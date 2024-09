Šta smo naučili o drogi u 2014. godini

Sećate li se kamere za prismotru koja nije snimala ništa osim zalaska sunca nakon što ju je poprskao neidentifikovani dron esencijom MDMA? Ili lančanog sudara koji je izazvao kamion sa prikolicom prepunom truba, na Silk roudu?

Hm. Ni ja isto. Propaganda, mitovi ili potpune izmišljotine su osnove kada se radi o pričama o drogi. Ove godine su nam rekli da ​kanabis stvara zavisnost poput heroina, Stiven Fraj je odgovoran za ​mizeriju u Meksiku, kao i to da je Breaking Bad ​inicirao epidemiju kristal meta u Evropi. U zoni droge, svi su pod nekim uticajem, da li se radi o novinaru koji juri priču ili političaru koji pokušava da dobije glasove. Ili vi. Na drogama.

Zato smo odlučili, povodom završetka godine, da se podsetimo šta se sve zaista desilo u svetu droge 2014. godine.

Gosti na otvaranju britanskog „Psihodeličnog društva“

„POZNATI DILER DROGE“ STING JE MRTAV

Mazher Mahmud je tabloidni novinar poznatiji kao „lažni Šeik“, koji je u više navrata izmišljao priče da su brojne slavne ličnosti dileri droge, iako to nisu, samo da bi on izgledao dobro i misteriozno, ne razmišljajući o životima koje uništava.

Njegovo poniženje na suđenju Tulisi Kontostavlos u julu, kao i to što su ga raskrinkali u BBC-ovoj „Panorami“, bilo je potpuno očekivano.

Tulisa Kontostavlos je optužena za dilovanje kokaina, nakon elaborata u Sunu u kojem se Mahmud pretvarao da je filmski magnat. Ponudio je Tulisi veliku priliku, napio je alkoholom i obećanjima – ali samo ako mu nabavi malo kokaina. Na kraju, pijana i naivna, Tulisa je to učinila i priča „Tulisina kokainska sramota“ je bila na naslovnicama.

Ipak, na suđenju koje će nadamo se ukinuti ovaj glupi „sport“, sudija je odlučio da je Mahmud, glavni svedok tužilaštva, lagao na sudu. Sada Mahmuda čeka suđenje za krivokletstvo i prevaru, tako da je verovatno njegova karijera završena.

U dokumentarcu „Panorama“, jasno je da je Mahmud jedan odvratni pokvarenjak koji se služio istim taktikama kada je odradio glumca Džona Alforda za dva grama kokaina, zbog čega je odslužio devet meseci u zatvoru. Istu sudbinu zadesila je i model „sa treće strane“, Emu Morgan.

Ono što je neverovatno je to da je Mahmud godinama varao ne samo svoje žrtve, već i policiju, sudove i javnost, ubedivši ih sve da su njegove žrtve osobe koje su ozbiljni dileri droge i zaslužuju da budu u zatvoru. Nadamo se da je ovoj eri konačno došao kraj.

Momci u odelima su vaši novi dileri trave

KAPITALISTI SU PREUZELI REVOLUCIJU DROGE

Kada su prvi borci za legalizaciju droge mitingovali šezdesetih i sedamdesetih, tražeći slobodnu upotrebu droge u potrazi za prosvetljenjem uma, niko nije mislio da će doživeti na sve strane raspostranjenu legalizaciju trave širom SAD.

Legalizacija marihuane je sve češća u mnogim državama SAD, kako bi se ubirao novac od poreza, zbog čega su mnogi hipi snovi raspršeni. U novom hrabrom svetu gandža kapitalizma, prodavci trave će pre biti moderni kapitalisti, a ne hipi operativci, i to je izgleda bilo neizbežno. Marihuana je postala dostupna kao i sve ostalo.

Ljudi koji stoje iza ​“Bob Marli“ trave nisu jamajčanski rasta eksperti, već tim belaca iz Sijetla, obrazovanih na Jejlu.

U novembru, održana je velika konvencija u Las Vegasu koja je privukla stotine investitora i kapitalista koji na sve načine žele da se domognu dela biznisa čija je će vrednost, procenjuje se, dostići oko 20 milijardi dolara na kraju ove decenije.

Možda je ekstazi, možda su laksativi. Teško je reći sa stok fotografijama. Foto via ​Flickr

BRITANIJA IMA VRHUNSKI EKSTAZI

Kasnih dvehiljaditih, većina tableta ekstazija je sadržala izuzetno malu količinu MDMA u sebi; bili su to sve benzilpiperazini. Mnogi klinci iz radničkih naselja poput Blekburna nisu bili srećni zbog toga, pa su počeli da gutaju po 20 eksera dnevno, na blejama uz konzervu piva. Ipak, bilo je i gikova, koji su počeli da eksperimentišu sa hemikalijama i ljudi su odjednom bili u prilici da kupe zamenu za ekstazi, mefedron, preko interneta – ostalo je istorija.

