Van piste: Fotografije modela Goše Rubčinskog

Ovaj tekst je prvobitno objavjen na VICE i-D

Trilogija modnih revija brenda Goša Rubčinski se zavšila u Jekaterinburgu sa grupom mladih Rusa koji se šire predsedničkim centrom Boris Jelcin u novoj kolekciji jesen/zima 18. Ukupno su prikazane tri revije kojima se ruski polimat kretao kroz geografiju i istoriju te zemlje, od Kaliningrada, preko Sankt-Peterburga, do Jekaterinburga. Goša nas je poveo na putovanje od istoka do zapada, od Romanovih do raspada Sovjetskog Saveza, od fudbalskih huligana, do rejvera. Kroz sve to, Gošina banda modela je marširala u budućnost; njegov dizajn je celokupnu istoriju Rusije pretvorio u uniformu 21. veka.

Na kraju revije, modeli su se postrojili u hor i otpevali pesmu Zbogom Ameriko od ruske new wave grupe Nautilus Pompilius. Ovaj trenutak je najviše pogodio Gošinog prijatelja i saradnika, Stas G – koji dokumentuje moskovsku skejt scenu i kulturu mladih.

On je bio tu tokom sve tri revije i fotografisao je Gošine modele van piste i u bekstejdžu za nas. “Mene interesuje mladost, želeo sam da fotografišem modele van dužnosti, svačiji individualni stav -to je ono što zaista privlači,“ objašnjava on. “Svi modeli su izabrani na ulici, ne preko agencije, tako da je jako interesantno da ih vidimo u njihovoj odeći, da vidimo kako se ponašaju i prezentuju u stvarnom životu.”

“Organizovanje revija u njegovoj zemlji sa lokalnim modelima je prirodno i iskreno,” kaže Stas G. “Mislim da je to bio važan korak za Gošu. Bilo je uzbuljivo svedočiti ovim revijama, slušati priče mladih ljudi iz različitih gradova i učiti o ruskoj istoriji, posmatrati je iz nove perspektive.”