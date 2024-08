VICE saznaje: Srbija stavlja van zakona 20 hiljada trans* osoba

Srpska trans* zajednica je u problemu.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama naći će se uskoro pred poslanicima Skupštine Srbije i ukoliko bude usvojen, trans* zajednici će biti omogućena promena jedinstvenog matičnog broja (koji u Srbiji, kao retko gde na svetu, sadrži polnu odrednicu).

Videos by VICE

Ovo bi bila odlična vest za trans* zajednicu, da, kao po nepisanom pravilu, ne postoji ALI.



A „ALI“ u ovom slučaju je dosta veliko i predstavlja veliki problem za trans* zajednicu koja broji više od 20 hiljada ljudi u Srbiji.



Kako VICE saznaje, promena JMBG-a biće omogućena pravilnikom koji zajedno donose Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo zdravlja i to samo onim pripadnicima trans* zajednice koji se podvrgnu operaciji promene pola.

U nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama navodi se da se u matičnu knjigu rođenih može upisati podatak o promeni pola na osnovu rešenja organa iz člana 6. st. 2 i 4. ovog zakona, koje se donosi na osnovu propisane potvrde zdravstvene ustanove. Takođe, navodi se da ministar (državne uprave i lokalne samouprave) i ministar nadležan za poslove zdravlja sporazumno propisuju postupak izdavanja i obrazac potvrde iz stava 1. ovog člana.

Iako na oko deluje kao pozitivna promena za trans* osobe, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, bar kad je reč o trans* zajednici, odrađen je ofrlje, po sistemu „ovo moramo da uradimo zbog EU“, s obzirom na to da su, kako kaže Vesna Zorić iz Egala, promene „kozmetičke“, a ne suštinske.

– Zapravo je samo u pravni sistem ubačeno ono što je od 2012. godine bila ustavna preporuka. Nikakvog napretka nema, ovim nas vraćaju u nazad – rekla je Vesna za VICE.

Ona podseća da je Srbija podržala odluku Saveta Evrope iz 2016. godine da Interseks osobe treba da imaju pristup zakonskom i pravnom priznanju svog rodnog identiteta, ali da svojim potezima nadležni pokazuju da nisu zaista zainteresovani za ovaj problem.

Kako je rečeno za VICE iz više izvora, promene jedinstvenog matičnog broja trans* osoba biće moguće isključivo nakon operacije promene pola, koju, po srpskim, ali i svetskim prosecima izvrši tek 20 odsto pripadnika trans* zajednice.

U Srbiji, prema procenama LGBT organizacija živi oko 25.000 trans* osoba, od čega 80 odsto njih nikada ne stigne do operacije. Razloga za to je mnogo – od socijalnih, do zdravstvenih.

– Kako će Ministarstvo zdravlja ovde igrati ključnu ulogu, najiskrenije se nadamo da se neće insistirati da uslov za promenu dokumenata bude završen i hirurški deo procesa prilagođavanja pola rodnom identitetu – kaže za VICE Helena Vuković iz Egala.



Kako ona kaže, ukoliko se ovo desi, zakonski će biti utemeljena diskriminacija i patologizacija 20.000 građanki i građana Srbije, potvrdiće se pravna nevidljivost i trans* osobama će biti onemogućeno potraživanje i uživanje bilo kog prava.



– Smatramo da je Ministarstvo zdravlja svesno da ne streme sve trans* osobe hirurškim zahvatima, kao i da poznaje prirodu i realne probleme ove zajednice, pa zato krećemo pažnju da bi insistiranje na hirurgiji predstavljalo ignorisanje demokratskih dostignuća i međunarodno priznatih principa ljudskih prava, kao i da će Egal i čitava trans* zajednica odlučno i istrajno da se bore protiv toga – kaže ona.



Ovaj pravilnik onemogućio bi najvećem delu trans* zajednice da stekne identitet, ali bi stvorio problem i onim osobama koje se odluče na operaciju.



Naime, trans* osobe prolaze kroz tri koraka pred promenu pola. Prvo moraju da prođu psihološku i psihijatrijsku procenu, a srpski tim koji radi sa trans* osobama važi za jedan od najboljih na svetu, što najbolje pokazuje činjenica da nema „pokajnike“ (trans* osobe koje promene mišljenje i zaustave tranziciju).

Nakon procene tima psihologa trans* osoba dobija pismo preporuke s kojim može da ode kod endokrinologa i počne sa hormonskom tranizicijom.



I ovde nastaje problem za sve trans* osobe.

U toku hormonske terapije od trans* osobe se očekuje da živi „real life test“, odnosno da živi u skladu sa samoidentifikacijom i da tako nađe posao.

Novi pravilnik, po kom je promena matičnog broja moguća isključivo ako se hirurški promeni pol, obrisao bi osobe u hormonskoj tranziciji iz pravnog sistema zemlje. Iste one osobe od kojih se očekuje da žive u skladu sa samoidentifikacijom, ali bez dokumenata i bilo kakve pravne zaštite.

Koje bi bilo idealno rešenje za trans* zajednicu? Helena ističe da bi to bila mogućnost promene ličnih dokumenata u skladu sa samoidentifikacijom – takve promene u zakonu najavljene su u Velikoj Britaniji.

– Kako razumemo da je Srbija, ipak, nažalost, mnogo daleko od toga, prelazno rešenje bi bilo da se omogući promena dokumenata tokom procesa tranzicije, a nakon pisma preporuke psihijatrijskog tima, pre početka uzimanja hormona – objašnjava ona.

Ovo rešenje, kako kaže Helena, iako daleko od idealnog, omogućilo bi osobama sa različitim rodnim identietima da postanu pravno vidljivi i da mogu da nastave da budu aktivni članovi društva.

Iz Ministarstva zdravlja nisu za VICE odgovorili na pitanje da li se zalažu za mogućnost promene JMBG-a samo u slučaju promene pola i da li su na ovu temu razgovarali sa predstavnicima trans* zajednice. Iz Egala s druge strane, kažu da već godinama sarađuju sa Ministarstvom zdravlja, Kabinetom za transrodna stanja i drugim stručnjacima iz ove oblasti.

– Naravno da će se ta saradnja i komunikacija da se nastave, na tragu kontinuiranog rada na poboljšanju položaja trans* zajednice – kaže Helena, međutim, čini se da ih nadležni nisu pažljivo slušali.

Trans* predstavlja zajednički termin za sve identitete u okviru spektra rodnog identiteta