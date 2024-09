Šta smo sve naučili o trans temama u 2014.

Nekada davno, transseksualnost je bila kad nečiji tata prolazi kroz krizu srednjeg doba pa odseče sebi pišu da bi privukao pažnju. Dobro, to u stvari nikad nije bilo to, ali takav je bio doživljaj javnosti. Da, tvoj doživljaj, glupa javnosti. Mislila si da je to baš to, zar ne? Dignite ruke ako mislite da je to kad si „zarobljen u tuđem telu“? Čestitam, primitivci.

U svakom slučaju, 2014. godine su mnogi sjajni trans ljudi promenili diskurs na bolje, a sve o tome ću vam ispričati ja, divna Paris Lis, kraljica transseksualaca. Ja sam u Britaniji javno lice trans pokreta jer izgledam kao žena pa su ljudi spremni da me tako i tretiraju, iako sam prosta, nevaljala, i obično malo više kučkasta; iz nekog razloga ljudi i dalje tvrde da nisam žena. U odgovoru na to, ja nudim svoju nagradu za Kozmo ženu godine – baš tako, nisam samo žena, ja sam korporativno podržana žena godine koja pomera granice, jebote!

U svakom slučaju, meni ništa ne promiče kad su u pitanju sve te transrodne papazjanije i zato, evo šta smo naučili o trans temama u godini koja je za nama.

NAJFABULOZNIJA TRANS ŽENA NA SVETU

Dobro, jeste da sam ja trans kraljica ovde u Britaniji i sve to, ali moram za početak da pomenem nekog koga obožavam, trans caricu preko u Americi. Lavern Koks – ona je kao trans Bjonse ili tako nešto. Pogledajte Instagram, ista je B.! Ja je volim, trans ljudi je vole, Buzzfeed je voli, nema ko je ne voli.

NAJ TRENUTAK TRANS INSPIRACIJE 2014.

Končita Vurst na Evroviziji; fotografija Albin Olson



Končita Vurst. Pobednica Evrovizije. U haljini. Sa bradom. Neko i to mora. Ali ozbiljno, dobro izgleda. Stvarno dobro. Navijala sam, kao, „Bravo mala!“ iako nisam bila sigurna da li je mala ili mali ili šta već. Niko nije znao. Društvene mreže bile su prepune zbunjenih ljudi –je l’ to muškarac, žena, bradata žena, transvestit, transseksualac… Ali nije bilo važno. Kao što sam tada napisala za Gardijan: „Širom Evrope se homo-, bi-, i transseksualaca odriču porodice, često uz nasilje, poniženje, i izolaciju. Svako ko otpiše Končitinu pobedu kao besmislenu novotariju diže nos na milione ljudi koji nalaze inspiraciju u njenom trijumfu.“

NAJUŽASNIJA „TRANS MUZIKA“ 2014. GODINE

Verovali ili ne, bilo je dosta muzike koja se ticala trans tema tokom prošle godine. Nešto od toga je bilo, pa, problematično. Pre svega potreba ljudi koji nisu trans da komponuju naše himne. Slično kao kad je Gaga izbacila Born This Way kao gej himnu, pa su gej ljudi reagovali u stilu, slušaj draga, mi se ovde pitamo šta jeste a šta nije himna. (Samo da bi zatim izgleda odlučili da Born This Way definitivno jeste.)

Za početak, tu su Arcade Fire sa pesmom We Exist, koja je iznervirala mnoge trans ljude, na primer trans pank kraljicu Loru Džejn Grejs, koja je rekla: „Stvar se zove Mi postojimo, a nigde nema ni traga tog postojanja. Bolje da se zvala Oni postoje.“ Nije da nema smisla to što kaže, ali poštedeću Arcade Fire ovog puta jer su se bar potrudili, a i pesma nije loša.

Sa druge strane ne mogu da poštedim Kejt Pirson, nekada iz B-52s. Njen katastrašni singl Mister Sister je, pored svega ostalog, jako, jako loša pesma, i loše otpevana. Ne, stvarno, ne bih da je vređam, i stvarno sam se potrudila da imam razumevanja za Kejt pošto ona ovde pokušava da uradi nešto za nas, ali ja nisam samo trans osoba, već i osoba sa ušima, i na tom nivou me žestoko vređa. Ako se baviš muzikom i hoćeš da napraviš trans himnu, predlažem da a) snimiš iole pristojnu pesmu, i b) pustiš je bar jednoj trans osobi da vidiš da li je vređa, umesto što pozoveš neku tamo trandžu sa kojom si pušila krek pre 30 godina i pitaš nju. Nju verovatno ne vređa JER SE SVET PROMENIO U ODNOSU NA OSAMDESETE I SAD SMO MALČICE UPUĆENIJI U SVA TA TRANSRODNA PITANJA ŠTO SE VIDI IZ OVOG MOG PRELEPOG TEKSTA.

