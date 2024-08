Zaboravite „sezonu vezivanja“, trenutno smo u „sezoni čišćenja“

Slušajte, zajebali smo stvar. Nežno smo vas sproveli kroz sezonu vezivanja – kao kad vas vaš Prvi Veliki Dečko nežno uzme za ruku i postavi je na svoje međunožje – ali smo pogrešili. Mi, kao i svi drugi koji su pisali o sezoni vezivanja, mislili smo da ona traje od kraja septembra i početka oktobra pa sve do „proleća“. Zapravo, ona dolazi u dva dela (imajte strpljenja).

Kad čedne, čak čežnjive jesenje vibracije zamene iskonske i očajničke žudnje januara; kad vaš vibrator ispusti samrtni ropac pre nego što konačno crkne od iznemoglosti; kad zateknete sebe kako više čak ni ne žudite za seksom, samo za nekim da vam diše za vrat sve dok se ne setite kako je to biti osoba od krvi i mesa, sezona vezivanja je završena. Počela je sezona čišćenja.

Videos by VICE

Sezona čišćenja je sistem koji koriste savremeni ljudi kao poslednji očajnički pokušaj da se ispuni slobodno vreme do početka leta. Kad oni samci koji – bilo zbog okolnosti ili sopstvenim odlukom – nisu uspeli da se vežu pre kraja godine počnu da se meškolje. Ne možete večno da provodite vreme sami pre nego što umrtvite sve nervne završetke i počnete da gledate novim očima svakoga ko vam ukaže osnovnu ljudsku ljubaznost. „Kakav ti je bio vikend?“, pita vas neko ko radi u vašoj kancelariji od pamtiveka, a vi pomislite: ‘Možda… mi… se… sviđa?“

Iako je sezona vezivanja nejasna, impulsivna i uzbudljiva – pokrenuta duhovnim stanjem i vremenskim prilikama – sezona čišćenja je konkretna, užurbana i mračna. Pošalji DM ili umri. Naskoči ili nestani. Zgrabite nekog živog i smesta počnite da slažete lazanju s njim ili provedite vreme od januara do marta u (navodno) samonametnutoj apstinenciji gledajući mnoge, mnoge dokumentarce o serijskim ubicama.

Post-Božićna želja

Radite Čisti januar ili Veganski januar ili Zahvalni januar, ili šta god već, da biste se osećali kao da ste od koristi. Odrekli ste se bukvalno svega što vam pričinjava zadovoljstvo i počeli da se bavite drugim aktivnostima, kao što je „trčanje“ ili gledanje Top 250 filmova na IMDB-u zato što je to zabavno i prosvećeno od vas. Ali pre nego što stignete do Zelene milje, shvatićete da „zabave“ više nema. A ako stignete do Das Boot, u stomaku će vam se probuditi nešto iskonsko.

Ostajanje kod kuće i zurenje u laptop pretvara se od suštinskog hygge-a u boravak u egzistencijalnom ponoru. Jednog trenutka ste u toplom meditativnom stanju; sledećeg pokušavate da se setite da li ste ikad videli kako vaš otac ljubi vašu majku, ili destilujete sve vaše bivše veze na prava osećanja i rangirate ih, ili možda sebi postavljate ono večito pitanje: Da li ću ikad ponovo voleti? Hoću li stvarno?

Najiskusniji jebači prozuje kroz period između septembra i decembra izbegavajući ono što su mislili da je sezona vezivanja, samo da bi se suočili licem u lice sa sezonom čišćenja, što za promenu umnogome deluje kao da su morali da se suoče sa sopstvenom ljudskošću. Natali iz vaše WhatsApp grupe se iz Osobe koja će najverovatnije da kaže: „Uvali mi prstenac ovde“ pretvara u Osobu koja će najverovatnije da preklinje : „Možeš li da me pomaziš po kosi?“ :’)

Čišćenje

Dan zaljubljenih

Postoji nešto pomalo bezobrazno u smuvavanjima između septembra i novembra. Decembarska smuvavanja sadrže sinhronicitet dostojan filma Love Actually. Ali ukoliko niste sreli neku novu osobu punu nade i obećanja, ima nečeg iskonski ciničnog u smuvavanjima tokom sezone čišćenja. Ako je to neki bivši, neko sa kim ste flertovali godinama ili neko sa kim ste se poslednji put smuvali, u toj činjenici vrlo verovatno leži i glavni problem: odsustvo iskrene strasti. Oboje znate da je pravo i idealno vreme bilo kresnuti se za Božić, ali nekoga je tada mrzelo.

Vaše uparivanje sasvim sigurno spada u jednu od ove dve klasifikacije:



1. Jedna osoba zna ili sumnja da je u pitanju čišćenje a druga je u potaji čekala ovaj trenutak tri godine.



2. Oboje znate duboko u sebi da ovo ništa ne znači.

Ako imate problema da razlučite šta je šta, ne bojte se: Dan zaljubljenih izvući će istinu na videlo. Ništa ne dovodi do kristalne jasnosti vaših namera kao dan posvećen razmišljanju o osećanjima koje bi trebalo da imate prema osobi sa kojom se zabavljate.

Slobodno vreme

Osnovni motivacioni faktor u svemu ovome je, naravno, slobodno vreme – jebeno mnogo slobodnog vremena. Suviše popodneva od januara do marta kad se jede mlaka supa za radnim stolom, pretražuju hotelski vikend odmori koji „zapravo ne bi bili previše skupi kad bi vas bilo dvoje“ i razmišlja o svakome kome ste dali korpu u poslednjih šest meseci. Mislite da je želite, tu vezu, ali je zapravo ne želite, vi govanca mala; samo ćete se skućiti s nekim, odmah se osetiti zatočeno, iskoristiti prvo omanje političko neslaganje kao razlog za raskid i potom odraditi kompletnu analizu na seksualno prenosive bolesti za leto.

Kraj

U svemu ovome ima nečeg gotovo biblijskog. Uskršnji post počinje u februaru i završava se krajem marta. Istorijski gledano, to je sezona odricanja od bilo čega što može da vam pruži nagoveštaj užitka, bilo da se radi o nezasićenim mastima ili bilo čemu što se jebeno kreće.

Kao što se hrišćani oslobađaju perioda apstinencije da bi se apsolutno pustili s lanca na palačinke, i mi se oslobađamo svog impulsa da se zakačimo za najbližu dostupnu osobu kao da nam život od toga zavisi i slobodni smo da se pustimo sa lanca među noge drugih ljudi. To nam je urođeno. Deo naše zločeste DNK. Deo širih kretanja Zemlje.

Od rđave do svete zemlje, uz Božiju pomoć još jednom ćete se osloboditi okova veze iz komfora. Do sledećeg septembra, tačnije, i svakog septembra posle njega, sve dok ne nađete nekog pristojnog, ne odrastete ili ne umrete.

@hannahrosewens and @emmaggarland

JOŠ NA VICE.COM:

Čovek koji čuva neotvoreni poklon bivše devojke skoro pola veka



Najgore uvrede koje smo dobile od muškaraca zato što smo ih otkačile



Kako da počneš da živiš sa partnerom, a da ne uprskaš stvar