tom pitanju.

“Ako te gomila ljudi trolije zato što javno iznosiš stav o većoj reprezentaciji u svetu Warhammera – nemaš kome da se okreneš”, objašnjava Pipkin preko telefona. “Jedan jutjuber se zezao na temu da su Spejs Marinci (ratnici Imperije Čoveka) gej i dobio je pretnje smrću zbog toga.

Pismo ekipe No More Damsels se nije stvorilo ni od kuda. Objavljeno je kao odgovor na saoštenje koje je objavio Games Workshop 4. juna, u kome se kompanija obavezala da će diverzifikovati modele i da rasizma neće biti u njihovim prodavnicama. “Nika nećemo prihvatiti ni podržati nikakve predraude, mržnju ili zlostavljanje u našojh kompaniji niti u okviru Warhammera kao hobija”, stoji u saopštenju.

Iako Pipkin kaže da je ovaj opšti anti-rasistički stav ohrabrujući, No More Damsels se nada da će Games Workshop izaći sa malo konkretniji nacrtom svog odgovora. Grupa je takođe zatražila od fime da se izvini Džošu Maletu, crnom igrači koji je javno govorio o rasističkim komentarima za koje tvrdi da je dobio od zaposlenih u Games Workshopu. Kompanija nije odgovorila na naše upite za ovaj članak.

Drugi veruju da marketinška strategija kompanije možda nenamerno privlači desničare u zajednicu. Tomas Parott je radio honorarno za GW do juna, pišući romane za njihovu izdavačku kuću Black Library. On smatra da pripovedački pristup u kome je, površinski gledano, Warhammer priča o „dobrim momcima“ naspram „loših momaka“ – a koji je nametnut u nastojanju da udovolji roditeljima mlađih kupaca koji bi inače mogli da budu odbijeni karikaturalno-mračnom stilizacijom 40k univerzuma – otvara prostor za zabrinjavajuće pojednostavljeno čitanje igre.

„Zaista je lako pogrešno protumačiti Imperiju [čoveka] kao da je „dobra stvar“, za razliku od onoga što je prvobitno bila namera tvoraca igre – podsmevanje ideji totalitarne države“, kaže on.

Ali neki iz zajednice 40k igrača smatraju da GM uopšte ne treba da daje nikakve izjave. Jedan od takvih članova je norveški jutjuber, Arch (poznat kao „Arch Warhammer“, sve dok nedavni spor oko autorskih prava sa Games Workshopom nije doveo do toga da promeni imen). On je pokrenuo kampanju putem e-pošte u julu, pozivajući svojih 200.000 plus pretplatnika da pošalju e-mail kompaniji i kažu im da „se drže dalje od politike“.

Arch kaže da sebe ne smatra članom krajnje desnice i insistira na tome da “zaista niej bio svestan” bilo kakve alt-rajt ili fašističke tendnecije u 40k zajednici. Štaviše, on je stava da je saopštenje kompanije praktično značilo da je stala na istu stranu sa “ekstremistima” koji podržavaju komunizam i, kako kaže, pozivaju na nasilje.

„Za mene je to ista vrsta signaliziranja za koju kažu da se koristi na alt-desnici, gde oni razgovaraju u nekim svojim šifrovanim frazama“, objašnjava on preko Diskorda. „Ovo mi se čini signalom vrlo maloj grupi ekstremnih ljudi … Ono što moja kampanja govori jeste da je Warhammer za sve, i tačka.“

Pre dva meseca, skrinšotovi sa Archovog Discord servera si objavljeni na /r/Sigmarxism, levičarskom Warhammer subreditu. Na njma se vidi kako ljudi u četu korist rasističke izraze, dok je sam Arch za Sámi narod (urođenike severne Skandinavije) napisao da su “kao cigani ali gori”. Još jedan učesnik u razgovoru je kao način rešenja tog “problema” upotrebio izraz “vežbe na terenu”, što je poznati izraz u desničarskim krugovima koji aludira na aktivnosti nacističkih Einsatzgruppen, koji su pobidli hiljade Roma, Jevreja i komunista na okupiranim teritorijama tokom Drugog svetskog rata.

Pre toga, Arch je objavio video u kome Gnoblare, fiktivnu rasu iz Warhammer fantazijske verzije igre naziva “house n*****s”, i još jedan u kome je branio izraz “White Lives Matter”. Kada sam ga pitao u vezi njegovog korišćenja rasističkih izraza i signaliziranja u šifrovanim frazama na njegovom Discord serveru, Arvh mi je rekao da ga ne zanima kako “esktremisti” interpretiraju njegov govor i da će nastaviti da dozvoljava “šale”.

“Ako siekstremni tenki ili ekstremni fašista, ali ako samo hoćeš da igraš 40k i ne razgovaraš o politici, samo da skupljaš figurice – ja ne vidim da je dužnost Games Workshopa da te spreči u tome”, kaže on. “Smatram da je dužnost ostatka društva da se raspravi sa takvim ljudima i da ih onemogući putem javnog diskursa i javnog mnjenja”.

Archove stavove ne dele svi. Među njima je i jutjuber i vetern Warhammer igara Leakycheese, koji je preferirao da ostane anoniman. On kaže da ignorisanje fašističkih tendencija među određenim igračima može lako da odbije nove igrače koji bi inače postali delom Warhammer zajednice. I još gore, moglo bi da radikalizuje mlade ljude koji tek ulaze u hobi preko Games Workshop’s Schools Programme, tako što ih odvede niz “PewDiePipeline” ka ekstremističkim desničarskim sadržajima.

Leakycheese predlaže kao mogući pozitivan korak nešto kao znak koji bi bio postavljen u svako Games Workshop prodavnici i na kome bi jasno pisalo da predrasudama nije mesto tu. Neke promene u zvaničnoj verziji 40k istorije i univerzume bi takođe bile dobrodošle; minijature bi trebalo da budu etnički razvnovrsnije, kaže on, i trebalo bi da bude kristalno jasno da Imperija Čoveka nisu “dobri momci”.

“Moraju da vrate satiru u priču”, kaže on. “Druga stvar koju treba da urade je da prestanu da predstavljaju Spejs Marince kao heroje; ljudi na alt-desnici misle da su oni nekakvi nadljudski Übermensch ratnici– i [Games Workshop] onda radi stvari podržavaju koje takvo gledište; samo treba da se prave stvari vrate u prvi plan.”

Dkole god niko ne kontroliše alt-rajt ekipe u okviru 40k zajednice, i satirični aspekt u aktuelnoj verziji igre ne bude naglašen, Warhammer će imati problem. Ali nadajmo se da sada dolazi do promene klime. Warhammer traje već decenijama i zaslužuje da dobije novu publiku i bude otvoren za svakakve igrače u budućnosti.

