Xbox želi da postane Netfliks za gejmere, ali zaboravlja da mu fale igre

Ako biste se danas pretplatili na Game Pass, Majkrosoftov servis koji košta deset dolara mesečno, ne samo što biste dobili pristup on-demand video igrama, već i svim budućim ekskluzivama koje ovaj izdavač bude izbacio. Lukav potez Majkrosofta, iako se neće isplatiti dok ne budu ispunili obećanje i korisnicima ponudili više interesantnih igara za ovu platformu. U ovoj generaciji konzola, ponuda igara je bila najveća mana Majkrosofta i najveća prednost Sonija (s tim u vezi, još malo pa stiže God of War.)

Značajno drugačiji pristup koristi Sonijev servis PlayStation Now (ako ga koristite, javite mi se) Kod Now se igre samo strimuju, ne skidaju. Kod Game Pass, možete da skinete igru kod sebe tako da kad ona kasnije nestane iz ponude, vi je i dalje imate lokalno. Nigde vam neće pobeći. Pritom, iako Now nudi pristup nekim od Soni ekskluziva, nema pristup svima. (Još uvek.)

Prošle godine je izašao Xbox One X, oslobođen Kinekta, fokusiran na rezoluciju i frejm rejt. Bila je to posledica naglog zaokreta od pre par godina – Majkrosoft se trudio da nađe izlaz iz jame koju je sam sebi iskopao. Hardver je značajno unapređen, ali sada softver kasni. Majkrosoft ne uspeva da uspostavi nove svetove za Xbox One, pa je prinuđen da se oslanja na nastavke dobro poznatih franšiza kojima bi dobro došlo osveženje.

Pre nešto malo više od godinu dana, evo kako sam opisao softverski problem sa kojim se Xbox suočavao:

Više od svega drugog, Majkrosoft je podbacio na polju igara. Najveći od nezavisnih studija otišli su Soniju, a njihov Microsoft Studios našao se u kreativnom ćorsokaku, pa je firma bacila sve na proverene favorite – Halo, Gears of War, Forza Motorsport – i nadala se da će to biti dovoljno. Četvrti Gears bio je OK. Peti Halo bio je OK. Forza Motorsport još uvek je odlična. Ali Gears je bio revolucionaran za davnu 2006 godinu, a Halo se odavno istrošio i pre Halo: Reach premijere. Deluje kao da se sve samo otaljava. Majkrosoft nije bio spreman da rizikuje, a nije uspeo ni da sklopi ugovore koji su mu prošlog puta pomogli (sa Realtime Worlds i Crackdown).

Prošle godine je za Xbox najprijatnije iznenađenje bio Cuphead. Majkrosoftu treba neki novi Kaphed! Lako je naravno reći „pravite više dobrih igara“, ali ovo je za MS stvarno neophodno ako žele da kompletiraju zaokret. Kaphed je, za razliku od većeg dela njihove postave, bio rizik. Smela, neobična igra, jedinstvena na mnogo načina. (Imala je i jedinstvene probleme, ali to ne menja stvar.)

Možemo samo da se nadamo da Majkrosoftovo ulaganje na Netfliks model pretplate znači da imaju poverenja u igre koje stižu. Teško je to i zamisliti, ali možda bi MS mogao da nas na E3 iznenadi nečim epohalnim (što će nas naterati da zaboravimo Scalebound.) Ali recimo da krenu sa Sea of Thieves, State of Decay 2, i Crackdown 3 pre konvencije, standardna kombinacija mladosti i iskustva. A onda nam na E3 prikažu jasnu viziju onog što nas čeka na Xboxu? To bi već bilo prilično interesantno.

Majkrosoft je prošle godine mnogo toga najavljivao. Na prošlom E3, Fil Spenser mi je rekao da imaju ogromna, još neobjavljena ulaganja u igre koje tek treba da se pojave tokom sledećih par godina. Pre ili kasnije, sve te najave moraće da opravdaju igrama – da nam ponude još ponekog Kapheda.

