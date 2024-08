Zašto mi muzika zvuči bolje dok ovuliram?

Ovaj članak je prvobitno objavljen na Noisey UK.



Među nama koje robujemo menstrualnom ciklusu, oni i nisu baš omiljeni. U jednom trenutku nas nervira/uzbuđuje način na koji kolega kašičicom meša čaj, u drugom nas tako dohvati anksioznost da ne možemo da odemo na posao, pa samo hodamo po sobi napred nazad i prisećamo se nekog blama od pre tri godine. Pritom krvarimo, non-stop. Dakle, o emotivnom doživljaju ciklusa obično pričamo u negativnom kontekstu. Jeste da nas ne kontroliše baš onoliko koliko cis muškarci misle, ali ipak nas prilično sjebe. Nemojmo se praviti da je zabavan.

Sa druge strane, kod menstrualnog ciklusa ima dosta pozitivnih strana na koje ne obraćamo pažnju. Ne znam tačno kako je drugim ženama, naravno, jer su svačiji hormoni posebni, ali ja se tri do šest dana mesečno osećam fenomenalno. Kad ovuliram – kad mi se zrele jajne ćelije iz jajnika spuste kroz jajovode, ako niste upućeni u žensku anatomiju – osećam se energičnom, pametnom, zgodnom, sposobnom da savladam sve prepreke. Ujedno, svet oko mene deluje mi lepše. Nebo je plavlje. Vazduh svežiji. Ljudi privlačniji. A pesma White Ferrari (Frenk Oušn) ne teče samo glatko kao svila, već zvuči kao da se nebo otvorilo i sad mi je anđeli odgore pevaju, lično meni, savršeno harmonično. Hoću da kažem, zvuči mi bolje nego obično.

Dugo sam se pitala zašto muzika zvuči tako dobro dok ovuliram. Možda se to dešava i vama (obavezno mi javite na @daisythejones ako to jeste slučaj). A možda se dešava samo meni, pa mislite da nisam normalna. Ali pouzdano znam da mi onaj stih iz Runner Kevina Abstrakta gde kaže And boy I’ll be back when you’re lonely, if you want me to / My parents don’t know what’s gotten into me since I met you običnim danima izazove blagi nemir u grudima, dok ako pesmu čujem tokom plodnih dana, osetim se kao da sam u njoj, kao da Kevin peva meni lično, glas mu zvuči kao sunce koje mi greje kožu dok se vraćam kući sa neke savršene letnje kres šeme. Razlika je drastična, kao razlika između čokolade koju pojedeš samo zato što ti se trenutno jede, i čokolade koju pojedeš jer ne možeš više da izdržiš, toliko si gladna da apsolutno moraš da proždereš taj lepljive slatki kakao istog trenutka.

„Ima smisla potpuno“, kaže Dr Kristijan Nortrup koja me ubeđuje da se ovo neobično ciklično čulno zadovoljstvo ne javlja samo kod mene. „Pouzdano se zna da tokom ovulacije, kada je progesterona najviše, mozak počne drugačije da funkcioniše; optimalno je receptivan na svu energiju kojoj je žena izložena. U isto vreme, postoji i takozvani dihotični test sluha kojim je ustanovljeno da se u predmenstrualnom periodu čulni sadržaj vezan za desnu hemisferu mozga percipira snažnije, dok onaj vezan za levu hemisferu ostaje isti. Ovi podaci mogli bi da objasne zašto su žene posebno osetljive kod PMS-a, jer se desna hemisfera vezuje za kritične, odnosno negativne aspekte psihe. Kod ovulacije dešava se ono suprotno, pa se mnoge žene tada osećaju bolje nego ikada. To bi moglo da objasni zašto vama muzika zvuči bolje tokom plodnih dana.”

Verovatno postoje funkcionalni, evolutivni razlozi zbog kojih muzika zvuči bolje tokom ovulacije. I Dr Nortrup tako misli: „Rekla bih da nam priroda tako sugeriše da je sve tako divno, da treba da želimo još, još svega“, i tako nas motiviše da produžimo postojanje vrste; potrebni su interni sistemi koji mogu da nadvladaju intelekt. Ne bi valjalo da nama potpuno vladaju biološki instinkti, ali treba im priznati koliko su moćni. Zajedno sa svetom prirode, mi sledimo ritam organizma.“ Drugim rečima, kad srce hoće da mi eksplodira od zvuka Into You Arijane Grande, to mi priroda govori da bi što pre trebalo da izrađam nekoliko beba, pa njima da puštam Arijanu Grande. A realno je u pravu.

Nikol Telfer, naučnica iza aplikacije Clue koja prati mesečni ciklus korisnika, slaže se da fluktuacije hormona mogu pojačati doživljaj muzike, ali smatra da ovo polje nije dovoljno istraženo pa se tako nešto ne može sa sigurnošću reći. „Ovulaciju pokreću razne promene u nivoima hormona, bezbroj različitih uticaja deluje na svaku od nas“, kaže ona. „Emocije variraju kroz ceo ciklus. Oko plodnih dana, neka istraživanja su pokazala da žene imaju pojačanu seksualnu želju i fantazije ih lakše uzbuđuju, ali to ne važi za svakoga. Kod nekih je, recimo, želja pojačana tokom menstruacije. Dakle, sve to varira.

Ona mi navodi studiju objavljenu 2014. pod naslovom „Da li žene tokom ovulacije više vole kompleksnu muziku?“ Tu se iznosi teorija po kojoj žene dok su najplodnije više cene „kompleksnost“ u muzici jer ujedno traže „kompleksne“ partnere, nešto slično pticama koje mame jedna drugu svojom pesmom. Sa druge strane, to što jedno malo istraživanje nije pokazalo da žene u ovulaciji ne vole kompleksne ritmove značajno više, to ne mora da znači da im subjektivno zvuk ne prija više – različite su stvari u pitanju. Telfer mi se smeje i kaže da je tema prilično ezoterična, a zatim dodaje da „Generalno gledano, nedostaje istraživanja na temu menstrualnog zdravlja i promena tokom ciklusa. Više podataka bilo bi dobrodošlo.“

Dakle, kad se zapitam zašto me novi Frenki Kosmos album tako pogađa ove nedelje, a znam da će me već sledeće boleti dupe (trenutno ovuliram, ako vas baš zanima), odgovori su višeznačni i nepouzdani. Jednostavno, menstrualni ciklus nije dovoljno istražen. Ipak, slutim da sam jedna od onih srećnih žena koje hormonalne promene cimaju svakih par nedelja, pa se desi da su efekti bar nekih pozitivni – muzika mi, eto, prija ovih dana. Znači, možda i ne moraš da se nadrogiraš pred izlazak u grad; samo ga zakaži za jedan od plodnih dana i biće ti super.