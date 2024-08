VICE vodič za preživljavanje večitog derbija

Pred nama je još jedan večiti fudbalski derbi, i to je uvek povod za najavu istog. Opšte fakte već sigurno znate – Zvezda ima šest bodova prednosti i ujedno je domaćin, Partizan mora da pobedi ili makar odigra nerešeno kako bi zadržao kakvu-takvu šansu pred nastavak takmičenja. Oba tima su imali korektne evropske kampanje jesenas. Zvezda je slabija jer nema više ni Kange, ni Boaćija, Partizan vreba svoju šansu.

To su one sportske stvari koje možete da pročitate i u dnevnim novinama. Mi smo, umesto naklapanja o Pešiću, Saviću, Ožegoviću i Stojkoviću, rešili da vam ipak pripremo nešto malo drugačije. Razmislili smo i shvatili kako nam je zapravo žao što u poslednje vreme ljudi sve više ne preporučuju drugima da idu na derbi. Kažu, opasno je. Napeto je. Ovakvo je i onakvo je.

E pa, red je da tom trendu dođe kraj, jer ako vi ne odete na derbi, ko će? Budimo realni, nama je od fudbala samo ovo ostalo. Derbi je velika srpska tradicija i treba je negovati, a negovaćete je tako što kupite kartu i odete na stadion, i zinat zloslutnicima se vratite kući bez ogrebotine. Pred vama je, dakle, autentični Vice Vodič za Nenajebavanje na Derbijima, koji možete primeniti u subotu, iduće sezone, ili kad god vam je volja. Okreni-obrni, biće uvek aktuelan.

Pa, da krenemo!

0. „KUĆI JE NAJBOLJE“

Budimo realni – neodlazak na derbi je uvek aktuelna i atraktivna opcija. Umesto da se gurate sa svim onim narodom i rizikujete zdravlje i živce (ne znam kako vi, ali mi se bogami uvek više nasekiramo na tribini nego na kauču), lepo sednete kući, spremite klopu i piće, i jebete svima sve do mile volje. Uvek rado viđena alternativa je i otići kod nekog ortaka, ili u lokalnu kladionicu, samo pazite da u kladionici znate sve prisutne, jer gde se strasti razbuktaju, tu su i piksle, i flaše, i ostale stvari koje su loš miks sa vašom glavom.

Ali, realno, šta je život bez malo uzbuđenja. Sa takvim pogledom na svet, ne morate ni sutra na posao iz straha da vas ne pregazi tramvaj. Tako da, ipak razmislite da se prošetate do topčiderskog brda i uživo ispratite najveći srpski fudbalski spektakl.

1. ORGANIZACIJA

Znači, rešili ste da odete na utamicu? Takve vas volimo. Hajde onda da zajedno prođemo kroz jedan mali čeklist stvari koje život znače i koje će vam umnogome olakšati odlazak do stadiona.

GDE OTIĆI?



Pri čemu ovo gde se naravno odnosi na tribinu. Imate dosta širok izbor – dve tifo tribine, sever i jug, kao i dve „neutralne“. Neka tradicija kaže da je zapad naklonjeniji Zvezdi a istok Partizanu, ali ovo može i ne mora biti tačno. Ako bi samo da sednete i gledate na miru, zapad je uvek zdrava opcija. Ako bi ipak da osetite čar derbija kao navijač, onda se uputite na sever ili jug.



E sada…ako ste rešili da odete na tifo tribinu, prvo i osnovno, pamet u glavu. Ne gurajte se po centru osim ako niste deo neke ekipe, a ako jeste, šta onda čitaš ovo koji kurac. Ako nešto krene da se dešava, sklonite se. Pro tip bi bio da se štekujete na „krila“ navijačke tribine, tj. bliže istoku ili zapadu i onda gledate iz popularnog „FIFA 94“ ugla. E sad, ovo trenutno možda i nije toliko zdravo ako ste grobar ali više o tome malo kasnije.

M. Metlaš // MNPress

Ovde bi takođe voleli i da istaknemo to da ako idete sa malom decom da ne idete na tifo tribinu. Ne, nemojte to da radite. To je ne samo potencijalno nebezbedno, nego i vanserijski glupo. Znam, vama je baš stalo da opaljujete selfije i stavljate hashtagove tipa #mihuliganilol, i da, jako želite da ispadne glavna faca u kancu u ponedeljak ujutru. I to vam možda i pođe za rukom, ali imate i solidne šanse da ceo meč provedete izbegavajući baklje, dimnjake i ostale blagodeti tifo arsenala. Kad dete dovoljno poraste nek samo ode ako ga zanima. To vam je, zajedno uz polaganje vožnje na Jugu 45a, svojevrstan srpski ritual odrastanja.

