Zabavni park o Nojevoj barci vredan 100 miliona dolara je dosadan, homofobični promašaj

Čini se da „Susret s Arkom“, tematski zabavni park od 100 miliona dolara u državi Kentaki, ne posluje baš dobro.



Prema pisanju Luivil Kurijer žurnala, između jula 2017. i juna 2018. godine za Arku je prodato 860.000 karata, što je prilično manje u odnosu na dva miliona karata godišnje koje je predvideo Ken Ham, tvorac Arke, pre nego što je ona otvorena. (Portparol parka rekao je za Kurijer žurnal da prodaja karata ne odražava pravi broj posetilaca zbog godišnjih propusnica i besplatnih karata za decu mlađu od pet godina. Prva brojka, tvrde oni, bliža je milionu.)

Ham je ranije okrivio gomilu faktora za podbačaj parka. Od vlasnika malih lokalnih preduzeća do ateista. Ali, da li možda postoji jednostavnije objašnjenje? Je li moguće da ljudi ne žele da idu u Arku zato što je ona sranje?

Pre nego što se detaljnije pozabavimo tim aspektom, vredi se podsetiti šta su tvorci Arke želeli da postignu kad su se upustili u ovaj projekat. Prema Hamu, cilj je bio da se stvori nešto toliko zabavno da istovremeno privuče i hrišćane i nehrišćane. „Kako dopreti do šire javnosti na grandiozniji način?“, zapitao se on u intervjuu prošle godine datom za Vašington post. „Zašto ne parkom u koji će ljudi dolaziti kao što idu u Dizni, Univerzal ili Smitsonijan?“ Što je razlog zašto je, pretpostavljamo, angažovao Patrika Marša, dizajnera tematskih parkova koji je radio na Univerzalovim studijima i tematskom parku Sanrio u Japanu, da radi na Arci.

Da li će, dakle, Arka privući posetioce isto kao Dizni, Univerzal ili Smitsonijan? Posetio sam je da saznam:

DOLAZAK DO ARKE

Jednom kad sam platio 61,48 dolara (!!!) za ulaznicu i parking, ušao sam u šatl bus koji vas vozi od parkirališta do Arke, locirane na drugoj strani brda.

Arka — koju prvi put vidite kad se autobus popne na brdo — istinski je impozantna. Kao što je najavljeno, radi se o veoma, veoma velikoj replici Nojeve barke.

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Zapravo, nije. Nakon prvobitnog “au, majko mila, koliko je velika” utiska koji Arka izazove, ona ne nudi nešto mnogo u smislu zabave. To je samo velika zgrada oblika u kom obično ne viđate zgrade. Bilo bi to pomalo kao da povedete ona neotkrivena amazonska plemena da vide prazan Best Baj. Gotovo bi sigurno mislili da je građevina zanimljiva, ali sumnjam da bi želeli da plate 61,48 dolara da provedu čitav dan tamo.

ULAZAK U ARKU

Dok ulazite u Arku, prolazite kroz izuzetno optimistično izgrađen prostor za redove posetilaca koji čekaju da uđu. Onakav kakav imaju u tematskim parkovima koji žele da naguraju što više ljudi u što manji prostor. Da moram da gađam, rekao bih da u ovaj prostor može da stane koja hiljada ljudi. Dok sam ja tu prolazio, bilo nas je desetak.

Onda ulazite u prvi odeljak Arke. Koji je, da sve bude čudnije, još jedan prostor za čekanje, ovaj put napravljen da izgleda kao prostor za kaveze sa životinjama. Tu je bilo prostora za još par stotinak ljudi. Takođe im nije trebao kad sam ja bio tamo.

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Ne. Ali pretpostavljam da nije ni bitno, zato što je malo verovatno da će iko ikad morati da čeka u bilo kom od tih prostora.

SPREMIŠTE ZA ŽIVOTINJE

Prvi pravi izložbeni prostor na Arki je prostorija koja sadrži gomilu drvenih kaveza sa modelima životinja u njima.

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Ne zapravo. Životinje nisu interaktivne i ne pomeraju se niti bilo šta slično. Možda biste voleli da ih vidite da ste ljubitelj modela životinja?

Originalni plan je, izgleda, bio da se u tom delu drže prave životinje. Što bi verovatno podrazumevalo na stotine uznemirenih, glasnih životinja koje non-stop kenjaju dok su nabijene u kaveze u skučenom prostoru bez prirodnog svetla. U zavisnosti od vaše tolerancije na svirepost prema životinjama, to je, pretpostavljam, mogao da bude zanimljiv spektakl.

