Ultimativni vodič za kite superheroja

U sredu, DC Komiks je konačno odgovorio na jedno od gorućih pitanja našeg vremena: kako izgleda Betmenova kita? U Prokletima #1, prvom delu trodelnog mini serijala DC-jevog izdanja za odrasle, Black Label, počašćeni smo pogledom na Betmenov visuljak, i na apsolutno ničije iznenađenje, maskirani osvetnik je obrezan:

USKORO ĆETE VIDETI BETMENOVU KITU, NEMOJTE DA KAŽETE DA VAS NISMO UPOZORILI!



Videos by VICE

Čak i bez legendarnih slika penisa Brusa Vejna, svako sa pola mozga je mogao da pretpostavi da Mračni Vitez nema kožicu. Betmen je tip junaka koji bi pomislio da je ovakva vrsta telesne modifikacije higijenska. On je čovek koji svoju moć crpi iz tehnologije i bogatstva, a šta je obrezivanje, ako ne način da modernizuješ patku? I Džoker je najverovatnije obrezan – on i Betmen predstavljaju neku vrstu internog obrezanog dualizma. Betmenu se dopada njegova isečena kita, dok je Džoker jedan od onih tipova koji su kivni na društvo zbog toga što mu je oduzelo kožicu bez njegove saglasnosti.



Ja sam neka vrsta eksperta po ovom pitanju: provela sam mnoge, naporne noći razgovarajući sa svojim dečkom o tome koji superheroji bi bili obrezani, što je tema koja se iz nekog razloga (verovatno kulture političke korektnosti) u stripovima retko načinje. I s toga, ako ste se ikada zapitali da li vaš omiljeni superheroj još uvek ima svoju kožicu, ne brinite, ja sam se pobrinula za to:

Betmen

Evo bet-batine

Kao što smo utvrdili, obrezan je i to je sad deo mitologije.



Supermen

Gledajte super-kitu

Ne verujem da biste mogli da obrežete Supermena, čak i kada biste pokušali, barem ne na Zemlji. Iako brojni ljudi sugerišu da bi to moglo da se izvede skalpelom od kriptonita, intuicija mi govori da na Kriptonu ne obrezuju svoje dečake. Pitam se da li su Kentovi pokušali da obrežu Klarka, i da li u tome nisu uspeli.

Robin

Robinovo međunožje

Pošto je Betmen obrezan, mogu samo da pretpostavim da je obrezan i njegov pomoćnik. Moj dečko ima teoriju da nije bio obrezan kao beba, zato što je odrastao u porodici cirkuskih akrobata, ali da je skinuo kožicu kada se od Dika Grejsona transformisao u Robina. Bilo je i drugih Robina, ali svi oni su obrezani.

Akvamen

Ovo je akva-kita!

Kožica je kao peraje, pomaže ovom morskom junaku da plovi okeanom, i s toga je naš dragi Akvamen i dalje ne obrezan.

Fleš

Flešovaće te



U Ligi pravde, Beri Alen predstavlja sebe Betmenu kao „finog jevrejskog momka“, tako da slobodno možemo da pretpostavimo da je obrezan.

Kiborg

Kastrirani Kiborg



Prema svim raspoloživim dokazima, Kiborg nema ništa između nogu.



Kaptetan Amerika

Kampetan Ameri-obrezana-kita



Prema Vašington Postu, Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da je ukupna stopa obrezivanja muškaraca u SAD negde između 76 i 92 procenta. Za razliku od njih, u većini zapadnoevropskih zemalja, ova stopa je manje od 20 procenata. On je Kapetan Amerika, zaboga. Naravno da je obrezan.

Spajdermen

Paukurčić

On je običan momak iz Kvinsa – obrezan je. On ni ne razmišlja o tome.

Ajron Men

Čelični rez



Sin proizvođača oružja, Toni Stark je odrastao u tipičnoj imućnoj američkoj porodici. To znači da je posečen. I njemu je to u redu!

Tor

Torov drugi čekić ;)

Tor definitivno još uvek nije isečen. Teško da obrezuju svoje bogove u Asgardu. Mislim, kao prvo, Evropljanin je, pošto je u pitanju nordijski mit, a obrezivanje nije rasprostranjeno sa te strane bare. Ali šta više, zašto bi bog želeo da modifikuje svoje savršeno telo?

Crni Panter

Crni panter Crnog Pantera

Vakanda je visokotehnološko društvo, isuviše napredno za stare tradicije kao što je obrezivanje. Kita Crnog Pantera možda je visokotehnološka na druge načine, ali definitivno nije obrezana.

Hulk

Hulkov tuki

Brus Baner mi izgleda kao obrezan tip, ali da li Hulk ima istu kitu kao Brus Baner? Da li mu kita pozeleni i poraste kada se pojavi Hulk, ili ostane ista? Da li Hulk uopšte ima kitu?