Spominjali smo grobarsku problematiku i sada da se malo temeljnije pozabavimo istom. Odnedavno, simpatizeri crno-belih navijaju rasparčani u ne dve nego čak tri frakcije, koje zauzimaju različite delove tribine. Po poslednjem saopštenju nadležnih, „centralni“ jug će u subotu na „Marakani“ zauzeti ovi „mejnstrim“ Grobari, u istočni „kavez“ će otići „Zabranjeni“, a u zapadni „kavez“, gde inače borave gostujući navijači kada Zvezda igra Evropu, će ova taze ekipa koja se okuplja oko Kimija. Ukoliko niste član onih levih ili desnih, idite na „običan“ jug. Ili nemojte na jug uopšte, nego sedite negde ko čovek i gledajte kako tri kopa pevaju tri različite pesme i zapitajte se je li ovo ikad igde viđeno.

KAKO OTIĆI?

I ovde imate opcija koliko želite. Naravno, dosta zavisi odakle uopšte dolazite na utakmicu.

Ako ne živite u Beogradu, doćićete ili nekakvim prevozom tipa voz-bus, ili kolima. U ovom prvom slučaju, sve zavisi od interne organizacije, pa ako nemate neki štek za prespavati, pazite samo kad vam odlazi zadnja transport opcija. Ako ste kolima, onda za vas važe otprilike iste stvari kao i za Beograđane, pa o tome malo kasnije.

Prva i najosnovnija stvar je da krenete na vreme. Srbija je i dalje mesto gde se ceni kada dođete na stadion barem sat, sat i kusur pred meč, tako da, zaboravite one priče o pivu u kafani do petnajs’ minuta pred početak pa onda op na kapiju pa vas čeka mesto. Ne, toga nema. Dođite na vreme, prođite kontrole na vreme, sedite na vreme i to je cela mudrost.

Sad, kako doći do stadiona, to je druga dilema. Ako idete kolima, nije prepametno parkirati okolo stadiona osim ako niste zaboli tri sata pre. Autokomanda se na 90 minuta do derbija pretvori u osmi krug pakla, a vi ne želite da ga dodatno testirate. U suštini, ne idite kolima. Ne vredi stresa. Ako dolazite odnekud, ostavite auto u jednoj od gradskih garaža pa krenite peške, biće lep dan. Ili uhvatite neki bus ili taksi do blizu. Ako nas ipak ne poslušate, potrudite se da vam ništa od vrednosti ne ostavite na videlu, tj. strpajte sve u gepek. I da li je uopšte i neophodno govoriti da sakrijete vaše Zvezda/Partizan jelkice i ostale ukrase sa kojima se inače vozite okolo?

Ako dolazite peške ili prevozom, vodite računa da ne idete preko tuđe tribine. Izbegavajte puteve koji vode na tifo tribine, oni su uvek gužvasti. Ako imate karte za istok, zabodite sa istočne strane. Ako ste na zapadu, spustite se sa Dedinja. Ovo je konkretno savet za ovu subotu jer je Zvezda domaćin. Istražite kako se najlakše stigne do željene tribine na JNA.

Dok hodate gradom, ili ne nosite ili sakrijte navijačka obeležja. Osim ako niste u grupi od 50 ljudi, onda vas realno boli kurac i opet, zašto čitate ovo? Ali ako ste sami, ili ako ste vas dvojica-trojica, štekujte te šalove i dresove momci i devojke. Ko zna na koga možete da naletite na putu do tribine. Generalno, ne privlačite pažnju. Ne hodajte Senjakom uniformisani u crno-belo. Zaobiđite Dorćol ako ste u Zvezdinim bojama. Nema potrebe za ovime. Malo zdravog razuma nije naodmet.

Izbegavajte parkove, pogotovo blizu stadiona. Kroz parkiće može samo ako vidite ozbiljnu policijsku silu. U suprotnom, možda uletite u neki spontani (ili manje spontani) navijački okršaj. I probajte da budete koliko toliko trezni dok sve ovo radite, jer, pijani ste mnogo kurčevitiji, a to neretko dovede i do batina.

2. NA STADIONU

Konačno ste stigli! Zauzeli ste mesta i spremni ste za akciju. Da vidimo kako ovde da se ponašate kako bi vaše derbi iskustvo bilo što bezbolnije.

NA NEUTRALNOJ TRIBINI

Osmotrite komšiluk. Generalno nema previše problema ovde, često dođu i mešovite ekipe, tako da sve bude OK. Ipak, malo se kontrolišite ako ste gostujući navijač. Red je. Osim toga, slobodni ste da kenjate do mile volje – u stvari, evo da se kladimo da šta god lupite, da će neko biti duplo gori od vas i to verovatno u bližoj blizini.

