Udate žene svršavaju ređe nego što to njihovi muževi misle

Ranih devedesetih, sprovedena je prva ikada nacionalno reprezentativna seksualna anketa u Sjedinjenim Državama. Istraživači su tada otkrili mnogo stvari o američkoj seksualnosti, ali jedna od najupadljivijih bila je da su muškarci zadržali sve orgazme za sebe.

Muškarci su bili dva i po puta skloniji od žena da kažu da dosledno svršavaju tokom seksa, pokazala je ta anketa. Konkretno, 75 odsto muškaraca reklo je da uvek svrši sa partnerkom, za razliku od samo 29 odsto žena.

Dobra vest je da izgleda da se taj jaz donekle smanjio u poslednjih četvrt veka. Nacionalna istraživanje o seksu iz 2010. godine pokazalo je da je 85 odsto muškaraca reklo da je svršilo tokom poslednjeg seksa, a isto je reklo 64 odsto žena. Iako se čini da se jaz u orgazmima smanjuje, činjenica da on i dalje postoji je problematičan. Zašto je to tako? Zašto su muškarci i dalje toliko skloniji tome da dožive orgazam od žena?

Nova studija objavljena u Časopisu seksualne medicine ističe jedan od ključnih faktora: mnogi heteroseksualni muškarci misle da njihove partnerke doživljavaju orgazam češće nego što to one stvarno rade. Ako muškarac misli da njegova partnera doživljava orgazam a ona to ne čini, logično je pomisliti da verovatno neće preduzeti nikakve korake da reši taj problem zato što ne zna ni da problem postoji.

U ovoj studiji, istraživači su proučili nacionalno reprezentativan uzorak od skoro 1.700 heteroseksualnih sveže venčanih parova. Uporedili su koliko su često muževi i žene rekli da zapravo dožive orgazam tokom seksa s onim šta njihovi partneri misle koliko često to oni rade. Proučili su i kako je pogrešan doživljaj orgazama povezan sa zadovoljstvom učesnika u seksu i vezi.

Dosledno sa prethodnim istraživanjem, pojavio se dokaz jaza u orgazmima. Konkretno, kad pogledate da li su ljudi rekli da imaju redovne orgazme sa partnerom (definisano kao doživljavanje orgazma u više od 80 odsto slučajeva tokom seksa), složilo se devet od deset muškaraca, za razliku od svega svake druge žene.

Kad su se uporedila stvarna orgazmička iskustva ljudi sa percepcijom njihovih partnera o njima, ispostavilo se da su supruge krajnje precizne: 86 odsto žena bile su savršeno tačne u proceni koliko često njihovi muževi doživljavaju orgazam. Samo je šest odsto gađalo ispod prave cifre, a osam posto iznad.

Ali šta je sa muževima? Samo je 58 odsto njih bilo tačno u proceni učestalosti orgazama kod njihovih žena. Ostali su bili podeljeni na slabije procene (17 odsto) i jače procene (25 odsto). Žene su bile zadovoljnije seksualnim životom kad češće doživljavaju orgazam, kad su njihovi partneri tačno percipirali njihove orgazme i kad je postojalo više seksualne komunikacije u vezi.

I muškarci su bili zadovoljniji kad su tačno percipirali orgazme svojih partnerki i kad su imali češću seksualnu komunikaciju. Interesantno, međutim, seksualno zadovoljstvo muškaraca nije imalo nikakve veze s tim koliko su često i sami doživljavali orgazam, ali to je verovatno zato što većina muškarac ionako svrši u većini slučajeva.

Zašto toliko mnogo muškaraca toliko pogrešno konta da li im partneri svršavaju ili ne? Delom bi to moglo biti zato što ideju o tome kako izgleda ženski orgazam dobijaju iz pornića. Kada žene dožive orgazam u pornićima, obično su veoma glasne i pokazuju razne znakove zadovoljstva na licu — tako da možda momci koriste iste kriterijume da provale orgazme kod partnerki. Ovo bi moglo da pomogne u objašnjenju zašto svaki peti muškarac potcenjuje broj orgazama kod svojih žena: možda su očekivali pravu pravcatu predstavu.

Činjenica da žene nekad glume orgazam mogao bi takođe da doprinese pogrešnom shvatanju muškaraca. Žene glume orgazme iz širokog dijapazona razloga, od toga da ne žele da povrede osećanja partnera, preko pokazivanja da cene trud partnera, do želje da se seks već jednom završi. A ako ga odglume pred suprugom jednom, možda će osetiti pritisak da nastave s tom praksom, što će samo pogoršati problem pogrešnog shvatanja, navodeći muževe da misle kako su njihovi orgazmi češći nego što zapravo jesu.

Moguće je i da mnogi momci misle da njihovi partneri imaju više orgazama zbog strategije odbrane ega. Drugim rečima, možda žele da se osećaju muževno ili seksualno sposobno, pa samo pretpostavljaju da njihove partnerke svršavaju a da to zapravo ne proveravaju s njima zato što se plaše da će saznati da nisu toliko dobri u seksu kao što misle — ili se nadaju — da jesu.

Bez obzira na prave razloge koji se kriju iza pogrešnog shvatanja orgazama kod muškaraca, podaci jasno ukazuju na to da su muškarci koji vode više računa o orgazmima partnerki zadovoljniji sopstvenim seksualnim životom — a i njihove partnerke.

Ovo nam govori da ako jednom za svagda stvarno želimo da uklonimo jaz između orgazama, jedna stvar na kojoj moramo više da poradimo jeste da uklonimo jaz percepcije o orgazmima. Jedan od najboljih načina da to uradimo jeste da unapredimo veštinu seksualne komunikacije. Ljudi treba da su dovoljno smeli da kažu jedni drugima šta žele kad je seks u pitanju, ali i da partnere pitaju šta oni zaista žele i u čemu uživaju.

