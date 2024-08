Vodič nakon koga ćete gotiviti Madonu, boginju modernog popa

Iako Madonu zovemo ‘Kraljicom popa’ veći deo njene karijere koja traje već 37 godina, ona je na neki čudan način takođe i potcenjena. “Ljudi su oduvek pokušavali da me ućutkaju iz jednog ili drugog razloga, bilo da nisam dovoljno lepa, da ne pevam dovoljno dobro, nisam dovoljno talentovana, nisam dovoljno ‘udata’- a sad je to da nisam dovoljno mlada”, izjavila je ona nedavno za Britanski Vog.

Ali od 1978. kada se preselila iz Bej sitija, Mičigen u Njujork sa samo 35 dolara u džepu, sudeći prema legendi, Madona je uvek insistirala da govori svoju istinu. “Ja sam teška, ambiciozna i znam tačno šta želim, ako me to čini kučkom, okej,” rekla je ovu poznatu izjavu 1992. godine u intervjuu za People. Njena sposobnost da se transformiše u različite ličnosti i skandali zarad privlačenja pažnje dobro su dokumentovana, čak i kada kritičari nisu u potpunosti cenili kreativne rizike koje su oni uključivali. Njena Sex knjiga iz 1992. ostaje jedina glamurozna knjiga koja pokazuje pop zvezdu koja simulira S&M i analginus. Budući da je Madona figura na dugme, čije je telo toliko puta pažljivo proučavano isto koliko i njen rad, čista pop brilijantnost njene muzike često ostaje u drugom planu.

Feministička autorka, Germani Grir tvrdila je 2006. da Madonina genijalnost leži u marketingu i pisanju. “Ona je oduvek osluškivala ono što se dešava u andergraund kulturi. Trik je bio da prepozna šta može biti komercijalizovano, vodi se time, i to i uradi.” Madonina sposobnost da udesi “prelaznu“ kulturu za raznoliku publiku je definitivno vredna slavljenja, ali upravo ju je taj talenat ponekad doveo do optužbi za kulturno prisvajanje. Njen hit Vogue iz 1990. godine inspirisan je promenljivim kućnim stazama i glamuroznim pokretima Harlemske plesne scene. Bio je to mudar potez, vrhunski izveden u ikoničkom videu, ali kritičari tvrde da je to što je u pesmi navela isključivo bele holivudske zvezde, Madona “brisala originalni kontekst voginga kao kreaciju kvir ljudi različite boje”.

U isto vreme, Grir-ova procena Madoninog skilseta deluje pomalo reduktivno – ako pozajmimo izraz koji je Madona upotrebila kada su je pitali kako doživljava muzičku sličnost između njenog hita iz 1989. pod nazivom “Express Yourself” i Gaginog singla “Born This Way” iz 2011. Kao ko-autorka i ko-producentkinja većine pesama koje je izdala posle svog prvog singla “Everybody”, Madona je izgradila jedan od najimpresivnijih kataloga jednog tekstopisca savremene pop muzike. “Neko za koga ne biste pretpostavili da je svetski najbolji autor pesama jeste upravo Madona,” izjavio je Pet Šop Bojsov Nil Tenant prošle godine, “zato što uvek stavlja naglasak na pravi slog.” Stjuart Prajs, Madonin glavni saradnik na odličnom albumu iz 2005. godine Confessions on a Dance Floor, pohvalio je njeno “inherentno razumevanje plesne i pop muzike”.

Confessions je jedna od tri led-ledene klasične ploče u Madoninom opusu; ostali su 1989. duboko lično pop remek delo Like a Prayer i gotovo vidoviti elektro opus Ray of Light iz 1998.. Njena prva kompilacija najvećih hitova 90-ih The Immaculate Collection najbliža je nečemu što bismo mogli nazvati besprekorna pop muzika. Ali uz Madonu koja će izbaciti svoj 14. studijski album, Madame X, koji kritičari opisuju kao “najbizarniji” i “najsmeliji” ikad, savršeno je vreme da ponovo razmislimo o muzici koja ju je učinila divom pop kulture, dugogodišnjom LGBTQ ikonom ičetvrtom najprodavanijom umetnicom svih vremena.

