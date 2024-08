UŽIVO: Izborni rezultati beogradski izbori 2018.

https://twitter.com/avebeli/status/969164599290466305?ref_src=twsrc%5Etfw

Beogradski izbori su završeni. Samo četiri liste će ponovo biti u skupštini, a SNS je osvojio identičan broj mandata kao pre četiri godine. Veliki broj glasova otišao je strankama koje nisu prošle cenzus, skoro 22%. Najveći krah doživela je Demokratska stranka koja je osvojila samo 2% i LDP sa 0,3% glasova. Blizu ulasku u skupštinu bile su Inicijativa Ne Davimo Beograd sa 3,5% i koalicija Dosta je Bilo – Dveri sa 3,8%.









22:49 ŠAPIĆ: SA 9% NE MOŽEMO NIŠTA DA MENJAMO, ALI DOBRO…



Predsednik Opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić izjavio je večeras da rezultat koji je ostvarila njegova grupa građana na beogradskim izborima, ne ostavlja prostor za euforiju, jer neće biti u prilici da nakon izbora nešto promene u glavnom gradu.



„Nema preterane euforije, ne zato što smo preterano nezadovoljni, nego zato što je nama bio cilj da se neke stvari promene, a sa devet odsto ne možemo ništa da menjamo“, rekao je Šapić u prvom obraćanju novinarima nakon održanih izbora.



Šapić je rekao da su uslovi za održavanje izbora bili nepovoljni, ali da su ih svi učesnici gradskih izbora prihvatili takve kakve jesu, samom činjenicom da su izašli na izbore i da sada nema mnogo smisla nepriznavanje pobede ili rezultata koji su ostvareni.



„Kampanja je najmanji problem, ali mi živimo u sistemu koji je takav kakav je i u kojem nemate prilike da pokažete šta znate. I oni koji su dobili mandat naroda moraju da budu svesni da to nije dobro za društvo i da će im se obiti o glavu“, rekao je Šapić.



22:28 DAČIĆ: SAČUVALI SMO BIRAČE SPS

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izrazio je večeras zadovoljstvo što je ta stranka, u koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom, uspela da sačuva svoje biračko telo, „bez obzira na

to što smo mogli da ostvarimo i bolji politički rezultat“. On je čestitao pobedu Srpskoj naprednoj stranci i dodao da su socijalisti spremni za nastavak koalcije, ukoliko za to postoji volja SNS.



Koalicija SPS-JS je koalicija koja najduže traje u Srbiji i izdržala je test vremena, ocenio je Dačić i predvideo da će u Skupštini Beograda verovatno imati osam mandata.



22:22 DOBRA ATMOSFERA KOD DEBITANATA NA IZBORIMA – ŽUTA PATKA



Iako su njihovi aktivisti dobro raspoloženi, u Inicijativi Ne davimo Beograd nisu zadovoljni rezultatima izbora jer nisu ušli u skupštinu grada.



„Velika stvar koju smo uradili uskoro ćemo reći kako idemo dalje. Čestitke za sve ljude koji su ovde. Čekamo još ali ovo je velika stvar koju smo uradili i bićemo na 4%“, rekao je okupljenima u štavu Inicijative Radomir Lazović.



Ksenija Radovanović: Mi nismo počeli ovim da se bavimo da bi sedeli u skupštini već jer imamo prava da se bavimo time kao gradjani i gradjanke Beograda.







22:17 AVE BELI – ĆAO BELI?



Ljubiša Preletačević Beli koji je pre godinu dana na predsedničkim izborima na teritoriji grada Beograda uzeo 12,64 % osvojio je danas samo 2,4% glasova.









21:53 ALEKSANDAR VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI



„U Beogradu je SNS osvojio više od 45% glasova što je naš najbolji rezultat ikada. Imamo apsolutnu većinu u gradu. To je više nego što smo osvojili na predsedničkim izborima sa SPS-om.Hoću da se zahvalim građanima Beograda koji su pokazali da cene rezultate našeg rada.Bili smo suočeni sa prljavom kampanjom.“



Upitan ko će biti gradonačelnik Beograda, Vučić se samo nasmejao.



Upitan da li će pozvati SPS u koaliciju, lider SNS je rekao da bi on to želeo.