Sa druge strane, rado bih skinula Against Me! i njihov Transgender Dysphoria Blues . Slušala sam ih prošlog meseca u gomili ljudi koji su meni (mahom) delovali heteroseksualno, i svi su se dobro zabavljali, skakali jedni na druge i šta sve već ne. Kao da sam bila na drugoj planeti, a verujte mi, taj divan osećaj sigurno nije izazvala moja prijateljica Poli i njena panična kupovina lošeg belog ispred picerije na Kamdenu. („Tako je jeftino, šteta da ne uzmemo!“) Da, to je bila nepotrebno ubačena referenca na konzumaciju droge, pa šta? Najebite mi se majke u komentarima, govnari licemerni.

NAJSLAĐI OGLAS U NOVINAMA 2014. GODINE



Ova porodica je dala oglas u lokalnom listu pošto je njihov sin objavio da im je sad… sin. Do tada su mislili da imaju ćerku. A izgleda da su i Bred Pit i Anđelina Žoli prihvatili svog trans sina. Eto kako se vremena menjaju.

NAJ-JAVNIJA TRANZICIJA 2014. GODINE



Malonijeva priča u Sunday Mirror „ekskluzivi“



Keli Maloni! Ranije poznata kao Frenk Maloni! Bivši boks-promoter! Ima 64 godine! Bila jedna od trenera koji su odveli Lenoksa Luisa do krova sveta! Svi ovi faktori su izludeli medije kad je Keli najavila tranziciju, verovatno zato što su se tako obraćali određenom segmentu populacije, radničkoj klasi koja možda i nije bila baš u toku kad su sve te transrodne stvari u pitanju. Ne znam da li postoje mediji u Britaniji koji nisu detaljno ispratili promenu pola Keli. Njoj svaka čast, uživala je u pažnji i završila u sledećem izdanju Velikog brata VIP. Tranzicija je uvek teška, čak i kad te ne opseda konstantno cela jebena nacija. A onda zamalo da te ubije otok tokom radikalne plastične operacije lica. Da se nije malo zaletela?

NAJZLOBNIJA MIKRO SVAĐA NA TVITERU 2014

Ove godine smo otkrili, uglavnom preko Tvitera, da neke feministkinje ne vole trans ljude iz određenih klasnih razloga ili tako nešto – nisam baš mogla da dođem do srži rasprave, a i nisam se previše trudila. Kad su u pitanju feminizam i trans zajednica, samo dve stvari treba da se znaju. Pod jedan, trans ljudi postoje. Pod dva, nema apsolutno nikakvog sukoba između feminističkih doktrina i borbe za prihvatanje trans ljudi. Suština feminizma je u borbi za prava žena, a iz toga nipošto ne sledi da treba loše tretirati transseksualce. Ništa drugo nije važno.

POBEDA U DOLINI SILICIJUMA

Fejsbuk je ponudio nove opcije u izboru pola, tako da sad možeš da se izjasniš kao Artur ili Marta ili šta god hoćeš, ako je to jedan od 54 polna identiteta u opticaju. Prisutni su klasici kao što je „androgin“, „polno nesvrstan“, i „transženski pol“.

Mogli su baš da ubace neke kul nove identitete, npr. „stara kurvetina“, ili „poš mama“ ili „uličarka iz Midlandsa“, ali nisu hteli. Fejsbuče: kraljica transseksualaca ti je nešto naredila!

NEKA VAŽNA NAUČNA OTKRIĆA VEZANA ZA TRANS TEME

Ja bih stvarno radije pisala o slavnim ličnostima i seksu, ali desilo se par naučničkih stvari prošle godine koja moram da pomenem. Dakle, sad ide ozbiljan deo teksta:

Ukratko, prvo ispitivanje mladih trans osoba koje su prošle kroz hormonsku terapiju pokazalo je da su svi zdravi, srećni, i stabilni. Ura! Bravo za njih i njihove doktore. Da je meni neko ponudio hormonsku terapiju, ne bih morala da finansiram depilaciju dvogodišnjim pušenjem kite, ali nema veze, ne bunim se.