Zbog toga što njen višedecenijski katalog može biti zastrašujući za navigaciju, posebno izvan onih klasičnih albuma, sastavili smo moderan vodič za neke od najtrajnijih trenutaka u njenoj nemirnoj, kreativnoj karijeri koja stalno menja pravila igre. Ako i dalje mislite da je Madona nekako precenjena nakon slušanja ovih numera, onda naučite nešto iz onoga što je rekla Britni Spirs. “Žao mi je, ali radije bih upoznala Madonu nego predsednika Sjedinjenih država”, napisala je mlađa pop zvezda 2004. “Madona je bila prva ženska pop zvezda koja je preuzela kontrolu nad svim aspektima svoje karijere i preuzela odgovornost za kreiranje njenog imidža, bez obzira na to koliko bi problema zbog toga mogla kasnije imati.”

Dakle, želite li zaviriti u: Čist pop Madone?

Ova plejlista bi mogla biti duža – mnogo duža. Madoninih prvih nekoliko albuma doneli su instant-klasične hitove “Borderline,” “Lucky Star,” “Material Girl,” i “Like a Virgin”. Virgin se često predstavlja kao Madonin prvi skandalozni trenutak, delimično zato što se vukla po podu u venčanici kada ju je izvela na VMA 1984. godine. Ali oduvek sam smatrao da je “Borderline” pomalo sugestivna, verovatno zato što je moja mama insistirala da su stihovi “zaista o postizanju orgazma, znate.” Ostaviću vas da odlučite da li se slažete sa njenoj seksualno pozitivnom interpretacijom.

Njen treći album, True Blue iz 1986. godine, jedna je od najuzbudljivijih pop kolekcija svoje ere, dom nezaboravnih hitova “Open Your Heart,” “Papa Don’t Preach,” i “La Isla Bonita.” Do ovog trenutka, Madona je postala poznata po određenoj vrsti živahne i super-melodične pop melodije, ali već počinje da gura svoje granice: Naslovna numera albuma je radosna grupa devojka iz 60ih koja je oživela na Rebel Heart turi 2015.

Sledeća 1989. godina obeležena je muzički bogatim i inovativnim albumom Like a Prayer, koji je zasenio slušaoce svojom još uvek sveprisutnom naslovnom pesmom, kao i feminističkim pokličom “Express Yourself”, koji nastavio da baca pop udice: poslušajte ubojiti refren u pesmi “Jump” iz 2005. Ipak, mnogi od njenih svetlih trenutaka karijere od 90ih pa nadalje su je uvlačili dublje u plesnu muziku i elektroniku, čak i kada su nepokolebljivi refreni nastavili da stižu. Neki izuzeci su “Secret”, divna folki pesma sa albuma iz 1994. Bedtime Stories; psihodelični dragulj iz 1999.“Beautiful Stranger”; i Madame X promo sing “Crave”, privlačno maglovita saradnja sa Svej Lijem, koji je pojačao jednu od Madoninih najčudnijih melodija u toku poslednjih nekoliko godina.

Plejlista: “Borderline” / “Lucky Star” / “Like a Virgin” / “Material Girl” / “Open Your Heart” / “Papa Don’t Preach” / “La Isla Bonita” / “True Blue” / “Who’s That Girl” / “Till Death Us Do Part” / “Like a Prayer” / “Express Yourself” / “Cherish” / “Secret” / “Beautiful Stranger” / “Jump” / “Crave”

Dakle, želite da zavirite u plejlistu: Madona raljica klubova?

Odluka o tome da li su neke Madonine pesme više pop ili dens deluje pomalo prozvoljno. Bilo koji DJ koji nastupa na venčanju će vam reći da “Like a prayer” puni podjum svaki put, a ona je postigla rekordnih 46 puta broj jedan na Bilboard Dance Club Songs top listi. Jednostavno, klabing je u Madoninom muzičkoj DNK: Pre nego što je ušla u meinstrim sa pesmom “Holiday” iz 1982. godine, bila je redovna u legendarnom njujorškom noćnom klubu Danceteria, gde je ubedila DJ Mark Kaminsa da pusti njen post-disko debi singl “Everybody”, a kasnije je joj je dao njen prvi nastup uživo.

Imajući sve to na umu, izabrao sam 13 Madoninih pesama koje su posebno blistale u prostoru gde je zajednička igra moguća: klub, recimo ili vaša kuhinja posle nekoliko čaša Šardonea. Snimljena za Madonin prvi i nesumljivo najbolji film “Desperately Seeking Susan” iz 1985. godine pesma “Into the Groove” gotovo deluje kao manifet: “Samo kada plešem, osećam se ovako slobodno,”peva Madona euforično. Nekoliko godina kasnije, jedna od njenih prvih saradnji sa DJ-om i producentom Šepom Petibounom iz 90-ih proizvela je neke opojne kućne hitove – sigurno znate “Vogue”, ali “Deeper and Deeper” i “Rescue me” su jednako snažne i uzbudljive.

