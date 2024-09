Ekskluzivno 20.rođendan Vice: Pogledajte nastupe Pussy Riot i Jarvisa Cockera

Prošlog vikenda organizovli smo proslavicu našeg dvadesetog rođendana u Bruklinu. Bilo je svega 3,000 duša i to naših prijatelja, fanova i saradnika, a celovečernja zabava je, zapravo, bila mikro festival nakrcan nekim od najlegendarnijih muzičara koji su se pojavili u poslednje dve dekade.

To je, otprilike, izgledalo ovako: imali smo domaći bend koji smo sami sastavili, a njegovi članovi su bili Nick Zinner, Andrew Wyatt, Pauli PSM i Jack Lawrence. Oni su gruvali celu noć, dok su se za mikrofonom smenjivali svi, od Stephen Malkmusa preko Jarvisa Cockera, pa sve do to Jonaha Hilla i Lil Waynea koji je preuzeo binu da bi publici uzeo meru.

Snimili smo sve nastupe i, počevši sa današnjim danom, puštaćemo ih na naš Youtube kanal. Prvi na spisku su Pussy Riot i njihovo izvođenje Deceptacon, Le Tigre, a potom i Jarvis Cockerova obrada Celine Dion The Power of Love.

​Jarvis Cocker je publiku doveo do suza vrlo intimnim izvođenjem Ceine Dione. A za ovaj klasik se odlučio, jer Vice slavi dvadeseti rođendan, a pre dvadeset godina, ova pesma je bila „jedna od najvećih na svetu“.

Kao dodatak dok objavljujemo ove snimke, istovremeno sarađujemo sa Lanceom Bangsom na dokumentaracu o ovom događaju. Na njemu će biti snimci sa proba, sama izvođenja i intervjui sa svim učesnicima na teme koje pokrivaju sve: od razloga zbog kojih su izabrali pesme koje su obradili, do njihovih ličnih iskustava sa kompanijom Vice.

Imaćete priliku, takođe, da vidite i intervjue sa našim osnivačima, Shaneom Smithom, Surooshom Alvijem i kreativnim direktorom Eddyjem Morettijem. Cilj nam je da vam ispričamo našu priču kroz pesme i izvođače koji su sastavljali Vice soundtrack poslednjih dvadeset godina.

Poželite nam sreću.

A evo je i kompletna lista izvođača na našem dvadesetom rođendanu:​

„Needy Girl“ (Chromeo)

„House of Jealous Lovers“ (Nick Thorburn)

„Symphony of Destruction“ (Acrassicauda, Tony Foresta, Dave Ellefson, Alex Skolnick)

„Seek & Destroy“ (Acrassicauda, Tony Foresta, Dave Ellefson, Alex Skolnick)

„Easy Rider“ (Action Bronson)

„Give Me One Reason“ (Action Bronson)

„Waiting Room“ (Damian Abraham)

„Fuck You“ (Damian Abraham)

„We Are 138“ (Damian Abraham and John Joseph)

„We Gotta Know“ (John Joseph)

„Attitude“ (John Joseph)

„Police Story“ (John Joseph)

„Marvin’s Room“ (Jonah Hill)

„I Was Born (a Unicorn)“ (Nick Thorburn)

„Paper Planes“ (The-Dream)

„Run“ (Ghostface)

„Daytona 500“ (Ghostface and Raekwon)

„Family Tree“ (Black Lips)

„Bad Kids“ (Black Lips)

„NYC Cops“ (Meredith Graves)

„Range Life“ (Stephen Malkmus)

„Remedy“ (Stephen Malkmus)

„Bizzare Love Triangle“ (Scarlett Johansson)

„Deceptacon“ (Pussy Riot)

„Maps“ (Yeah Yeah Yeahs)

„Art Star“ (Yeah Yeah Yeahs)

„Power of Love“ (Jarvis Cocker)

„If the Kids are United“ (Jarvis Cocker)

„John/Loyal/Believe Me/No Worries“ (Lil’ Wayne)

„Anarchy in the UK“ (Andrew WK)