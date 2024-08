Volim te, ti agresivna, napaljena, pijana ženo

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE UK.



Povremeno nešto iskoči iz nesagledivog haosa ovog sveta i izvrši dubok uticaj na vaš život. Blagi povetarac može da stigne u pravom trenutku, prave temperature, i navede vas da izgladite dugogodišnju nesuglasicu sa majkom. Pas u autobusu može da vas pogleda krupnim, okruglim očima i vi ćete odjednom poverovati u postojanje srodnih duša. Ako izađete iz grada i zagledate noćno nebo, beskrajni niz konstelacija ispuniće vam oči onim tačkicama koje vidite kad se napnete i osećaćete se istovremeno duboko povezani sa univerzumom i krajnje nevažno u kontekstu njegovog beskraja. Ti trenuci blaženstva koje vam nanese čist slučaj istovremeno su neuhvatljivi i prejaki.

Zbog čega moramo da cenimo ovaj video snimak pijane žene u Ramsgejtu kako glavom nabada reklamu.

Pre nego što pređemo na glavni događaj, prvo moram da vam skrenem pažnju na nekoliko stvari koje se dešavaju oko njega. Baš kao u slučaju večere na kojoj se servira pečenje, bitno je primetiti razno povrće i nekoliko vrsta krompira oko mesa da biste u celosti umeli da cenite njegovu lepotu.

i) Dodatno vikanje koje dopire iza kamere, a koje je uglavnom nerazaznatljivo, sem uzvika kao što su „fuck“, „FUCK“ i „AGGHHHH“.

ii) Velika grupa ljudi koja se okupila preko puta. Pogledajte kako su samo sabrani i nepotreseni. Pogledajte kako samo uspravno i mirno stoje. Možda se radi o optičkoj varki zbog toga koliko naša zvezda dominira scenom, ali oni deluju neprijatno trezno. Šta se desilo da natera 20 do 30 ljudi tokom noćnog izlaska da se staloženo sakupe na ivičnjaku kao da se oglasio požarni alarm na poslu. Ništa od ovoga nisu pitanja koja zahtevaju odgovor, već samo stavke koje treba da imate na umu.

iii) Mercedes parkiran u pogrešnom smeru na autobuskom stajalištu.

iv) Da li se to vidi i jahta? Ima li uopšte jahti u Ramsgejtu?

v) „Dušo, upišala sam se.“

Sjajno. Sada kad imamo sve ove beleške na koje možemo da se pozovemo, proučimo konačno: pijanu ženu u Ramsgejtu koja je glavom nabola reklamu. Evo je ponovo:

Nesputana strast, brutalna snaga, poetičnost svega. „Jebena nakazo. Jebeno ću te pojesti živog“, kaže ona, rukom pokazujući da te reči fizički izvlači iz usta kao niz uvezanih zastava. Stisnutih pesnica, dok joj pljuvačka leti na sve strane. Potom glavom nabada sopstveni telefon koji joj izleće iz ruke pre nego što potvrdi: „Poješću te jebeno živog, a? Ne marim ko si, JA ĆU TE SJE“ – *TVOK* – BATI.“

Postoje tri načina da se protumači šta se tu zapravo dešava. Prvi je, mislim, da se ona i muškarac koji sinhronizovano viče iz pozadine svađaju, ali su oboje toliko pijani da na oči ne vide. Imate, dakle, našu damu u šarenim helankama koja glavom nabada reklamu u pozadini, dok bestelesni glas usmerava svoj bes ka kanti za smeće ili čemu god. Ovu verziju zvaćemo: „Verzija komičnog skeča sa BBC Trojke“. Druga je da je ovo samo jedna od nekoliko konfrontacija, ali da ona i dalje u besu pravi grešku. Ovu verziju zvaćemo ciničnom (i verovatno je sasvim tačna). Treća, za koju lično navijam, jeste da je ovo izraz prirodne ljudske emocije poznate kao: žeđ.

Sprovedene su mnoge studije na temu britanske agresije i, konkretno, njenog pojavljivanja u viralnim video snimcima, ali moje je lično uverenje da to nije ono što se dešava ovde. Pogledajte samo kako se namešta da priđe plastici, sa vatrom u očima, i recite mi da to nije flertovanje. Ovo je požuda u njenom najčistijem obliku. To sam ja dok merkam još jednu duplericu Timotija Šalamea. To sam ja kako balaveći skrolujem kroz jelovnike dalekih restorana dok na poslu ubacujem bljutavi wrap u usta. To sam ja dok čučim, odvaljena od pića, ispred rerne i čkiljim u mnoge redove smajlija od krompirića čekajući da se ispeku. To je životinjska potreba, nasilnička napaljenost, samo veoma agresivno nabacivanje plakatu sa čovekom koji liči na Džefa Goldbluma iz vremena Parka iz doba Jure, ali verovatno nije (ko je to? Neka mi neko ko se razume u reklame pošalje na mejl).

Ako malo bolje zagledate, videćete da ovde sve vrca od pozitivne energije. Kao prvo, tu je žena koja sve to snima, zove je „dušo“ i objavljuje svetu, iz solidarnosti, „Ja sam se upišala“ – što meni govori: „Svi smo u ovome zajedno!“ Volim da mislim da se to odigralo nakon kratke konferencije o figuri dotičnog čoveka i, uz malo sreće, a nešto moralno uznemirujuće što se desilo posle noćnog izlaska u okrugu Tanet kojim je nekad dominirao UKIP.

Ne: na osnovu informacija kojima raspolažemo, smatrajmo ovo porukom veselja prenesenu netradicionalnim sredstvima. Volela bih da verujem da je ovo neko toliko ophrvan ljubavlju i naklonošću prema drugoj osobi da joj nije bilo druge nego da razbije sopstveni telefon o svoju facu i potom zabije čitavo telo u nekog sličnog. Kad malo bolje razmislite, to je praktično DM. Taj udarac – onaj koji prekida suštinsku poruku: „Sjebaću te“ – sadrži mnoštva. Ako ste ikad očajnički voleli nekoga na daljinu, taj udarac je zvuk kako se apsolutno raspadate od nervoze dok mu prvi put prilazite, zaboravljate kako se normalno priča sa ljudima i samo se preglasno smejete nečemu što kaže a nije bilo smešno. Taj udarac je goruća želja za nečim nedostižnim, dok se uzdižete najviše što možete ka nemogućem. Kao kad Rajan Gosling nemilosrdno iscipelari lika u liftu nakon što krne Keri Maligan jednu od najvećih žvaka svih vremena u filmu Drive. Taj udarac u sebi sadrži dualitet strasti. To je istovremeno srceparajuća nežnost i stravično nasilje, istovremeno početak i kraj. To bi vrlo lako mogao da bude zvuk bebe koje izleće iz materice, ali i poslednji zvuk koji ćete čuti u životu. To je Veliki prasak sirene.

Pozdravljam ga. I volim te, ti nasilna, napaljena, pijana ženo. Volim te.