Možda je stara više od dve decenije, ali naslovna numera sa albuma iz 1998. Ray of Light još uvek gađa baš jako, a “Hung up” iz 2005. ostaje remek delo. Ko bi drugi, osim Madone, pomislio da napravi svetlucavi klubski hit oko ABBA uzroka – a onda ubedi švedskog pop Supermosa, koji notorno čuva svoju muziku da joj dozvoli da ga koristi? “Get together” – favorit fanova sa istog albuma, Confession on a Dance Floor – čak je dobio nominaciju za Gremi u kategoriji Najbolja dens numera; pevač-tekstopisac Šura nedavno je priznala da je puštala non-stop u autobusu na putu od Lime do Buenos Ajresa.

U skorije vreme nepovezan, MDNA album iz 2012. godine sadržao je podcenjen EDM zvuk u pesmama “I’m addicted“ i “Living for Love,” a iz pomalo haotičnog ali ponekad magičnog longplej izdanja Rebel Heart iz 2015. godine vidi se Madonina nepokolebljiva strast da učini da se ljudi pokrenu. Koproducent Diplo otkrio je da su on i Madona prošli kroz 20 različitih mikseva pre nego što su se dogovorili o konačnoj verziji.

Plejlista: “Everybody” / “Holiday” / “Into the Groove” / “Vogue” / “Rescue Me” / “Deeper and Deeper” / “Ray of Light” / “Music” / “Hung Up” / “Get Together” / “Celebration” / “I’m Addicted” / “Living for Love”

Dakle, želite da zavirite u: Madonine balade?

Madona je najpoznatija po njenim brzim hitovima, ali do 1995, ona je imala dovoljno dobrih laganih numera kako bi izbacila kompilaciju balada Something to Remember. “You’ll See”, pesma snimljena isključivo za taj album ima stila i dramtičnosti, čak je i Suzan Bojl prepevala tu pesmu. Da, stvarno!

Iako nikada nije bila vokalna mašina kao što je njena savremenica Vitni Hjuston, Madona je veoma rano pokazala svoju sposobnost da iznese baladu. U njegovom komentaru na album iz 1986. True Blue, All Music-ov muzički kritičar Stiven Tomas Erluin pozdravlja ”Live to Tell” kao “veoma jaku baladu koja prepisuje pravila modernog prelaska odraslih “. U pesmi “On Father” sa Like a Prayer, Madona istražuje svoj komplikovan odnos sa ocem; u pesmi “In this Life”, sa albuma iz 1992. Erotica, ona žali za prijateljima i mentorima koji su preminuli od AIDS-a. “Da li si ikada gledao kako tvoj najbolji prijatelj umire-i to znog čega?” peva ona, prisećajući se svog bivšeg cimera Martina Burgoina, koji je umro od te bolesti 6 godina ranije.

“The Power of Good-Bye” sa Ray of Light je jednostavno zapanjujuća, a “Nothing Fails,” iz albuma American Life koji je izašao 2003. je verovatno veliki Madonin hit koji je nestao. Kada crkveni hor neočekivano dostigne vrhunac vaša koža se u potpunosti naježi. Fanovi takođe vole “Joan of Arc” sa albuma Rebel Hart, delom zbog toga što je tekst ove pesme jedan od onih koji najviše otkrivaju o Madoni. “Svaki put kada napišu reč mržnje, dok vuku moju dušu u prljavštinu, želim da umrem”, peva ona, dokazujući da čak i kraljica popa može biti podložna kritikama.

Plejlista: “Crazy for You” / “Live to Tell” / “Oh Father” / “Rain” / “In This Life” / “I’ll Remember” / “Take a Bow” / “You’ll See” / “The Power of Good-Bye” / “Nothing Fails” / “Miles Away” / “Joan of Arc” / “Ghosttown”

R&B Diva Madona?

Madona se jako oslonila na R&B zvuk na dva albuma: album iz 1994, Bedtime Stories, koji sadrži saradnje sa producentom TLC-ja Dalasom Ostinom, i album iz 2008. Hard Candy, gde se udružila sa Farelom Vilijamsom i Timbalendom. Bedtime Stories nije klasik, ali “Human Nature” je fabulozno bezrezervna poruka kritičarima koji su je slat-šejmovali tokom njene visoko seksualizovane Erotica ere. “Kaznili ste me što sam vam rekla svoje fantazije ⁄ kršim sva pravila koja nisam ja stvorila“ peva ona.