Sad je već drugačija priča. Testovi na tabletama koje su se oduzimale po festivalima, otkrili su da ekstazi ovoliko čist nije bio godinama. Prosečna pilula trenutno sadrži 100 miligrama MDMA, čak pet puta više nego što je to bio slučaj 2009. godine. Prah MDMA takođe postaje sve jači.

Zdravstveni radnici su zabrinuti da ljudi koji konzumiraju tri ili više pilula za noć, mogu da se predoziraju, ili prebace na teže droge. Na jednom dvodnevnom festivalu ovog leta desilo se čak devet srčanih udara od MDMA, a u porastu je i broj smrti od posledica korišćenja droge.

Na onlajn forumima o drogi, korisnici ekstazija diskutuju o lakoj dostupnosti, naročito preko interneta. Priča se o pilulama koje imaju u sebi više od 200 miligrama MDMA, poput Čupa čupsa, Nespresosa, narandžastih Magneta i crvenih Bugatija.

VLADA GUBI BITKU SA DROGOM POŠTO JE KONZUMACIJA U NEPRESTANOM PORASTU

Vlada Velike Britanije već nekoliko godina izbegava kritike na račun borbe protiv droge. Na sva pitanja i kritike da se vodi loša politika za suzbijanje narkomanije, oni odgovaraju da je upotreba droge u silaznoj putanji.

Kad god je na sto premijera Dejvida Kamerona stigao izveštaj prepun dokaza da njegova borba protiv droge nije adekvatna, da uništava živote i uzaludno troši poreski novac, odgovor je uvek isti – „Upotreba droge je u silaznoj putanji“. Ukoliko nešto nije polomljeno, nemojte da ga popravljate.

Ipak, u julu je ovaj odgovor postao izuzetno klimav, naročito kada je Vlada objavila izveštaj u kojem se vidi jasan porast upotrebe droge. Na njihovu žalost, to je moralo da se desi, naročito među mladima. I ne samo to, nego sve je više ljudi koji završe u bolnici, pa i umiru zbog droge. Šta će sada reći na to?

Primetio sam da kad god postoji neki dokaz da je upotreba droge u porastu, Vlada promeni standardni izgovor „upotreba droge je u padu“ u „dugoročno je upotreba droge u padu“. Veoma pametno. Oni se nadaju da je ovo samo izuzetak kako ne bi morali da čitaju pozamašne izveštaje koji su, zamisli, prepuni dokaza da nisu u pravu.

Do kada će ovi ljudi odbijati da prihvate činjenice o drogi, čak i ako je njen porast evidentan na ulicama? Verovatno zauvek. Kada je kokain početkom dvehiljaditih bio dostupan na sve strane, jedino što je Bler učinio da to promeni jeste to što je postao kul sa britanskom muzičkom i umetničkom scenom: najvećim korisnicima kokaina.

Nensi Li, žrtva ketamina koja je umrla u 23. godini

MRAČNA STRANA KETAMINA

U martu je nakon ​petogodišnje upotrebe ketamina (medikament koji se koristi za anesteziju), 23-godišnja Nensi Li preminula u majčinoj kući u Brajtonu. Istraga je utvrdila da okolnosti koje su dovele do njene smrti otkrivaju mali svet zavisnika od ketamina, suprotno mišljenju da ovaj halucinogen uglavnom koriste šašavi intelektualci. U gradovima poput Brajtona i Bristola, tinejdžeri uzimaju toliko ketamina da im se unutrašnji organi raspadaju. Sve je veći broj operacija u kojima se odstranjuju organi kako bi se sprečila smrt, dok mnogi od korisnika pribegavaju samoubistvu. Ovogodišnja istraživanja pokazuju da je ketamin droga koja se najviše proširila na teritoriji Velike Britanije.

Iako je u 2014. bila velika nestašica ketamina (izazvana novim zakonom kojim se sprečavao uvoz iz Indije), ljudi koji šmrču 10 grama dnevno će sigurno dobiti priliku da se „poprave“ na nekoj drugoj strani, čim ponuda odgovori potražnji.

U BRITANIJI I DALJE MRZE NARKOMANE





Kada je Stiven Fraj promovisao autobiografiju, saznalo se da je vukao linije po Bakingemskoj palati, donjem domu Parlamenta, kao i na svakom elitnom mestu širom zemlje. Što je okej. Ali kada su ga ljudi ispitivali o tome, rekao je da je to u redu jer nije štetio nikome osim sebi – što je veoma glup izgovor za nekog tako pametnog.

