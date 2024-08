Zakucavanje ovog kamiona u nadvožnjak je najbolja stvar koju sam ikad video

Tekst je prvobitno objavljen na VICE Canda.

Ponekad na internetu ima video snimaka koje ne pogledaš samo jednom, niti dvaput, već stotinama puta.

Obično su kratki – niko neće pogledati snimak koji traje minut i po više od dva puta – i dozlaboga dramatični. To su snimci koji su donosili popularnost Vajnu, a iako je Vajn sada mrtav, dotok kratkih videa nikada nije pretao. Danas se na internetu pojavio jedan novi, i potpuno me je zaludeo.

Video ne može biti kraći – originalni sa Fejsbuka traje deset sekundi (iako je CBC skratio to sranje na sedam, za svoj opčinjavajući tvit u petlji). Odvija se u Kvebeku, i prikazuje kamion čiji je šofer zaboravio da spusti prikolicu i koji se pri punoj brzini zabija u nadvožnjak, zbog čega prikolica eksplodira i čitav autoput zasipa zrnevljem (Odmah moram da napomenem, iako je autoput bio zatvoren zbog nesreće, niko nije povređen.).

Kao što sam i ranije pisao, ja sam veoma jednostavan čovek, i volim veoma jednostavne stvari, što je možda razlog zašto me je ovaj snimak toliko opčinio. Kao i video snimci neverovatno moćnih presa koje sravnjuju stvari, i onih uvrnutih drobilica koje uništavaju sve, ovaj video me jednostavno ispunjava božanskim zadovoljstvom.

Hajde onda da ga raščlanimo, hoćemo li (Za ovaj članak ćemo koristiti desetosekundnu rediteljevu verziju koja je postavljena na Fejsbuk, a koju možete pogledati ispod.)?

Prva sekunda:

Čoveče, vidi ovog blesavog kamiondžiju, šiba solidnom brzinom, a nije spustio prikolicu. Kakav majstor.

Posle sekunde i po:



Jebote, ogromnom brzinom se približava nadvožnjaku. Bolje bi mu bilo da uspori.

Posle dve sekunde:

Ne usporava. GOSPOD BOŽE, ON NE USPORAVA.

Posle dve i po sekunde:



Prednji deo kamiona je zašao pod most. Sudar je neminovan. Ovo ne valja.

Takođe, bliži se i odvajanje sa autoputa. Nadam se da batica koji je snimao nije promašio skretanje.

Posle tri sekunde:

IDEMO!!!

Pošto kamion juri punom brzinom, prikolica se zakucava u nadvožnjak i nastaje haos. Ako ga gledate regularnom brzinom, kao svaki normalan čovek, utisak je kao da se dezintegriše. Međutim, ako ste nalik meni, pustićete ga usporeno. Frejm po frejm možemo da vidimo kako krov prikolice počinje da se ljušti kao konzerva sardine, a onda odjednom ima više uljane repe nego vazduha. Čitav vrh prikolice je izrendan i stoji gotovo vertikalno.

Nažalost, u ovom trenutku kamera skreće sa ovog pokolja i ne možemo da vidimo šta se sledeće dogodilo.

Posle pete sekunde:



Kamera nastavlja da se ljulja, i sada gledamo kadar kroz vetrobran, umesto kroz prozor vozača. Iz ovog novog ugla, vidimo da je uljana repa prekrila most kao cunami zrnevlja.

Posle sedme sekunde:

Vozilo iz koga se snima nesreća prolazi ispod Nadvožnjaka Uništenja, i zasipa ga kiša zrnevlja. Ozbiljno, ako malo pažljivije pogledate, videćete da je ortak imao sreće, zato što su mu brisači bili uključeni zbog malo susnežice, jer mu je uljana repa prekrila čitavu šoferšajbnu.

Od osme do desete sekunde:

Čuje se dobovanje hiljada zrnevlja po šoferšajbni. Vozilo iz koga se snima veselo odlazi svojim putem, a mi, gledaoci, možemo da se zavalimo i opustimo, isto kao posle dobrog seksa.

Opuštaš se oko sekundu, a onda to sranje krene ispočetka, i još jednom odlaziš na to putovanje (Ne preterujem kada kažem da sam tokom par sati provedenih na internetu ovaj video pogledao stotinjak puta).

Ono zbog čega me ovaj video toliko opčinjava je to što znam koliko je ovo opasno. Preko oko deset godina, U Edmontonu, u Alberti, vozio sam autoputem ka farmi moje porodice, kada se jedan teretni kamion koji takođe nije spustio prikolicu zakucao u nadvožnjak. Kamion je usled ovoga poleteo u vazduh, otkačio se sa prikolice i odleteo na traku u suprotnom smeru. Ja sam to ugledao u poslednjem trenutku, kada je šofer uspeo da izmanevriše u uskom prostoru između mene i kola ispred mene. Promašio sam ga za par santimetara, a on se zabio u kola ispred mene – policajci koji su došli da izvrše uviđaj su rekli da je pravo čudo da niko nije poginuo.

To je bukvalno bila jedna od najstražnijih stvari koje sam ikada doživeo.

Ovaj video, u koji ne mogu da prestanem da buljim, nije daleko od onog što sam ja iskusio pre toliko mnogo godina. A ipak, očigledno ga ne gledam da bih ponovo preživljavao svoju traumu. Gledam ga isponova i isponova zato što je to jedan od najklasičnijih situacionih gegova svih vremena – u rangu onog kada onog tipa pogode loptom u muda.

Ne znam zašto nešto toliko opasno može da posluži i kao izuzetno fizička humoristička tačka, i u skorije vreme ni ne planiram da to shvatim. Jedino što znam je da ću pogledati ovaj video barem još stotinjak puta.