Varala sam dečka i zatrudnela, a krivica me je skroz uništila

Tokom odrastanja, oduvek sam mislila da je varanje jedna loša stvar kojoj ljudi pribegavaju kada veze u kojima su ne funkcionišu dobro. Kada sam imala trinaest godina, mama moje najbolje drugarice je imala aferu i sećam se da sam ja bila stvarno šokirana i skandalizovana tim saznanjem, Njeni roditelji su se razveli, a ja sam videla na koji način joj je to prelomilo život. Kada sam imala osamnaest, moji roditelji su se razišli jer je tata prevario mamu sa nekom drugom ženom. Videla sam koje su posledice varanja u mojoj porodici i uvek govorila sebi: Nikad to neću prirediti nikome. Mislila sam u sebi “ako imašpotrebu da prevariš nekog, trebalo bi da budeš iskren sa njim i kažeš mu za svoja osećanja.”

Sada kada sam odrasla, shvatam da su i roditelji ljudi i razumem zašto ljudi varaju. Kada je tata prevario mamu pomislila sam Kako je mogao toliko da me povredi? Osetila sam se kao da sam ja žrtva njegovog ponašanja. Ali danas shatam da je bio u braku u kom nije bilo ljubavi i da je bio nesrećan.

Prvi put kad sam prevarila nekog bilo je to na jednu noć. U tom trenutku bila sam u relativno svežoj vezi sa svojim dečkom, sa kojim sam i danas. S obzirom da nismo ozvaničili vezu tada, spavala sam i sa drugim. Tri meseca nakon toga, razgovarali smo i rešili da ćemo biti dečko i devojka i da se nećemo viđati sa drugim ljudima. Mesec dana kasnije, prevarila sam ga: pijana u gradu sam zažvalila nekog lika. Mislim da je moje varanje povezano sa time što sam osećala jer sam u novoj vezi. Zvuči grozno, ali mislila sam Ovo je možda poslednji put da imam priliku da radim ovako nešto.

Sebično, razmišljala sam da ako mu kažem šta se desilo on će pomisliti, Pa, bila je pijana, ne izlazimo dugo, nije to neka velika stvar. On je podneo okej, ali je to definitivno navelo našu vezu na pogrešan put.

Kada se vratim na taj događaj i retrospektivno razmislim o svemu, pitam se da li sam sama pokušavala da sabotiram vezu jer je sve išlo kako treba, možda sam se preplašila. Osećala sam se kao da ne zaslužujem da budem sa nekim ko me tako voli i ko je toliko pažljiv, pa sam rešila da to uništim. Moja poslednja veze pre te okončala se u istom trenutku kada su se i moji razveli, pa sam prolazila kroz dupli gubitak odjednom. Bila sam uznemirana i povređena dosta dugo. Kada sam upoznala ovog lika koji je tako dobar prema meni mislila sam Da li ja zaista želim ponovo da se dam nekom ko će me možda povrediti i ostvaiti? Moje samopouzdanje je bilo na tako niskom nivou da sam mislila da ukoliko sabotiram vezu, činim uslugu svom dečku: On bi trebalo da je sa nekom koja je bolja od mene, ne sa nekom ludačkom koja spava sa ljudima unaokolo kao što sam ja, slomljena i nesrećna. Nisam želela da mu upropastim život svojim mračnjaštvom.

Nakon moje prve prevare, rešila sam da preuzmem inicijativu nad sobom, suočim se svojim nesigurnostima, naučim šta je intimnost i kako je to imati seks sa jednim partnerom. Ali ponovo sam ga prevarila šest nedelja kasnije sa likom kog sam upoznala na kursu koji sam pohađala. Poznavali smo se već neko vreme, flertovali i jedno veče izašli i napili se zajedno. Kursu se bližio kraj, pa smo izašli da to nazdravimo sa još nekoliko prijatelja. U nekoj fioci mog mozga se stajala misao da verovatno nikad više neću videti ovog lika, pa sam ga pozvala da svrati do mene. Imali smo pijani seks i nije bilo ništa specijalno. Otišao je, a ja sam odmah osetila ogromnu količinu griže savesti. Nikad više nismo progovorili.

Najviše sam se osetila krivom jer smo seks imali ponovo i ujutru, jer onda moj izgovor da sam bila pijana nije važio. Mislila sam Ja sam najgora osoba na svetu. Imala sam seks sa njim trezna. Tokom tog drugog puta razmišljala sam u fazonu Okej, još jednom i mogu potpuno da se posvetim svom dečku. Ali zažalila sam.

Mesec dana kasnije, stvari su se značajno zakomplikovale jer sam saznala da sam trudna. Trebalo mi je vremena da svarim činjenicu da je osoba sa kojom sam prevarila dečka možda otac. Pored te krivice, morala sam i da se nosim sa emocijama koje sam imala prema neželjenoj trudnoći. Moj dečko je bio veoma velika podrška kada sam mu rekla za trudnoću i da ću abortirati, što je učinilo da moja griža savesti bude sto puta jača.

Dve godine posle svega toga, rekla sam dečku da sam ga tad prevarila. Htela sam to da uradim i ranije, ali moji prijatelji su me savetovali da to ne uradim. “Nikad više nećeš videti tog lika. On nikad neće saznati, bolje da ne kažeš”, govorili su mi. Ali, mene je iznenadilo koliko me je krivica izjedala tokom tih godina i nije htela da nestane.

Bili smo na odmoru kada sam mu saopštila. Sedeli smo u restoranu, i jednostavno mi je izletelo. Rekla sam mu da mi je mnogo žao, koliko me to izjeda i počela da plačen. Bio je u šoku, jer smo do tog trenutka uživali u lepom ručku. Onda je rekao, “Drago mi je što si mi to rekla.” Neverovatno ali bio je skroz okej. Kaže da je znao da sam u početku naše veze bila u nekoj čudnoj fazi i da zna da to sada nikad ne bih učinila.

Zaista mi je drago što sam mu rekla. Nisam više mogla da izdržim. Krivo mi je što mu nisam rekla ranije, jer je tako dobro podneo. S druge strane, rekla sam mu za prevaru u trenutku kad sam osetila da treba da mu kažem. Očigledno mi je bilo potrebno vreme.

Danas ga nikad ne bih prevarila. Šokirala me je doza krivice koju sam nosila sa sobom zbog seksa za jednu noć. Mogu da zamislim kako se oseća neko ko ima pravu aferu koja traje. Ne želim da se akam sa tim teretom nikad više u životu.