Mediji su ga živog zakopali. Zar ne zna da trgovina drogom ostavlja krvav trag od Dalstona do Bogote, pitali su se mnogi, iako je preterano kriviti Stivena Fraja za horore nastale usled trgovine drogom.

Kao i Fraj, dva momka iz benda One Direction koja su pušila džoint, i takmičar iz X faktora koji je koristio ketamin, saznali su da će vas mediji razapeti ako koristite drogu. Razlog što se to i dalje ne dešava u Americi, gde Majli Sajrus i Rijana konstantno raspredaju o drogama, jeste to što ljudi posvećuju veliku pažnju medijima koji pričaju o lošem uticaju koji te javne ličnosti imaju na današnju omladinu. Ono što ljudi ne primećuju jeste to da i pomenuti mediji prikazuju sliku javnih ličnosti kako puše džoint, upravo toj današnjoj omladini koju žele da sačuvaju.

NE MANJKA UŽASNIH NARKOMANSKO-SEKSUALNIH ZLOČINA

U Americi, jedna od najomiljenijih očinskih figura sa TV-a, Bil Kozbi, optužen je da je drogirao i silovao mladu ženu koja mu je verovala jer je on jedan od omiljenih očinskih figura sa TVa. Narkotici su oduvek bili alat za ubeđivanje, zastrašivanje i seksualnu eksploataciju. Ove godine, Kozbijeve optužbe na stranu, dobili smo tmurni podsetnik na sve to sa ulica Britanije.

U novembru, dve bande ljudi poreklom iz Somalije osuđene su zbog sistemske eksploatacije i silovanja trinaestogodišnjih tinejdžerki u Bristolu. Pretvarali su se da su njihovi momci, davali im besplatan skank. Stan jedne od devojaka pretvorili su u mesto za čuvanje kreka. Nedugo zatim, devojke su bile primoravane na seks da bi nastavile da dobijaju novac, drogu, alkohol i ostale poklone kojima su ih bombardovali na početku.

Slučaj iz Bristola desio se nedugo nakon istraživanja o pedofiliji među poslanicima britanskog parlamenta i poznatim ličnostima, koji su osamdesetih partijali u Vestminsteru na seks žurkama natopljenim drogom. U avgustu je objavljen izveštaj o zlostavljanju i seksualnoj eksploataciji više od hiljadu devojčica u Roteremu, u južnom Jorkširu.

Istraga je otkrila sličan način funkcionisanja različitih slučajeva o kojima se pričalo poslednjih godina – droga se koristi da bi se kontrolisale usamljene mlade devojke, od kojih su mnoge imale vrlo traumatična detinjstva. Ove godine nam je postalo jasno da sve ovo vreme dok smo brinuli slušajući naduvane priče o tome kako u pabovima dodajurufinol i GHB u pića, lakše mete su kupljene i gurane na zadnja sedišta.

SRANJE OD ČEMABISA NAM JE SJEBALO ZATVORSKI SISTEM

Ove godine u zatvorima je povećan stepen nasilja, broj zdravstvenih intervencija i zatvaranja u samice, jer zatvorenici imaju novu opsesiju sintetičkim kanabinoidima. Droga poput Crne mambe i Spajsa, ilegalne u zatvorima isto kao što su i van zatvora, postale su popularnije među 80 hiljada britanskih zatvorenika i pobedile Suboteks, zamenu za heroin. To se desilo jer, nasuprot drugim ilegalnim drogama, ovu je nemoguće detektovati na zatvorskom testu na drogu. A i jako je jeftina i može se lako kupiti na ulici. Nasuprot drogama poput heroina i kanabisa koje su zatvorenici krijumčarili u zatvore francuskim poljupcem, korupcijom ili prebacivanjem preko zida u mrtvim golubovima, čemabis je daleko od nezrelog. Nepredvidiv je, potentan i stvara zavisnost.

Kako je glavni inspektor zatvora utrdio bukvalno svaki put kada je bio u poseti zatvorima ove godine, ova droga je odgovorna za zagrevanje lako zapaljivog tržišta droge u zatvorima. Veliki broj zatvorenika je ozbiljno povređen u borbama različitih bandi koje se bore za dominaciju na tržištu. Povrh svega, u ovom haosu, u kome je jedan zatvorenik zaključan u samici već nekoliko meseci, neki zatvorenici su mentalno i fizički kolabirali kao rezultat uzimanja izmišljotine proizvedene u Kini, prskanjem prljavog lišća užeglim hemikalijama.