Prema bonus snimcima na di-vi-diju Osvetnika, „Napravili su model svih delova tela Hulka, osim jednog. ’Kada je došla maketa, izgledala je kao Barbika’, kaže Džejson Smit“. Ali 2014, Mark Rafalo je prokomentarisao kako bi Hulk upražnjavao seks, i rekao, „Baš kao i svi ostali, samo mnogo veće. Počne zelen, a onda se na kraju vrati u ljudski oblik, prirodnim putem. Poraste, a onda se smanji.“

Ali intervju nisu kanon, žao mi je. Uprkos onome što kaže Rafalo, imam osećaj da Hulk nema kitu.



Doktor Strejndž

Čuda-muda

Doktor Strejndž je sigurno neobrezan. Mislim, da li biste verovali obrezanom čarobnjaku? Mislim da ne.

Hokaj

Hokita

Hokaj je izuzetno normalan Amerikanac, i stoga je definitivno obrezan.

Vision

Vizijaja

Vižn je sam napravo svoje telo, i po onome što sam razumela o njegovoj vezi sa Grimiznom Vešticom, najverovatnije ima intimne delove, ali čak iako je odlučio da sebi napravi penis bez kožice, nikada nije obrezan.

Star Lord

Star-kikiriki (šalim se, sigurna sam da mu je kita u redu)

Rođen je u Americi sedamdesetih godina, tako da je obrezan.

Grut

Grutov nedostatak debla :(



On nema penis, reklo bi se.

Raketa

Raketin rakunčić



Anatomija rakuna je drugačija od ljudske – najizraženije je to što imaju kosti u penisu – i s toga baš i ne mogu da budu obrezani. „Kosti u penisu rakuna neki ljudi sa juga smatraju za amajlije“, prema Mental Flosu. Zabavno!

Draks

Draksov visuljak

Kada uzmemo u obzir sve telesne modifikacije koje Draks već ima, ne bi bilo iznenađenje da je obrezan. Međutim, moja teorija je da je neobrezan, ali da ima pirsing.

Stvor

Stvorov stvor



Stvor je kanonski gledano jevrejin, pa logika kaže da je obrezan. Iako je meni činjenica da Stvor uopšte ima penis dubiozna, Sten Li je prokomentarisao ovo pitanje, i za Veniti Fer izjavio, „Pretpostavljam da zdrav razum nalaže da je i on napravljen od narandžaste stene.“

Gospodin Fantastični

Rastegljivoooooooo



U istom tom intervjuu, Li je takođe komentarisao genitalnu situaciju Rida Ričardsa, poznatog kao Mister Fantastik. „Uvek sam mislio da je zanimljivije razmišljati o Ridu Ričardsu“, rekao je Li kada su ga pitali za Stvorovu stvarčicu. „Kao što znate, on ima sposobnost da se rasteže, a u seksualnom smislu bi to bila velika prednost, u mnogim segmentima“. Gospode bože, kakav neverovatan intervju.

Moj osećaj je da, iako obrezan po rođenju, Rid Ričards može da koristi svoje moći da sebi vrati kožicu, ako mu je do toga.



Vulverin

Adamantijumska kita



Iseliteljske moći Iks-mena su se manifestovale samo tokom njegovih tinejdžerskih godina, tako da postoji šansa da je isečen, ali njegova prošlost je tokom godina toliko puta menjana i prilagođavana, ko će ga znati? Inverse.com je 2017. objavio istragu o tome da li je Vulverin obrezan: „Džejms Haulet je rođen u vreme kulturoloških promena [u Kanadi u 19. veku], tako da ne možemo znati da li su njegovi bogati roditelji odlučili da bude obrezan“, iznosi svoje mišljenje autor. „Pošto je obrezivanje tehnički nanošenje rana, moguće je da je Vulverinu kožica ponovo izrasla kada su se kod njega pojavile isceliteljske moći, što se dogodilo kada je bio mlađi tinejdžer.“

Na osnovu ovih informacija, ja mislim da je Vulverinu kožica ponovo izrasla kada je postao mutant. Šta više, postoji legendarna scena kada Panišer raznosi kitu Vulverinu, kome ova ponovo izraste, pretpostavljam sa sve kožicom.



Magneto

Magnetov bris



Magneto je jevrejin, i stoga je isečen.

Zver

Zverska budža

Jeste li videli nokte ovom čoveku? Defintivno nije obrezan.

Dedpul

Dedpulova regenerišuća kita



Prema Dedpulovom tvorcu Robu Lifeldu, „Da, da. Ni u kom slučaju, nikada ne bismo želeli da živimo u svetu u kome Dedpul ne može da regeneriše kitu i muda.“ Što znači da kada god mu se kita regeneriše, poraste mu i nova kožica. Kako predivno!



Pratite Iv Pejser na Tviteru and Instagramu.

This article originally appeared on VICE US.