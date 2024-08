Vučić u Nišu, podrška i protest u fotografijama

U Nišu je u sredu bilo skoro 30 stepeni celzijusa, ali to nije sprečilo hiljade ljudi da iskaže svoj stav prema politici aktuelnog predsednika Srbije.



Oni koji ga podržavaju su u kolonama, a neki i autobusima, u jutarnjim časovima stizali pred fabriku Leoni, koju je Aleksandar Vučić svečano otvorio.



Na pitanje o protestima protiv njega, Vučić je okupljenima rekao – „strašno sam se uplašio…Sačekalo me je 7.000 ljudi, a da niko nije došao iz Beograda, kao što će njima doći iz Kraljeva, Beograda, autobusima, automobilima…“. On je dodao da se „lako može dogoditi, da država odustane od preuzimanja niškog aerodroma, ali će onda oni koji su to zagovarali morati da objasne zašto grad zaostaje, i zašto nema novca za ulaganje u dalji razvoj aerodroma“.





Nišlije

koje su protiv odluke da se lokalni aerodrom preda na upravljanje državi okupili su se predveče. I među njima je bilo onih koji su došli autobusima iz Beograda, ali u manjoj meri.



Agencija procenjuju da je protestu prisustvovalo između 5 i 10.000 građana.

Predstavnik Nacionalne koalicije za decentralizaciju Mladen Jovanović rekao je da je lista argumenata protiv „poklanjanja aerodroma dugačka“.



„Niko nema pravo da poklanja nešto što nije njegovo. Niš ume da upravlja aerodromom. Aerodrom već tri godine posluje sa dobitkom“, rekao je Jovanović.

On je kazao da država ne mora „da otme aerodrom da bi investirala“.



„Nedamo naše jeftine letove. Nećemo da Niš plaća penale zbog skupe koncesije (za beogradski aerodrom)“, rekao je Jovanović.



On je poručio odbornicima Skupštine grada Niša da je na njima odgovornost prilikom glasanja i da nemaju pravo da poklanjaju ono što su preci Nišlija gradili.



„Ako se drznete da date aerodrom, to nije kraj, već početak priče. Obratićemo se Evropskoj komisiji“, rekao je Jovanović.

Na protestu se okupila niška opozicija, kao i opozicionari Saša Janković, Borko Stefanović, Zoran Živković, Goran Ćirić, Milan Lapčević, kao i Inicijativa „Ne davimo Beograd“.



