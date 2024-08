Vrste marihuane koje čine seks boljim

Nije lako naći odgovor na pitanje „koja vrsta marihuane najbolje utiče na seksualne odnose“. Štaviše, Erika Krampl iz Cornerstone Collective u Los Anđelesu kaže da je na tu temu nemoguće dati opštu preporuku. Zavisi od svega i svačega. Kome koja sorta najbolje odgovara zavisi npr. od toga da li vas nešto boli? Da li ste uznemireni? Da li libidu treba buđenje? Za svaku vrstu raspoloženja odgovarala bi druga varijanta.

Ali načelno govoreći, stručnjaci protiv anksioznosti preporučuju sorte sa visokom koncentracijom CBD (kanabidiola) a niskom THC (tetrahidrokanabinola, psihoaktivne supstance koja izaziva kako euforiju tako i paranoju). CBD pomaže da se čovek opusti, da zgrčeni mišići omekšaju, što potpomaže kako opšte raspoloženje za seks tako i mogućnost postizanja orgazma.

Videos by VICE

„Anksiozne žene bi trebalo da prodavca pitaju koju bi im sortu preporučio za opuštanje“, kaže Vanesa Lavorato iz Marigold Sweets. „Ne tvrdim da je kanabis neki čudesan lek od kog ćete početi da svršavate kao nikad ranije, ali anksioznim ženama svakako ume da pomogne.“

„Prvo treba odrediti kakva vrsta seksa vam je uopšte cilj“, kaže seks-instruktorka Ešli Manta. Šta god iz kanabinoidne ponude da izaberete, ona takođe preporučuje introspekciju za oba partnera. „Da li želite spor, strastven seks, sa maženjem i gledanjem u oči? Ili pak želite da vas neko agresivno istambura?“

Fotografija: Getty Images

Ako imate u planu intimu i nežnost, Yumboldr i druge indika sorte bi mogle da budu od pomoći jer ne samo što opuštaju već i povećavaju nivo zadovoljstva. HERB takođe preporučuje Northern Lights (indika) odnosno One to One (hibrid) za takve planove. Ali ako ste skloniji energičnom seksanju, i Lavorato i Leafly preporučuju Green Crack.

„Ako je cilj jebati do besvesti, treba naći sortu sa visokim sadržajem pinena i limonena; to su dve vrste terpena“, objašnjava Manta. Terpeni su aromatična ulja prisutna u nekim sortama kanabisa, ali ona ne utiču samo na miris, već imaju i fizičko i psihoaktivno dejstvo. Pinin miriše na smreku i motiviše fizičku aktivnost – u krevetu ili van njega. Limonen miriše kiselkasto i pomaže kod oslobađanja od stresa.

Stručnjaci preporučuju da se nove sorte prvo probaju kroz vejping ili klasično pušenje – ne u jestivom obliku, jer sa njim dejstvo duže traje. Ovako, možete dim po dim da ustanovite koliko vam nešto odgovara ili ne. Na tržištu kanabisa ne postoji mnogo proizvoda koji se nude kao seksualna pomagala, ali na dobrom glasu je Foria, lubrikant na bazi marihuane, kao i vejp pen dosist arouse.

Početnici mogu uvek da probaju solo. „Probna masturbacija je dobra ideja“, kaže Manta. Samo nastavite da pokušavate dok ne otkrijete šta vam najviše prija. Ponavljanje je majka znanja i na ovom planu. Kad ustanovite koja je ona prava, slobodno pređite i na spavaću sobu. Teško da ćete pogrešiti.