Hard Candy takođe nije prvoklasna Madona: ona se udružila sa Timbalendom nakon što je producirao ogromne hitove za Neli Furtejdo (“Promiscuous”) i Džastina Timberlejka (“Cry Me a River”), “4 Minutes” je vredan titule hit singl, a smeli disko-haus hibrid “She’s Not Me,” koji je koproducirao Farel, zvuči kao pesma kakvu bi samo Madona mogla da napravi. “I Don’t Give A,” elektro-fank poslastica sa albuma MDNA iz 2012. koji uključuje briljantni rep Niki Minaž, takođe je završio na ovoj listi. Napisan nedugo nakon njog razvoda od režisera Gaja Ričija 2008, a njegovi vatreni brzi tekstovi nude uvid u Madonin užasni dnevni raspored obaveza kao samohrane majke. “Wake up ex-wife, this is your life,” peva ona na početku pesme, koju prati “Lawyers, suck it up—didn’t have a pre-nup” u drugoj strofi. Auć.

Plejlista: “Human Nature” / “Inside of Me” / “4 Minutes” / “Candy Shop” / “She’s Not Me” / “Give It 2 Me” / “I Don’t Give A…”

Dakle, želite da zavirite u plejlistu: Madona eksperimentiše?

Obeleživši 1990. godinu albumom The Immaculate Collection sa senzualnim i poetčnim trip-hop gemom “Justify my Love”, Madona je signalizirala želju da svoju muziku gurne u neočekivano novim pravcima. Tako je i uradila: album “Erotica” iz 1992. možda je imao relevantan odziv u to vreme (“samo” je bio dvostruko-platinast u SAD-u), ali njegova zavodljiva i iznenađujuće bliska mešavina elektrotehnike, hip-hopa, dubokog hausa, i R&B-a čini ga Madoninim najfascinantnijim albumom. Pogledajte friki pesmu “Bye bye Baby,” koja zabarušuje Madonin vokal u efektu i izgleda kao da prebacuje nekoga na govornu poštu. ”Zajebali ste je”, obaveštava ona pre nego što spusti slušalicu.



Koautorka Björk je rekla da se pesma sastoji od “stvari koje sam oduvek želela da [Madona] izgovori, a koje nikada do tad nije rekla,” a “Bedtime Story” iz 1994. mora da je izgledao kao anomalija u to vreme. Ali, gledajući unazad, ova ezoterična elektro numera izgleda kao suva trka za Ray of Light iz 1998. godine. Vodeći uzvišeni singl “Frozen” sa ovog albuma postao je svetski hit, ali “Drowned World/ Substitute for Love,” ambijentalna pop pesma u kojoj Madona govori o ceni slave, jednako je šarmantna.

Nakon albuma Ray of Light, Madona je napravila dva albuma ( Music iz 2000, i American Life iz 2003.) sa francuskim elektro čarobnjakom Mirwais Ahmadzaï, sa kojim je ponovo sarađivala na albumu Madame X. Saradnja sa njim uključuje neke od njenih najizazovnijih pesama: sa njihovim gliči bitovima i poetičnim tekstovima, “Don’t Tell Me” je na prelazu kantrija i popa, i ne zvuči kao nijedna kantri-pop pesma koju sam ranije čula – nije ni čudo što je Majli Sajrus gotivi – a elektro-folk pesma “Hollywood” u sebi sadrži pomalo čudan industrial brejkdaun.

Madonin apetit za eksperimentisanje nije se umanjio: Hit sa albuma Rebel Hart iz 2015. “Bitch I’m Madonna” je razigrana pesma koju je producirao Diplo i avant-pop umetnica SOPHIE. A “Dark Ballet”, sa albuma Madame X, počinje kao klavirska balada pre nego što se u bit uključi i sempl Čajkovskog. Ipak, ova numera zvuči pre kao kraj plejliste iz 2000. pod nazivom “Impressive Instant”, čudna ali zarazna pesma o tome kako izgleda pogubiti se na podjumu za ples, zato što u sebi sadrži jako puno elemenata koju Madonu čine Madonom. “Ti si onaj koga sam čekala,” prede Madona preko tripi tehno ritma. “Ne znam ti čak ni ime,” peva ona dalje. O, Madona, svi znamo kako je to.

Plejlista: “Justify My Love” / “Erotica” / “Bye Bye Baby” / “Frozen” / “Bedtime Story” / “Drowned World/Substitute for Love” / “Don’t Tell Me” / “What It Feels Like for a Girl” / “American Life” / “Hollywood” / “Die Another Day” / “Bitch I’m Madonna” / “Dark Ballet” / “Impressive Instant”

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US.