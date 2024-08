Uradite Trampov kognitivni test da vidite da li ste “veoma stabilni genije”

U utorak je zvanični lekar Bele kuće Roni Džekson obelodanio rezultate Trampovog prvog fizičkog pregleda otkad je ovaj preuzeo dužnost. Pregled se bavio Trampovim fizičkim zdravljem, za koje je je Džekson rekao da je „izvrsno“, mada mu ne bi škodilo da izgubi nekoliko kilograma — što ne iznenađuje budući da Tramp jede toliko smeća da je praktično ljudski ekvivalent Gos’n Fuzije iz Povratka u budućnost 2.

Ali zajedno sa fizičkim pregledom, Tramp je insistirao da bude podvrgnut i mentalnom testu, očigledno da bi mogao da se pohvali da je stvarno „ono, istinski pametan.“ Prema Džeksonu, Tramp je razvalio kognitivnu procenu, osvojivši savršenih 30 poena od ukupno 30 — ali to ne dokazuje zapravo predsednikovu visoku inteligenciju. To samo znači da on uspešno ume da prepozna nosoroga.

Videos by VICE

Od 30 poena na testu, Tramp je tri osvojio zato što je uspešno imenovao neke životinje i još tri zato što je nacrtao sat. Još jedan poen dobio je zato što je nacrtao 3D kocku, baš kao što su to deca imala običaj da rade na svojim pernicama zajedno sa onim misterioznim slovom S.

Pregled koji je Džekson primenio bila je naširoko korišćena Montrealska procena kognicije (MoCA), koja traga za „blagom kognitivnom disfunkcijom“, prema dokumentima testa. Test ne govori ništa o Trampovoj stvarnoj inteligenciji, ali može da primeti rane znake demencije, koje Tramp nije iskazao.

„Ništa ne upućuje na to da on ima bilo kakvih problema sa kognitivnim funkcijama“, izjavio je Roni Džekson. „Veoma je bistar. Veoma je artikulisan kad govori sa mnom.“

Iako bi rezultati testa MoCA mogli da iznenade sve one koji dovode u pitanje Trampovo mentalno zdravlje, oni isto tako ne opovrgavaju tvrdnje iznesene u knjizi Vatra i bes da je lik „glup ko tocilo.“ Za to, morali bismo da sačekamo pravi test inteligencije — i da jednom za svagda vidimo da li Tramp zaista ima „jedan od najvećih „ koeficijenata inteligencije na svetu.

Dok čekamo da se to desi, uzmite prijatelja i okušajte se u MoCA testu i sami kako biste videli da li ste i vi „veoma stabilni genije“, preko Los Anđeles Tajmsa.

JOŠ NA VICE.COM:

15 najmuževnijih fotografija predsednika Trampa tokom prve godine vladavine



Bože, svet je pun Tramp-Putin erotike



Trampov dom iz detinjstva je divan, sjajan, ogroman i dostupan svima