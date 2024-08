Ukidanje „Explore Feed-a“ na Fejsbuku je OK, ali i jedno veliko “jebi se”

Fejsbuk je priznao da je čačkanje oko njuzfida bilo pogrešno i najavio da će bataliti testiranja i koriščćenje Explore Feeda. Ukratko, Fejsbuk je izgovorio jedno veliko “Ups”.

Ne dešava se često da čelnici ove kompanije priznaju da su napravili sranje, iako su, realno, odgovorni za tonu sranja. Ali Adam Moseri, jedan od Fejsbukovih vodećih ljudi zaduženih za njuzfid, rekao je da su se na ovakav korak odlučili nakon ankete koje su korisnici popunjavali i koja je pokazala da ljudi nisu baš zadovoljni postovima koje vide.

– Ljudi jednostavno ne žele dva odvojena feed-a – rekao je Moseri, zaključivši kako se Explore Feed nije efikasan način za dolaženje do svežeg sadržaja.

Pa, da, naravno da ne želimo i dovoljno je da proskrolujete malo stranicom da biste to shvatili, nego hajde, anketa je pouzdaniji način prikupljanja podataka i ispitivanja javnog mnjenja.

Na prvi pogled ovde ne postoji apsolutno ništa sporno. Pustili su anketu i nakon objavljenih rezultata rešili da poslušaju korisnike i naprave promenu. Vratiće sav sadržaj sa Explore Feed-a na njuzfid, ponovo će se objave naših prijatelja mešati sa objavama izdavača, reklamnih agencija i klikbejt smarača. Ljudi su to tražili i to je okej. Međutim, problem je u tome je što rezultati ankete očigledno ilustruju nešto potpuno suprotno onome o čemu je Mark Zakerberg pričao pre nepuna dva meseca.

On je početkom januara u intervjuu za Njujork Tajms rekao da je nakon višemesečnog ispitivanja koje je sprovodio čitav tim stručnjaka rešio da korisnicima ponudi više smislenog sadržaja i da će se zato potruditi da Fejsbuk učini više društvenim, tj. ljudskim.

U istom intervjuu, Zakerberg je istakao da je kompanija otkrila da “ako koristimo društvene mreže kako bi se povezali sa ljudima do kojih nam je stalo, to može biti dobro za nas. Možemo se osećati više povezani i manje usamljeni i to je u korelaciji sa dugoročnim merilima za srećan i zdrav život. Sa druge strane, pasivno čitanje tekstova ili gledanje klipova možda i nije toliko dobro”.

Stvar je u tome što ovde vidimo da se Zakerberg našao pred velikim izazovom, raskrsnicom između želja i stvarnog dobra. I kao nesnađeni roditelj, Zakerberg je (kako on kaže, uz pomoć tima stručnjaka) video šta je dobro za nas – više ličnog sadržaja i razlaz sa oglašivačima i klikbejt glupostima, ali takođe je video da mi, kao njegova deca, sve to želimo nazad. Znao je šta treba da uradi, šta bi bilo ispravno, šta bi nas, dugoročno gledano, učinilo srećnijima, ali je popustio pod našom kuknjavom i uspunio nam želju.

Rešio je da nam vrati sva sranja nazad.

Da se razumemo, Explore Feed jeste totalni promašaj, a skoro sam u tekstu objasnio zbog čega nikoga ne bi trebalo da bude briga za to. Ali ovde nije reč više o tehničkim specifikacjiama najpoznatije, ali defintinvno ne i najbolje društvene mreže. Ovo je gotovo biblijska priča o ocu i njegovoj deci. Tata Mark, zašto bi nas pustio da se samouništimo kada znaš koliko je to loše za nas?

I neko bi mogao da pita Zakerberga zašto se odlučio na ovakav potez i odustao od vraćanja ljudskosti, pravih interakcija i smislenijeg sadržaja na društvene mreže. On bi samo odgovorio “Zato što su korisnici tako želeli” i to bi bio njegov finalni i verovatno neoborivi argument.

U pravu je. Puštena je anketa i napisali smo “Da, želim da mi dvadeset puta dnevno iskače ‘Sve što niste znali o podvrgavanju pandi plastičnim operacijama’”. Ali ne očekujete od jednog velikana kao što je Zakerberg da padne na to, naročito nakon što je sproveo ono detaljno istraživanje sa, ponavljam, timom stručnjaka, koje mi je skrenulo pažnju na brigu o korisnicima, njihovim potrebama i mentalnom zdravlju.

Da se razumemo, verujem da ne postoji jedna osoba na planeti koja je nakon Zakerbergovih objava u januaru rekla, “Eto, barem neko vodi računa o meni”, ali zar ovakav potez nije jedno veliko “JEBITE SE” ljudskosti i ljudima. Jedan šut iz okreta direktno u facu. Jer, zaista, da je iko u Fejsbuku delićem svoga mozga zaista verovao da je smanjivanje besmislenog sadržaja loše po korisnike i da fokus treba prebaciti na ljudsku interakciju, na društveni aspekt društvene mreže, možda bi jače branili takvu politiku.

Zato se ponovo najviše prostora ustupa oglašivačima, medijima i stranicama koje zapravo donose profit Fejsbuku, a samim tim mu (Zakerbergu) daju nekakav smisao. Vraća im se neophodna vidljivost. A Zakerbergov skorašnji slogan „People first“ možemo da zaboravimo. Ili da ga tumačimo šire. Pa i oglašivači su ljudi. Još uvek. Po zakonima prirode.

Još uvek to ne znamo, ali možda je ekspresno urađeno novo istraživanje sa novim timom stručnjaka koje pokazuje da su upravo oglašivači i izdavači neophodni na njuzfidu. Očigledno je da bez njih Fejsbuk zaista ne može da funkcioniše, a ne bez ljudi koji na njemu svakodnevno vise i koje u ovom stadijumu zaista zabole kakve će se promene sprovesti.