Upoznajte čoveka koji je na prevaru ponovo zaigrao srednjoškolski basket

Kažu ljudi da je srednja škola zenit zajebancije. Društvo, sport, nema briga, računa, sve je super. Ali Sidni Buvije Gilstrap-Portli nije želeo da mu od toga ostanu samo sećanja. Rešio je da ponovi celu priču.



Gilstrap-Portli, godina 25, je uhapšen pre par dana zbog lažnog predstavljanja. Naime, on je upisao jednu srednju školu u Dalasu tako što ih je isfolirao da je on u stvari sedamnaestogodišnjak po imenu Rašan Ričardson, koji je posle naleta uragana Harvija ostao beskućnik. Par meseci kasnije, Sidni je prešao u jednu drugu srednju da bi zaigrao basket za njihovu ekipu. Jedini problem je bio taj što je ovaj majstor zapravo završio srednju školu pre sedam godina (i to samo 25 kilometara daleko od ove). Ma, čak je igrao i koledž košarku!

Priča je propala kada ga je jedan bivši trener prepoznao toko jednog aprilskog turnira. Mislim, prava šteta jer je bratina čak dobio priznanje igrača godine za svoj okrug! Štaviše, i skauti su počeli da ga prate.

Nego, da ostavimo sad košarku na trenutak. Gilstrap-Portli je rešio da se priseti i kako ljubavni život jednog srednjoškolca izgleda, pa je počeo da se zabavlja sa jednom četrnaestogodišnjakinjom. Lokalni mediji su popričali sa njenom majkom.

Kako saznajemo, ovoj ženi se uopšte nije sviđalo to što joj se ćerka viđa sa sedamnaestogodišnjim momkom.

Njena ćerka je kasnije rekla majci da između nje i Gilstrapa-Portlija nije bilo seksualnih odnosa



„On je uvek bio pristojan, i govorio mi je da razume zašto sam zabrinuta, ali bi onda uvek dodao on ima samo sedamnaest godina i da ne bi trebalo da previše brine zbog toga..“

Inače, u školi su već jednom proverili „Rašana Ričardsona“ i otkrili da je bio član srednjih škola u Skajlajnu i Južnom Hjustonu. Međutim, on ni u jednoj od tih škola nije igrao košarku, pa je na tu foru uspeo uđe u svoj „novi“ tim.



Načelnik okružnog veća za obrazovanje Robin Haris je izjavio da je Sidnijeva jedina želja bila da još jednom zaigra košarku u srednjoškolskoj konkurenciji, što ga je nateralo da suštinski počini krivično delo.

„Znao je da primamo đake koji su ostali bez krova nad glavom tokom „Harvija“, i iskoristio je to u svoju korist. Svaka mu čast, dobro se držao.“, priznao je Haris.

Gilstrap-Portli je uhapšen zbog zloupotrebe tuđeg identiteta, i ubrzo je pušten pod kaucijom. Jebiga druže, žao nam je, ali čini se da ti je i druga karijera upravo okončana.