Visoko inteligentne vrane sada rade kao đubretari

Francuski tematski istorijski park je smislio foru skupljanja đubreta koju kao da su pokupili iz „Igre prestola“. Od ovog ponedeljka, elitna grupa od šest vrana će se priključiti osoblju parka Puy du Fou i skupljaće pikavce i đubre sa replika srednjevekovnih citadela i sela vikinga.

Vrane su poznate kao jako inteligentne ptice, pogotovu gačci koje je park Puy du Fou zaposlio. Vrane prepoznaju lica, koriste oruđa i uče. One su i otkrile da mogu da se drogiraju tako što trljaju mrave o svoja krila. Takođe, vrane toliko često napadaju ljude da je jedan istraživač napravio ovu zastrašujuću mapu. Njihova inteligencija podjednako izaziva poštovanje i strah, a najbolji primer je kanadska vrana koja je zapalila internet posedovanjem noža.

Zbog svega ovoga je i više nego logično da one mogu da postanu deo ljudskog društva kao trenirani sakupljači đubreta. Ali to nikada nije rađeno na tako velikom projektu kao što je 140 ari tematskog parka.

Ovaj koncpet je popularizovao tehnolog Džoš Klajn u TED predavanju a na osnovu doktorske disertacije koju je napisao na Univeritetu Njujork. On je proveo deceniju dizajnirajući sisteme treniranja vrana u strogo kontrolisanoj okolini kao što je bio njegov stan u Bruklinu. „U ovom slučaju je problem stvoriti sistem identifikovanja đubreta među svim drugim predmetima u parku i ubediti vrane da ga sakupe,“ rekao je on za VICE.

Za sada je misterija kako će ovaj park realizovati ovaj program jer nisu odgovorili na pitanja o detaljima treniranja vrana.

I Klajn je ponudio pomoć, ali niko mu nije odgovorio. Mada on ima teoriju kako će sve funkcionisati. „Ključni element je, po mom mišljenju, to što su ovo dresirane ptice. Tako da možda kpriste samo kofu za đubre i dresera koji će u zamenu za donošenje đubreta, vranama davati nagradu u obliku hrane,“ kaže on.





Direktor parka Puy du Fou Nikolas de Vilijer rekao je za AFP da se park neće oslanjati samo na vrane. Korišćenje njih kao sakupljače đubreta je pre svega simbolično. „Cilj nije samo da one čiste, jer posetioci uglavnom vode računa o đubretu. Sama priroda nas uči da brinemo o životnoj sredini,“ rekao je on.