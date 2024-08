Westworld je izbacio trejler za drugu sezonu serije koji je pravi pakao

Tekst je prvobitno objavljen na VICE US.

Westworld se konačno vraća sledećeg meseca, ali robotski ustanak je već u punom zamahu. HBO je objavio novi trejler za drugu sezonu i na prvi pogled, slabašna ljudksa vrsta u Delosu nema nikakve šanse protiv Doloresine armije domaćina.



“Sve do ove tačke, ulozi nikada nisu bili stvarni”, Ed Harisov Čovek u crnom kaže nevidljivom domaćinu u trejleru. “Ali sada, ti i ostali tebi slični ste slobodni da odete.”

https://www.youtube.com/watch?v=sjVqDg32_8s

https://twitter.com/WestworldHBO/status/979372626882699265/video/1

Dvoipominutni trejler sadrži sve što bismo mogli da očekujemo od Westworlda u ovom trenutku: krv, krvoproliće, zapadne vidike i instrumentalne obrade pesama koje voli vaš ujak – ovog puta je to gitarsko-klavirska verzija “Heart-Shaped Box” – ali ima nekoliko iznenađenja utkanih u trejler.

Prvo i pre svega, jebem ti sunce, da li je to Mev u šogunskom svetu? I da li je to Dolores u fensi haljini u sadašnjem svetu ili je to samo jedan neotkriveni deo parka? Takođe, koja je fora sa Bernardom? Da li operiše kao nekakva krtica u Delosu ili je na strani domaćina, kao što nagoveštava kada objašnjava svoj san Dolores?

Kada smo već kod Delosa, sačuvaj bože, u čemu je stvar sa onim bezličnim domaćinima nalik Slendermenu? Da li su oni polu-dovršeni domaćini koji nisu dobili potpunu kožu ili su to neki uvrnuti novi androidi koje je Delos stvorio kako bi ugušili rastuću pobunu? Kako mogu da vide gde idu ukoliko nemaju lice? Ako nam ovaj trejler pokazuje šta sledi, onda nas očekuje ludilo.

“Ovo je najteža stvar koju sam u životu uradila”, rekla je Evan Rejčel Vud za ET prošle nedelje. “Pričala sam sa (kreatorima) Džonom i Lisom pre nego što je krenula druga sezona i pitala sam ih ‘Okej, gde je Dolores sada? Da li postoji nešto što mogu da gledam? Neke reference?’ i Džona je samo rekao ‘Mislim da nikada nije postojao ovakav lik.’ I ja sam rekla samo ‘Aha, okej, bez pritiska, to samo nikada nije urađeno.’”

“Usplahirena sam povodom druge sezone, ali na veoma dobar način”, nastavila je. “Baš obraćam pažnju sad. Moj mozak je sad samo u drugoj sezoni.”

Pogledajte trejler za drugu sezonu i spremite se da budete oduvani kada konačno krene 22. aprila na HBO.