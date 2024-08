VICE filmovi za ledene dane

Evo šta će te ovog vikenda gledati na VICE-u:



O2 TV – VICE SPORTS, 3. mart



Glas utakmice: Igor Tadić

Postoje ljudi u Beogradu koji su na svakoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Oni nisu najvatreniji navijači, u upravi klubova, nisu na novinarskom zadatku. Njih svako na stadionu zna, ali niko ne prepoznaje. Oni su glas utakmice. VICE u novom serijalu “GLAS UTAKMICE“ razgovara sa ljudima koji iz duboke senke učestvuju u svim utakmicama dva najveća srpska fudbalska I košarkaška kluba, zvaničnim spikerima. Njihov posao je da iz meča u meču budu zvaničan glas dogadjaja. Oni najavljuju sastave timova, sudije, delegate, beleže izmene, golove, obraćaju se navijačima. U trećem filmu razgovaramo sa zvaničnim spikerom KK Crvene zvezde – Igorom Tadićem.

Poslednje gvozdene sestre

Bodibilding se i dalje percipira kao pretežno muški sport. U Americi je 2014. godine dodeljena poslednja Mis Olimpija titula – koja se daje ženama na internacionalnom profesionalnom bodibilding takmičenju, što je na neki način označilo kraj ženskog bodibildinga. U ovom filmu upoznajte ljude koje se bore da bodibilding ostane sport otvoren za žene.

O2 TV, 4. mart

Liverpool – You’ll never walk alone

Za dobar deo planete fudbal je kao religija a ljubav prema klubu ili igračima je neka vrsta neraskidive ljubavne veze. Navijači najčešće vole I prate svoj lokalni klub, koliko god on veliki Ili mali bio. Na ovim prostorima se većinski navija za Zvezdu, Partizan, Dinamo, Hajduk, Sarajevo ili “Želju”. Mnogi kažu da je raspad Jugoslavije počeo na fudbalskim stadionima a danas, 25 godina posle početka balkanskih ratova, fudbal i strast prema jednom klubu ponovo okuplja navijače iz bivše zemlje. Pred vama je film YOU’LL NEVER WALK ALONE, reditelja Peđe Ličine.

Pustinjski drifteri u Saudijskoj Arabiji

Ilegalne ulične trke, a pre svega drifting, dosegle su kultni status u Saudijskoj Arabiji dok su istovremeno saobraćajne nezgode jedan od glavnih uzroka smrti među mladima u ovoj zemlji. Problem je toliko veliki da je saudijska vlada uvela drakonske kazne za ulične trke. Ali uvek postoji alternativa. Profesionalni vozači su se okupili i osnovali sopstvenu akademiju sa krajnjim ciljem da, zapravo, od driftinga naprave profesionalni sport.