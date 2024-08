VICE u gasu sa reperom Surreal

Možda vam ime Filip Arsenijević ne zvuči poznato, ali ste sigurno na trending stranici Jutjuba videli spot sa nazivom Ja sam u gasu. Surreal ima 28 godina, njegova pesma u duetu sa Foxom se nije skidala sa prvog mesta na Jutjubu dve nedelje, a ove godine je izbacio novi album Sam u kući i planira još jedan projekat sa reperom Milijem.

Pre nekoliko dana smo se našli u gradu da razgovaramo o trepu, narodnjacima, kriminalu, drogama, ali i o njegovom ćaletu koji je najmlađi dobitnik Ninove nagrade. Surreal se za VICE otvorio o svojoj prošlosti, ali je otkrio i neke uzbudljive planove za budućnost. Ovo je ujedno bio i njegov prvi intervju.

VICE: Kako je nastalo tvoje umetničko ime?

Surreal: Kad sam počeo da repujem pre malo jače od šest godina, prvo sam bio Surova Realnost. Onda sam otišao u Ameriku i živeo tamo jedno tri godine, tako je Surova Realnost prešla u Surreal.

Kako se tvoj fazon promenio u tom periodu od šest godina?

Živeo sam u Americi otprilike tri godine, radio sve i svašta. Bio sam u Njujorku, u Vegasu sam živeo godinu dana, gajio travu u Kaliforniji. Onda sam došao ovde u Srbiju i kao šta ću, ajde da se bavim muzikom, uvek sam to voleo. I krenuo sam, 2013. sam snimio neki mali mixtape sa sedam, osam pesama. Izbacio sam to, ali nije prošlo nešto dobro. Nastavio sam da se bavim muzikom, izbacio album Drugs i zapalio u Španiju.

Uopšte nisam imao nastupe sa tim pesmama. Samo odjedanput mi dolaze vesti da me u Srbiji svi slušaju odjednom, pritom ja uopšte nisam imao društvene mreže – Fejsbuk, Instagram i to, ali Beograd me je prihvatio. Iz Španije sam se vratio u avgustu prošle godine i nastavio da se bavim muzikom, a spot za pesmu Ja sam u gasu sam izbacio sad u martu.

Da li ćeš da postaneš ljakse sada kada si ušao u Bassivity?

Hoću. Uvek sam i bio ljakse – beogradski lajkse. Nemam šta ni da postajem.

A koliko si krimi?

Mnogo. Baš gangsta shit.

Oke, a sad ozbiljno, koliko je ta priča zajebancija, koliko je parodija, a koliko je zapravo real?

U stvari je maksimalno real, samo se sprdamo na svoj račun. Sad će da zvuči kao onaj klasičan reperski trip, ali sve što je u pesmama, to i živimo. Stavljali smo sebe u mnogo opasne situacije da bi imali pravo da pričamo o ovome, tako da evo poruka za sve repere koji se kurče da bolje prestanu jer ulice sve znaju šta se dešava, a pogotovo u Beogradu.

Samo bih se nadovežem na ovu temu – te stvari sada jesu prošlost. Krenuli smo da pravimo pare od muzike, ne valjamo više travu, ne gajimo vutru, ne radimo po svetu sa gudrom kao što rade svi naši ljudi koji su odavde i došli smo do nivoa gde možemo da pričamo o tome, jer je to sada prošlost.

Komentari koji se najviše provlače na spotu za Ja sam u gasu su poređenja sa Migosima, pa me zanima da li je sličnost namerna?

Kada sam snimao spot ja sam prvi pričao da će to da bude nešto kao Migosi, jer su oni pre tačno godinu dana odradili spot sa bundama u snegu. Ljudi kod nas vole da upoređuju i uvek imaju potrebu da to im ti budeš poznat na neki način. Mene stalno zovu Moskri dva. To se desilo sa spotom Ja sam u gasu, jer smo bili prvi na trendingu deset dana i napumpali preko million pregleda za manje od mesec dana, pa nas je videlo dosta ljudi koji nas do sada nisu slušali.

Moj omiljeni komentar je onaj Kada naručiš Migose sa Amazona, a ovo ti stigne na gajbu. Ali ne smetaju mi poređenja, ne smetaju mi čak ni hejt komentari. Pesma je postala hit, tako da samo hejtujte, meni ćete napraviti samo još više para.

Da li nastupaš po Beogradu?

Nastupam po beogradskim klubovima. Dvadesetog aprila je veliki beogradski koncert u klubu Tash machine. Nije Arena, ali nije ni malo.

Dobro, trep tek sada ulazi u mejnstrim.

Upravo, uboli smo pravo vreme. Tipa, ljudi kao Coby su nam otvorili vrata i postali smo mejnstrim. Današnji klinci više ne slušaju Acu Lukasa, oni su svi na trepu.

Mada, ljudi koji slušaju narodnjake gotive trep jer je sada trep-folk novi fazon kod narodnjaka – Stoja i Cobi, Mimi Mercedez i Mile Kitić. Šta ti misliš o tome?