„U Sevojnu smo osvojili 62,02 % glasova. U Boru smo osvojili 60,03 % glasova. Aranđelovac 59%.“



21:52 NE DAVIMO BEOGRAD O NEPRAVILNOSTIMA



Predstavnik izborne liste broj 12 – „Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd – Žuta patka – Čiji grad, naš grad – Ksenija Radovanović“ Vujo Ilić upozorio je večeras na „razmere mašinerije“ koja je sa spiskovima kontrolisala i evidentirala građane na ulasku na glasačka mesta, ali je izrazio i optimizam zbog osvojenog rezultata danšnjih izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda.



„Naši kontrolori i aktivisti su se suočili se s mašinerijom kontrole birača. Na velikom broju glasačkih mesta vođena je evidencija građana. Verujemo da iza toga stoji pokušaj ili uslovljavanja ili nagrađivanja birača, što je krivično delo“, rekao je Ilić u izbornom štabu Inicijaive.



21:36 KURJE OKO IMA 0,5%







21:33 – IPSOS NEZVANIČNO – SAMO 4 LISTE ULAZE U SKUPŠTINU GRADA



21:06 NEZVANIČNO – ISPOD CENZUSA OSTAJE ČAK 22% GLASOVA NA IZBORIMA U BEOGRADU!



Ako je suditi prema nezvaničnim podacima, više od 170.000 glasova Beograđana je „propalo“, odnosno neće doneti odbornička mesta listama koje su dobile te glasove.



Kako stvari stoje, za sada ispod crte ostaju:



DOSTA JE BILO – DVERI 3,8

NE DAVIMO BEOGRAD 3,5

DS 2,2%

SRS 2,4 %

BELI 2,4 %

DSS 1,1%

LDP 0,2%



ATMOSFERA U ŠTABU SNS TRENUTNO:





foto: Vladimir Živojinović





21:00 PRVI REZULTATI!



IPSOS – Nakon četvrtine realizovanog uzorka:



SNS – 45,3%

DJILAS 18

ŠAPIĆ 8,7 %

SPS 6,1%

DOSTA JE BILO – DVERI 3,6 %

NE DAVIMO BEOGRAD 3,6%

DS 2,2%

20:58 IPAK GLASALO 51%?



Prema podacima Ipsosa, na izborima za Skupštinu Beograda do 20 časova glasalo 51,1 odsto od upisanih birača. To je za jedan procenat manje nego na izborima pre 4 godine.



20:46 POSMATRAČI CRTE IZBAČENI



Tri posmatrača CRTE izbačena s biračkog mesta u trenutku zatvaranja biračkih mesta, saopštio je Raša Nedeljkov iz Crte. On je naveo da se radi o biračkim mestima u opštinama Rakovica, Zemun i Grocka



20:40 PROŠLOGODIŠNJI REZULTATI IZBORA ZA PREDSEDNIKA SRBIJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA









20:32 BALŠA BOŽOVIĆ (DS)



Predsednik beogradskog odbora DS Balša Božović izjavio je na konferenciji za novinare da su kontrolori te koalicije na više od 30 odsto biračkih mesta uočili teško kršenje

izbornog procesa. Prema njegovim rečima, na nekim biračkim mestima na Paliluli dolazilo je i do fizičkih obračuna. Na mnogim biračkim mestima ljudi su fotografisani i snimani, a postojali su paralelni i dupli spiskovi, rekao je Božović. On je dodao da je koalicija oko DS uspela da spreči

takozvani „bugarski voz“, ali da ga zabrinjavaju podaci koje su dobili od nekih policijskih sindiakta da je beogradska brigada policija u prvom stepenu pripravnosti i da će biti na ulicama.

20:18 NEBOJŠA STEFANOVIĆ (SNS)



„Očekujemo izlaznost oko 52% u Beogradu.“

20:21 Dragan Đilas na konferenciji za novinare najavio ostanak u politici:



„Aleksandre Vučiću trebaće nam manje vremena da te smenimo sa vlasti, nego što je tebi trebalo da mene smeniš u Beogradu. Nas čekaju velike borbe.“



20:18 NEBOJŠA STEFANOVIĆ (SNS)



„Ovo je bio dobar dan, bez puno incidenata. Demokratski dan. Čestitamo građanima.“



20:16 PREGLED NEPRAVILNOSTI





20:00 IZBORI SU ZAVRŠENI



19:47 IMAMO POBEDNIKA IZBORA!

Ako je suditi prema dostupnim podacima očekuje se da će izlaznost na ovim izborima biti veća nego na prethodnim za grad Beograd 2014. godine, ali i manja od izlaznosti na prošlogodišnjim predsedničkim izborima.

19:35

CRTA: DO 19 SATI 48,2 ODSTO



19:23

GIK: Do 18.00 sati izlaznost 44,66 odsto