Verovatno niste čuli za to ispitivanje jer nije dovoljno seksi za medije, koji se radije bave ekstremnim i retkim slučajevima kao što je nekadašnja Čelsi Atonli, sad opet Antoni Atonli od kako je prošao kroz detranziciju početkom godine. On, naravno, može da radi šta god hoće; problem je u tome što su ljudi jebeno glupi oko trans pitanja – a i onako generalno – pa informacije upijaju samo iz medija nalik na one koji su detaljno ispratili Antonijevu detranziciju. Verujte mi, da mnogo ljudi prolazi kroz to, pričalo bi se o tome. Videli bismo ih u svim novinama i na svakom kanalu, kao što smo videli Antonija.

Bilo je i ono kad je nedeljni Daily Mail direktno lagao oko zdravstvenog osiguranja trans dece i tinejdžera, o čemu sam već pisala za VICE, i o čemu je jedna ljuta mama pisala za Guardian. Nema rasprave sa ljutim mamama, a nema rasprave ni sa mnom: trans deci je neophodna puna zdravstvena podrška. A u najširem ispitivanju ovog tipa ustanovljeno je da uz hormonske terapije ne idu dugotrajne nuspojave. Zato samo nastavite sa tabletama, ljudi.

E jebiga, rekla sam da ću da budem ozbiljna kao naučnica, zar ne? Dobro, evo još ovo. Laboratorija za pravljenje penisa. Moglo bi da pomogne za trans muškarce (mislim na žensko-u-muško smer, glupane) jer hirurški zahvat kojim se od vagine pravi penis nije tako jednostavan kao onaj suprotni. Plus, znam neke ljude u jednom klubu u Notingemu kojima bi stvarno dobro došao kurac iz laboratorije

NAJSREĆNIJI ISHOD ZAMALO-FATALNOG UBODA JELENSKIM ROGOM U 2014.

Izvesnu doktorku Kejt Ston iz Kembridža je izbo jelen, i jedva je preživela. Mediji su od te lokalne priče napravili cirkus zato što je ona slučajno trans. To nikad nije bila neka tajna niti izvor sramote za nju, ali ipak nije trebalo da bude najvažniji detalj ako je ženi život visio o koncu, jebote. Zamisli da si na samrti, a tabloidi pišu o tebi kao „doktorki za promenu pola“. Kakve veze ovde ima šta joj je između nogu sa bilo čim?

Srećom, Kejt ne samo što je preživela već je pritužbom Komisiji za nadzor medija uspela da natera medije da javno priznaju da su pogrešili. To neće promeniti svet preko noći, ali mora se negde početi.

Doktorka Kejt Stoun sa prijateljima posle nesreće. Foto: BBC



Ne zaboravimo sve one sjajne stvari koje su se desile

The David LaChappelle-Carmen Carrera poster for Vienna’s Life Ball



Isuse bože, koliko se toga desilo, odakle da počnem? Lavern Koks je nominovana za Emi. Lea T je postala lice Redkena. Andrej Pejić je najavio da postaje Andreja Pejić. Foks Fišer i Luis Henkoks su oformili producentsku kuću i počeli da snimaju za All About Trans i Channel 4. Memoari Dženet Mok su dospeli na listu bestselera Njujork tajmsa. Niki Sinkler je postala prva britanska trans članica Evropskog parlamenta. Asifa Lahore je otpočela debatu na temu trans i gej Muslimana. Karmen Karera je uradila ovo. Lora Džejn Grejs je pokrenula AOL seriju o životima trans osoba. Zato, ako niste postigli nešto bar približno impresivno, ne smete ništa da kažete o transrodnim pitanjima. Da vas čujem.

ALI NAJVAŽNIJE OD SVEGA…

Ilustracija Sam Taylor



Za mene je 2014. godina bila divna, postala sam bogata i slavna i iznervirala sam gomilu ljudi VICE kolumnom rušeći njihove glupe buržoaske besmislene seksualne tabue – a pisala sam i pričala čak i o pitanjima koja nemaju veze sa trans identitetom! Zamislite!

MNOGO POSLA JE TEK PRED NAMA

Pokojna Mikki Nicholson na putu da osvoji Evropsko otovreno prvenstvo u Skreblu 2012



Možda čak važnije, mnogo toga još nismo uradili. Prošlog meseca se Miki Nikolson, trans žena tridesetih godina, bacila pod voz. Možda ste čuli o onoj trans ženi koju su udavili u WC šolji? Samoubistva i ubistva uzimaju previše života u okviru naše zajednice; iako stvari naizgled dobro deluju u glamuroznom medijskom svetu, ne smemo da zaboravimo da na ulici nije sve tako sjajno.

Eto deco, to smo sve naučili o transrodnim pitanjima tokom 2014. godine. A sada, hoće li neko da mu na brzinu promenim pol?