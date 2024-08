Video snimak pokazuje kako policajac udara mladu ženu na plaži

Video snimak na kom policajac iz Vajldvuda, u Nju Džersiju, pesnicom udara mladu ženu na plaži u subotu dok pokušava da je uhapsi postao je viralan.

Otkad je nastao ovaj snimak, dvojica policajaca iz gradske policijske službe Vajldvuda prebačeni su na kancelarijsku dužnost dok traje unutrašnja istraga o slučaju, javio je Philly.com.

Žena koja je prisustvovala koškanju na plaži okačila je video oko 7 uveče u subotu. Incident, objasnila je u tvitu koji je usledio, desio se oko 4 posle podne istog dana. “Spavala sam na plaži i probudila se. Ne mogu da verujem”, glasio je originalni tvit koji je sadržao video snimak.

Video je od tada pregledan 3 miliona puta samo u originalnom tvitu.



Snimak kreće nakon što je policija na prometnoj plaži već prišla mladoj ženi koja nosi beli šorts preko crnog kupaćeg kostima. Ona deluje kao da je pokušala da šutne policajca sa zemlje. Policajac potom izgleda kao da je udara pesnicom dva ili tri puta. Žena je zatim stavljena u rvačku kragnu i nabijena u pesak.

Na videu možete da čujete ženu kako vrišti:“Skidaj se sa mene, jebemti!” Čuju se i glasovi koji uporno ponavljaju: “Prestani da se opireš!” Na snimku se još čuju vriska i plač bebe.

Dok je jedan od policajaca drži prikovanu za zemlju, žena viče: “Ne smeš da me udariš!” i “Ne smeš da me udariš i da me daviš tako!”

“Nisam ništa uradila!”, kaže ona. Posle oko 49 sekundi snimka, policajci deluju kao da pokušavaju da ženi stave lisice. Ubrzo nakon toga snimak se prekida.

Na snimku se vidi brojni svedoci, dok se gomila prolaznika okuplja da gleda. Peškiri i delovi odeće razbacani su oko mesta na kom se odigrao incident, dok se žena i policajci rvaju u pesku.

Žena sa snimka, identifikovana kao dvadesetogodišnja Emili Vajnmen iz Filadelfije, čini se da je okačila post na Fejsbuku o incidentu, koji je u međuvremenu obrisan ili pretvoren u privatni post, prema pisanju Njuzvika.

Prema NBC-u Filadelfija, Vajnmen je u postu rekla da je policija prišla njoj i njenoj prijateljici. Rekla je da je kod sebe imala neotvorenu flašu alkohola.

“I stoga sam ih pitala da nemaju možda nešto pametnije da rade kao policajci nego da zaustavljaju ljude zbog maloletnog upražnjavanja alkohola na plaži budući ima toliko toga ozbiljnijeg što se dešava”, stajalo je u postu na Fejsbuku. “Pandur je rekao: ‘Mislio sam da te pustim, ali sada ću ti napisati prijavu’ i pitao me kako se zovem.”

U postu na Fejsbuku, Vajnmen je rekla da je odbila da kaže svoje ime policajcima, javlja NBC.

U postu se pominje i da se Vajnmen podvrgla testu na alkohol koji je ispao negativan. (Žena koja je okačila video snimak incidenta na Tviteru takođe je pomenula alko-test kada je odgovorila nekom ko je pitao šta se dešavalo pre nego što je napravila snimak.)

U postu na Fejsbuku opisano je kako je incident sa snimka navodno započeo. “Rekao mi je da me hapsi i krenuo ka meni da mi stavi lisice. Oprezno sam krenula da se povlačim od njega (i dalje ga gledajući u lice) i počela da dozivam oca moje ćerke (koji se u to vreme igrao u okeanu sa našom ćerkom)”, napisala je navodno Vajnmen na Fejsbuku.

“Saplela sam se i pala, a policajac me je pribio uz zemlju i nabio mi glavu u pesak”, nastavljeno je u postu. “U tom trenutku mi se pomračilo pred očima i počela sam da se borim kako god znam i umem da bih ustala i odgurnula ga sa sebe. Tad mi je stavio rvačku kragnu oko vrata, udario me pesnicom u glavu i ponovo mi stavio kragnu, ovaj put me daveći, dok sam se ja borila za vazduh.”



“Kao što sam rekla, nisam uradila ništa loše a na tom njegovom papiru moglo je da stoji bilo šta, čitava situacija je bila sumnjiva i ništa im nisam verovala… Bila sam posebno svesna činjenice koliko prljava policija ume da bude ovih dana”, glasio je post koji je navodno napisala Vajnmen.

Optužena je po dve tačke za teški napad na policajca, teški napad pljuvanjem telesnih tečnosti na policajca, neprimereno ponašanje, otpor hapšenju, opstrukciju pravde i maloletnika u posedu alkohola.

U saopštenju na Fejsbuku, portparol policijske službe grada Vajldvuda reagovao je na incident ovim rečima: “Šef policije Regalbuto izjavio je da iako je za njega ovaj snimak zabrinjavajući, ne želi da preurani sa sudom sve dok ne bude imao konačne rezultate istrage.”