SVET PRE POTOPA

Što se sadržaja tiče, ovaj deo ima ogroman potencijal. On prikazuje kakav je svet bio pre potopa, što se izgleda svodilo na bitke ljudi i dinosaurusa, gladijatorske borbe, žrtvovanje ljudi i ljude kao hranu za ajkule.

Ali, nažalost, sa izuzetkom tri diorame, sve je to opisano uz pomoć gomile slika i tekstova na tablama zalepljenim za zid.

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Ne. Ne mogu da verujem da bi im previše oštetilo ukupan budžet da su ovaj deo pretvorili u nekakvu mračnu karnevalsku vožnju, ukletu kuću ili nešto slično.

GOMILA NATPISA NA ZIDU

Jednom kad pročitate natpise na zidovima u delu o zemlji pre potopa, prelazite na sledeću atrakciju: gomilu natpisa na zidovima. Ovi natpisi bave se raznim temama kao što su mane evolucije i kako su Noje i njegova porodica teoretski izlazili na kraj sa stvarima kao što su izbacivanje đubreta i ventilacija. Tu ima i nekoliko voštanih figura članova Nojeve porodice.

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Ne. Ljudi ne žele da čitaju natpise na zidovima. Pogledajte samo Epkot Dizni Vorlda. Tamo postoji vožnja koja se zove Test Trek, koja vas uči dizajnu automobila, ali je i toboganska vožnja pri brzini od 100 kilometara na sat. Obično se na nju čeka sat vremena. Nekoliko stotina metara dalje, nalazio se izložbeni prostor muzejskog tipa posvećen objašnjavanju tehnoloških inovacija koji je bio toliko tih da ste tamo mogli da se ratosiljate leša i da ga niko posle ne nađe danima.

ŽIVOTNI PROSTOR ARKE

Onda se prelazi u prostor za život — niz prostorija koje prikazuju kako su Noje i njegova porodica verovatno živeli. Na ulazu vam natpis objašnjava da su morali da se služe umetničkom slobodom dok su gradili ovaj prostor, zato što Biblija ne daje previše informacija na tu temu.

Mogli su da iskoriste umetničku slobodu da naprave nešto kul, kao što je biblijska Vakanda. Umesto toga, izmislili su ime Nojine žene (Emzara) i napravili izložbu razboja, ubedljivo najmanje zabavnog predmeta na zemlji.

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Ne. Možete da gledate lažne spavaće i dnevne sobe i u Ikei, i to besplatno. I ne morate da čitate ništa o razbojima dok to radite.

JEZIVI SUSRET SA ŽIVOTINJAMA

Ovo je nekoliko mračnih tunela u kojima se nalaze neke punjene životinje i čuju se stravični zvučni efekti.

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Ovo je verovatno najzabavnija stvar na brodu, ali ne uspeva da bude zabavna u tradicionalnom smislu. Zabavna je samo u poređenju s ostalim.

ARKA IZ BAJKE

Kao što možete da vidite na slici iznad, ulaz u ovaj prostor, okružen džinovskim slatkim životinjama, deluje obećavajuće.

Ali to je samo varka. Ova izložba pravljena je da vas nauči da su slatke životinje koje su vas namamile na izložbu zapravo zle. Zato što dečje knjige koje pričaju priču o Arki — što će reći priču o neolitskom čoveku koji gradi brod dovoljno velik da primi po dva predstavnika svake vrste na Zemlji — zapravo je podrivaju jer je čine malo verovatnom.

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Kategorički ne. I, iskreno govoreći, surovo je prema sirotoj ugnjavljenoj deci koja su prevarena da uđu.

FILMOVI

Arka ima dve prostorije za emitovanje filmova koje su, tokom moje posete, puštale dva filma neprestano u krug.

Prvi, Intervju sa Nojem, smešten je u vreme Noja i prikazuje kako ga o Arki intervjuiše novinar lokalnog lista. Noje je zgodan, razuman i ljubazan. Novinar je zao, ima britanski akcenat i izgovara stvari kao što su: “Koliko dugo ste radili na ovom… malom projektu?“ dok prevrće očima. Atmosferična CGI pozadina tokom intervjua izgleda kao video spot Linkin Parka.

Drugi film, Kao u Nojevo vreme, ima iste glumce, ali je smešten u današnje vreme, a člana osoblja Susreta s Arkom intervjuiše novinar njujorškog tabloida koji objavljuje vesti s naslovima kao što su “Najbolji hirurzi za promenu pola na Istočnoj obali” i “Počnite da hodate dame! Šerijatski zakon znači da samo muškarci mogu da voze!” i “Hipsteri više nisu kul.”

