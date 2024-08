Vakcina kompanije Moderna efektivna je u 94.5% slučajeva i može se čuvati u kućnom frižideru

Vakcina za COVID koju testira američka farmaceutska kompanija Moderna postigla je efikasnost od 94.5 posto, što je “zaista odličan” rezultat, kaže infektolog dr Entoni Fauči.

Ovaj rezultat dobijen je u istraživanju u kome je učestvovalo više od 30,000 učesnika, stoji u izveštaju nezavisnih stručnjaka. Ova kompanija, koja razvija vakcinu u saradnji sa Nacionalnim Institutom za zdravlje SAD-a, u saopštenju je rekla da je većina kontraindikacija bila blaga do umerena, a da su “ozbiljni” sporedni efekti uključivali bol nakon injekcije, nesvesticu, milagiju i glavobolje.

Sledeći korak je da kompanija Moderna zahteva hitnu autorizaciju (EUA) od američke Administracije za hranu i lekove, kao i da zahteva regulatornu dozvolu u ostalim državama. Ova kompanija rekla je da “očekuju” da će 20 miliona doza biti spremno do kraja godine, kao i da “planiraju” da proizvedu čak milijardu doza sledeće godine.

“Ovo su očigledno jako uzbudljivi rezultati”, kaže Fauči, dugogodišnji direktor Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti i član štaba Bele Kuće za korona virus za CNN. “Ne može biti bolje — 94.5% je zaista odličan rezultat.”

Vakcinacija bi mogla da počne već sredinom sledećeg meseca, kaže Fauči.

Prošle nedelje, kompanija Pfizer objavila je da je njihov kandidat za vakcinu u više od 90% slučajeva efektivan, tako da su oni bili prva kompanija koja je objavila rezultate ispitivanja kandidata za vakcinu u SAD. Neki volonteri koji su dobili ovu vakcinu žalili su se na simptome slične “ozbiljnom mamurluku”. Fauči je rekao za VICE News da su i rezultati kompanije Pfizer “impresivni”.

Postojale su nedoumice o tome kako će vakcine biti skladištene. Kompanija Moderna je u odvojenom saopštenju u ponedeljak saopštila da se njihova vakcina može skladištiti na temperaturama koje su uobičajene za kućne i medicinske frižidere i to do 30 dana, a u frizu i do šest meseci, dok na sobnoj temperaturi vakcina ostaje upotrebljiva i do dvanaest sati.

“Mogućnost skladištenja naše vakcine je i do šest meseci na temperaturi od -20° C, ili do trideset dana u normalnim frižiderima, što je važno kako za omogućavanje jednostavnije distribucije, tako i kada govorimo o većoj fleksibilnosti da se ostvari vakcinacija kako stanovništva SAD, tako i drugih krajeva sveta,” naveo je jedan od čelnika kompanije Moderna Huan Andres u saopštenju.