Ne upadajte u baš svaki argument. Sigurno će ispred vas biti neko ko će srati po vašem omiljenom igraču svaki put kad primi loptu. Nije neophodno da ulazite u verbalne klinčeve i razjašnjavate se sa ljudima, jer u svakom čestitom „zapadnjaku“ uvek čuči skriveni psihopata. Samo gledajte na miru.

Ako navijate za Zvezdu, ne nabijajte se ka jugu, iz već poznatih razloga. Ako dođe do sranja, ne bi bilo prvi put da se „prelije“ na susednu tribinu. Naravno, ovo se ne dešava svaki put, ali opet, ne morate baš pri ovim odmetnutim frakcijama. Još manje vam treba da vas opaze kako skačete od sreće kad vaši daju gol. Jasno, isto nije bistro isticati se ako ste grobar a sedite na spoljnim obodima severa. A i šta ćete tamo uopšte? Zar vas ne iritira huk protivničke tribine? Kakav ste vi to Srbin uopšte?

NA TIFO TRIBINI

Ovo je već malo interesantnije. I što da ne, treba i to probati u životu.

M. Metlaš // MNPress

Otvorite četvore oči. Na severu i jugu uvek može da dođe do spontane erupcije ludila. Još jednom, ako vidite da se nešto dešava – sklonite se. I još jednom, blejite po „krilima“, a ne u centru.

Ako dođe do ozbiljnijeg sranja i počne neko zaletanje, rapidno bežite u prvom slobodnom pravcu. Ako nema slobodnog pravca, jebiga, smislite nešto. Ako krene milicija u akciju, bežite ka izlazu.

Ne budite stoka. Ne čupajte stolice. Ne palite stvari, ima ko je zadužen za to. Ne ističite se. Još jednom, nista neki ozbiljan navijač ako čitate ovo. Vama govorim, vikend huligani – ne ističite se. Navijajte, skačite, veselite se ali ne glumite ludilo.

3. I POSLE SVEGA…

Utakmica je gotova. Veseli ste, ili ste tužni. Možda ste i ravnodušni. Možda vam je dosta svega. Ali kući svakako morate.

Štekujte navijačke boje, opet, osim ako ne sedate u prvi taksi, što nećete uraditi jer će se on ionako zaglaviti. Da, policija će uraditi svoj posao ovde i sprovesti zaraćene strane u kontra smerovima, ali kad malo odmaknete, gubite tu garanciju sigurnosti.

Napustite stadion u slobodnom pravcu. Kako ste došli, tim pravcom krenite i nazad. Sa zapada, dakle, vam je naprirodnije da se popnete na Dedinje onim spletom uličica, a odatle već imate opcija. Sa severa je najlakše, samo se stopite u masu prema Autokomandi. I jug i istok imaju svoje opcije. Isplanirajte ih unapred. Naravno, ovo opet važi za slučaj kad je Zvezda domaćin. Izučite i druge opcije.

Ne ističite se. Još jednom. Ne pevajte naglas navijačke pesme u autobusu, ma koliko bili veseli. Ako planirate da se napijete od radosti, uradite to kod vas u kraju kad se vratite. Tamo će vam progledati kroz prste.

Foto: MN Press

ZA KRAJ – ZLATNA PRAVILA

Znamo, tekst je predugačak i sigurno vas je smorio. Zato, umesto zaključka, evo onog najvažnijeg.



BUDITE BEZBEDNI I OPREZNI. Ako stvari mirišu na sranje, onda je vrlo moguće da sranja i bude. Ne budite blizu sranja. Lako se detektuje, i još lakše izbegne na vreme. Samo u retkim i ekstremnim slučajevima dođe do sveopštog kolapsa – barem 98% situacija možete izbeći ako pazite. Tako da, pamet u glavu, i ako čujete nekoga kako priča hrvatski pored vas, odmah se sklonite. Šalimo se. Možda.

BUDITE DISKRETNI, KOLIKO JE GOD TO MOGUĆE. Znam ja dobro da se kurčiti mora, ali ovo je ipak vodič za nenajebavanje. Idite na stadion bez obeležja i ne pravite budalu od sebe ako nije baš neophodno.

DOBRO SE ZABAVITE. Previše je u medijima akcenat na tome kako na derbiju možeš da izgubiš glavu. Ljudi koji stoje iza ovog teksta imaju minimum četvrt veka staža, i kao navijači, i kao novinari, i kao neutralni posmatrači, i svi smo se uvek vraćali kući živi i zdravi. I vi možete to sebi prirediti. Nije teško. Idite, gledajte fudbal, uživajte, najebite se majke ovome i onome ko vam se već zameri, i vratite se kući vašoj porodici srećni, izduvani i lišeni stresa.

Puno sreće na derbiju, za koga god navijali.