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Jedina zabava ovde je nenamerna, tako da verovatno nije. Sem ukoliko se ne preobratite ironično.

JOŠ NATPISA

A onda je vreme za još natpisa. Posle prostorija i prostorija punih natpisa. Više natpisa nego što je ikad sakupljeno na jednom mestu. Više natpisa nego na svim Marševima žena zajedno. Natpisi sa tekstovima kao što su „Međukontinentalno svedočanstvo“, „Parakonformizmi“, „Polistratni fosili“ i „Enigmatski Stonhendž.“

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Ne. Ne i ne. Čikam vas da smislite aktivnost manje zabavnu od čitanja natpisa o tome šta je do vraga polistratni fosil.

HRIŠĆANSKA GRAFIČKA NOVELA

Jedan od novijih dodataka Arki jeste izložba napravljena tako da izgleda kao grafička novela koja priča priču o nekim studentima koji preispituju svoju veru (spojler alert: ispostavlja se da je Bog zapravo kul).

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Ken Ham je ovu izložbu opisao kao “hodanje kroz stranice knjige”. Alternativni opis bio bi “kao čitanje gomile natpisa zalepljenih na zid”.

ZOOLOŠKI VRT

Jednom kad izađete iz Arke, možete da odete u zoološki vrt sa zebrama, kamilama i pitomima životinjama koje možete da mazite, kao što su magarci i koze. Tu su, naravno, i natpisi — ovaj put objašnjavaju zašto svaka životinja opovrgava evoluciju.

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Mislim da to zavisi od toga šta mislite o zoološkim vrtovima. Kad vidim životinje u zarobljeništvu momentalno se rastužim, tako da ako već moram da idem u neki, voleo bih da vidim nešto uzbudljivije od koze.

ZIPLAJNOVI

Napolju su i ziplajnovi na kojima možete da se vozite ako platite još 49 do 119 dolara. Nisam ih vozio zato što su ziplajnovi ozloglašeno nezabavni. S izuzetkom instruktora za ziplajn i Američkih gladijatora, nema žive osobe koja je išla na ziplajn više od jedanput.

ANTI-LGBTQ ŠOVINIZAM

Anti-LGBTQ šovinizam velika je atrakcija u ovom zabavnom parku i izdašno je prosejana širom parka.

Svi ljudi koji volontiraju ili rade u parku moraju da potpišu “izjavu vere” koja im izričito zabranjuje zaposlenje ako su gej, bi ili osoba koja je “pokušala da promeni pol hirurškim putem ili oblačenjem”.

Tokom moje posete, video sam nekoliko reklama za nešto što se dešava u Arki a zove se: “Svetinja: Prihvatanje božje zamisli seksualnosti”, što se čini da je neka vrsta transfobičnog događaja za preobraćenje gejeva.

Nezadovoljan pukim uskraćivanjem zaposlenja i identiteta kvirovima, Ken Ham vodi i stalnu kampanju “preuzimanja duge”, koja se promoviše noću igrom svetala u duginim bojama i suvenirima koji mogu da se kupe u radnji za poklone.

JE LI DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Prema Galupu, broj ljudi koji ne vole LGBTQ osobe opada svake godine. Uvrstiti to toliko napadno u vašu atrakciju deluje verovatno kao loše iskorišćavanje resursa.

UMESTO ZAKLJUČKA

DA LI JE DOVOLJNO ZABAVNO DA VAS PREOBRATI U KREACIONIZAM?

Ne. To je praktično skladište za natpise vredno 100 miliona dolara koje vam naplaćuje 50 dolara za upad (plus parking).

Što mu dođe bedak. Sva deca, čak i ona koju roditelji odvuku u kreacionistički zabavni park, zaslužuju da se zabavljaju. Samo zato što bi vaši roditelji radije da troše novac na ovu glupost nego na Siks Flegs ili PS4 igru, to ne znači da vaše detinjstvo mora da bude nesrećno.

Mediji su prethodni javili da tvorci Arke planiraju proširenje koje će uključiti luna park vožnju Deset pošasti Egipta. Ali Patrik Kanevske, portparol parka, rekao mi je da je rad na vožnji privremeno obustavljen dok se bave podizanjem novog auditorijuma, maloprodajnog i restoranskog dela, i Vavilonske kule koja će sadržati „nekoliko različitih izložbi o biblijskoj verziji poplave“.

Malo je verovatno, ali nadam se da će makar jedna od njih imati malko manje natpisa.

Pratite Džejmija Lija Kertisa Tejta na Instagramu.