Mislim da je došlo vreme da svima njima preuzmemo muziču scenu. I Dara Bubamara i Mile Kitić i Aca Lukas su u polu-problemu. Počeli su da shvataju to – prošlo je vreme Pinka, dosta su vladali našim gradom, ono, dvadeset godina. Došlo je vreme za urbane glave, za dobru muziku da malo preuzme i da dobijemo i mi neki dinar, a ne Pink sve da nam uzima.

Ali baš zbog saradnje sa narodnjacima reperi sada dobijaju pare. Plus, oni to sve kapiraju – zato je folk toliko hibridan i zato se svakih par godina menja – kao što je sada trep-folk novi fazon.

Bukvalno. Sada zovu Cobija da radi bitove, a mene zovu da im pišem tekstove.

Da li pišeš te pesme?

Voljan sam da to radim, nemam problem s time, ali mi je još uvek teško da se prebacim na tu vrstu muzike jer je ne slušam.

A da li možemo da očekujemo neki duet sa narodnjacima?

Ne još uvek. Mnogo mi je stalo do ove muzike da bih u ovom trenutku tako nešto uradio, čak iako su dobre pare. Nisam u fazonu da se spajam sa svima. I to nije nikakav diss, nego je do toga da ja ne radim ni sa svim reperima, baš biram sa kim ću da se povežem. To mi je kao da pravim decu – mogu da se jebem s tobom, ali neću da ti pravim dete. Isto tako i sa muzikom.

Ko ti je trenutno najbolji reper?

Fox, Kojot i Mili. Ne računajući Cobija, naravno. Sa svima njima radim sada, kao i sa Senidom. Sa Foxom sam već radio na pesmi Ja sam u gasu. Znamo se od ranije, ali nam je to prva pesma, a biće ih još. Sad da kažem za ovaj intervju – Fox je ušao u Gasiviti, tako da će biti dosta nove muzike. I dolazi još, novih mladih ljudi.

Tvoj ćale je najmlađi dobitnik Ninove nagrade, Vladimir Arsenijević. Šta on kaže na tvoju muziku?

Moj ćale voli moju muziku. On sa albuma Drugs zna svaku pesmu. On se bavio muzikom kad je bio klinac, imao je jedan od prvih pank bendova u Beogradu – Urbana gerila. Beogard je mali i ako si u umetničkom svetu svi se znate i svi ste na neki način povezani. Ponekad mu je malo hardkor, pa je u fazonu Filipe, ali zna svaku pesmu i podržava.

Kako pišeš pesme?

Sad ih više ni ne pišem. Uđem u studio, čujem bit i za 15 minuta imam pesmu. Jedino kada radim sa Cobijem to ne može. Sa njim budeš 16 sati u studiju, jebe me u zdrav mozak.

Da li te ljudi sada prepoznaju na ulici?

Postao sam poznat preko noći. Ne volim da mi prilaze ljudi koji me ne poznaju – pogotovo u toj masi. Volim što me vole, drago mi je zbog toga – jer možeš da budeš poznat i da te ljudi mrze. Nisam se pripremio uopšte za to, ali sam se vremenom navikao. Čak i Minu, moju ribu, zaustavljaju na ulici da se slikaju sa njom. Ali najvažnije od svega toga je to što imam najbolju publiku od svih repera – svi pevaju, skaču, lome se, ali nema hejta. Maksimalna ljubav za fanove. Ono što je nama bio rejv je sadašnjim klincima trep.

Pričaš dosta o vutri – da li promovišeš duvanje?

Promovišem. Mislim da svi koji žele treba da duvaju. Ne treba policija ili bilo ko da zabranjuje. Pustite ljude da rade šta hoće. To važi i za više od vutre, samo što ja neću promovisati ništa više od vutre. Marihuana je medical, bolja je od alkohola i lekova i gomilu stvari.

Kada si počeo da duvaš?

Sa 15 godina. Duvam svaki dan.

Da li si bio u zatvoru?

Bio sam. Uhapsili su me u Los Anđelesu 2012. sa kilo trave. Bio sam do suđenja tamo. Na suđenju su me pustili uz neku uslovnu i posle toga sam se vratio u Srbiju. Tamo je legalna medicinska marihuana i ja sam imao dozvolu za uzgajanje, samim tim sam i oslobođen. Nemam dosije.

Koliko ti učestvuješ u stvaranju mercha?



Napravili smo kolekciju majica i dukseva, kapa, sad ćemo da se širimo. Ljudima se sviđa. Ja prvi nosim te stvari. Sve ideje koje imam kažem mom dizajneru Numeru i on to napravi da bude vrh.

Nike ili Jordan?

Nike. Mnogo je opširniji, a ja nisam košarkaš.

Supreme ili Fila?

Supreme.

Indika ili sativa?

Indika. Uvek.

Mimi ili Sajsi?

Mimi. Kakva Sajsi brate. Nisam kolegijalan. Nisam pun rispekta i ne vidim sve ljude kao artiste. Bez disa, ali nisi artist.