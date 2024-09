Viktorija Bekam je jebena legenda

Podsetite se samo Kraljevskog venčanja (izvinite, znam da je bolno – bilo je mnogo grešaka izazvanih Svetskim prvenstvom i vrelinom od tih nevinih dana poznog proleća). Ukoliko ste, umesto da izađete napolje i uživate u majskom suncu, ostali unutra grleći jastuk, nazivajući Kamilu Parker-Boulz „uzurpatorkom“ – ćao, drago mi je – i nekontrolisano plakali na izjave ljubavi između dve nepoznate osobe u čijem venčanju ste finansijski učestvovali ali na koje niste pozvani, setićete se da je postojala barem jedna osoba zbog koje se isplatilo pratiti nepodnošljivo uvlakački prenos BBC-ja.

Među povorkom zvanica koja je uključivala Elton Džona, Opru i otprilike 1.000 ragbi igrača koju su ritualno stenjali pozdravljajući jedni druge na najskupljem događaju godine, Viktorija Bekam – modna dizajnerka, bivša Spajsica, suptilno talentovana komičarka – paradirala je s njenim sramotno zgodnim mužem pod rukom, bez po muke privukavši pažnju svih prisutnih. Obučena od glave do pete u modro plavu (tačnije, najbližu moguću boju univerzalno zahvalnoj ali suštinski grobljansko crnoj) i noseći besmisleni urnebesno šik šeširić, Viktorija se mrštila tokom čitave ceremonije. Uprkos tome što je njeno prisustvo emitovano pred milionima gledalaca u tom „danu nacionalnog slavlja“, niti jednom za kamere nije presložila mišiće lica u bilo šta što podseća na osmeh. Bilo je to fenomenalno.

Više od decenije, selebriti imidž Viktorije Bekam zasniva se na činjenici da je toliko posvećena slaganju onog izraza lica kao kad vaša mama prvi put sretne novu devojku vašeg tate u svakoj mogućoj situaciji da je zapravo najsmešnija osoba u svakoj prostoriji u koju se udostoji da kroči. Ona se kroz svet probija neraspoložena zato što to želi i, uprkos stalnoj mizoginoj kritici tabloida i modnih časopisa, nikad pod pritiskom nije izmenila taj nastup.

Više voleći, uglavnom, da ostane podalje od svetla reflektora (srećom, odbila je brojne pozive da se ponovo okupe Spajsice), dokazala je važnost Gledanja svog posla, kao osnivačica cenjene modne etikete i ikona britanskog kempa, a njenu glumljenu napućenost može da razume svako ko je ikad prevrnuo očima kad su mu rekli: „Nasmej se!“

Bila sam potaknuta da pretočim svoje misli o velikoj Poš Spajs u reči najpre zato što, da budem iskrena, sve vreme mislim o njoj (moje je suštinsko uverenje da kao društvo provodimo previše vremena bavljenjem „LG x“, a ni izbliza dovoljno „xx VB“). Ali deluje posebno prikladno sada, kada ona slavi desetogodišnjicu modne etikete „Viktorija Bekam“, zato što se u poslednje vreme prilično često pojavljuje u medijima i na društvenim mrežama. Svaki put je iznenadila ljude, uglavnom zato što je pokazala da je ono što su mnogi doživljavali kao iskreno arogantnu mrzovolju zapravo pažljivo izgrađen štih, osmišljen da zaštiti i zabavi nikog drugog do nju samu.

Najbolji primer za ovo desio se pre nekoliko nedelja, kad je britanski Vog objavio promotivni materijal u stilu lažnog dokumentarca za specijalnu retrospektivnu foto sesiju „Viktorije Bekam“. Predstavljena kao BTS video, prikazala je urednika Edvarda Enifula i njegov tim kako pokušavaju da realizuju ukusan koncept zasnovan na elegantnom ali ženstvenom izgledu njene kolekcije. Minirala ih je, međutim, niko drugi do mrtva hladna Viktorija („Snimamo priču za naslovnu koja se bavi bogatom i inspirativnom karijerom jedne od najtrajnijih ikona stila svih vremena. O meni. Viktoriji Bekam.“), koja sve vreme zahteva da se pominju njeni dani iz vremena Spajsica, insistirajući na pošovskom stilu odevanja i temi devedesetih. To je praktično The Thick of It kad bi jedan od likova bila svetski poznata pop zvezda koja se pretvorila u zabludelu modnu ikonu, i iako je ovaj koncept smešan sam po sebi, VB ga je razvalila, glumeći u fazonu Dejvida Brenta, ne pokazujući nimalo taštine i parodirajući samu sebe u luksuznoj haljini sa samopouzdanjem koje lično pokazujem kad tvitujem o jedenju pice u krevetu.

Mnogi ljudi bi pomislili da Viktorija Bekam, naširoko poznata kao ozbiljna, nadrkana žena mnogo veselijeg Dejvida, nije sposobna za takvo odsustvo taštine. Tim ljudima bih poručila: a) niste videli njen legendarni video sa 73 pitanja za Vog; i b) ne iznenađuje što tako mislite imajući u vidu tretman koji VB ima u štampi.

Još od njenih dana u Spajsicama, tabloidi, trač-sajtovi i časopisi skoro je neprestano nazivaju nadrndanom i zlobnom. Koliko ja mogu da primetim, to se gotovo u potpunosti zasniva na činjenici da VB voli da se pući na fotografijama – neka vrsta muškog uličnog dobacivanja u fazonu „Razveseli se, dušo“, samo ispisano velikim slovima po naslovnicama dnevnih novina – a ne po bilo čemu konkretnom što ima veze s njenom ličnošću (mada, da sve bude interesantnije, poslednjih godina, otkako je počela da bude otvorenija o deci i porodičnom životu na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, reakcije na nju su malo popustile – ko bi rekao).

To je nešto čega je i sama već godinama svesna. Još 2012. godine izjavila je za francuski ELLE: „Veoma sam drugačija u odnosu na ono kako me ljudi predstavljaju u tabloidima. To je uvek prva stvar koju mi ljudi kažu kad me upoznaju. Istina je da delujem rezervisano na tim fotografijama, ali koga je briga da li se smešim na slikama ili ne?“

Last night at the Victoria Beckham x British Vogue party: https://t.co/TdL0Hqdvvo pic.twitter.com/O9nWEIuhuJ — British Vogue (@BritishVogue) September 17, 2018

Čini se da je danas, šest godina nakon tog intervjua, Viktorija toliko prebolela imidž koji ima u štampi i toliko samouverena u saznanju da to nema veze s njom, da je više nego spremna da samu sebe podvrgne satiri. Uzmite na primer snimak kako pleše na Londonskoj nedelji mode, uz sopstvenu pesmu, u zlatnim pantalonama. Ukoliko želite, možete to da protumačite kao uobraženi produžetak njenog Poš Spajs lika, ali ta scena odiše njenim specifičnim smislom za humor.

Pućenje je postalo izričito kempovska privatna šala, upravo zato što je njen javni imidž zapravo performans, sa kojim se neprestano šegači zajedno s onima koji su odlučili da budu upoznati sa sprdnjom. Njoj očigledno nije potrebna naklonost tabloida zato što se čvrsto uspostavila kao trajna figura u sopstvenoj profesiji i zašto se onda ne bi i ona malo smejala?

Odbijanjem da na bilo koji način shvati sopstvenu recepciju u javnosti iole ozbiljno, VB je praktično samosvesna britanska selebriti ikona kakvih mi je žao što ih nemamo više. Samo jebeno ne tražite od nje da se smeši.

