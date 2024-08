Video u kom osoba viče svaku reč iz trejlera za „Lady Bird“ je savršen

Znate šta je dobar film? “Lady Bird”. Stvarno jeste. Postoji razlog zašto je toliko gledan i zašto je nominovan za svaku moguću nagradu. Prvi film Grete Gerving je priča o odrastanju koja izgleda hrabro i jedinstveno. Film savršenog ritma koji istražuje ne samo nedaće i lepote mladosti, već nedaće i lepote (uglavnom nedaće) postojanja u savremenom svetu generalno.

https://twitter.com/laterchalamet/status/956943525274320898

Neko na Tviteru je rekao da je važan element filma to što iako glavna junakinja teško proživljava neke stvari, životi svih oko nje su još gori. E da bi to pokazao do kraja, ovaj genije je napravio verziju trejlera za film u kome se svaka reč viče.

Za ovaj genijalan potez je odgovoran Tviter korisnik @laterchalamet, koji je istovremeno i veliki fan Timotija Šalamea, glumca iz „Zovi me svojim imenom“, filma koji je jedan od glavnih rivala „Lady Bird“ tokom ove sezone nagrada.

Kolega sa posla mi je rekao da mu je bilo teško da gleda ovaj video.

Meni je ovo muzika za uši.

