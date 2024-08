‘Zašto sam toliko anksiozan od vutre?’

Vazduh je zagušljiv u sobi vašeg drugara i svi sedite oko stočića – soba je osvetljena samo LED tračicama. Neko pušta The Weeknd, a neko, kroz kašalj, govori da obično ne gotivi njegovu muziku, ali je ova pesma “u stvari baš dobra”. A ti, dragi čitaoče? Da li doživljavaš napade panike jer ta topina stiže do tebe… a ti ne želiš da je iscimaš?

Ovako je izgledala tvoja tipična situacija sve do prošle godine. Ipak, kanabis je u sve više država legalan, a čak i ljudi kojima nekada to nije padalo na pamet sada interesuje šta ima da im ponudi vrli novi svet vutre – a sve to uz nervozu, a onda i sramotu što osećaju nervozu.

Dobra vest je da se industrija rekreativnog kanabisa u mnogim delovima sveta promenila: 2011 čak su i u Americi kupovali na parkinzima, krijući se od murije. Ipak, ove godine marihuana je legalna u najmanje 16 saveznih država, tako da tamo možete čak i poručiti dostavu vaše omiljene sorte. Taj dostavljač će možda takođe kasniti, ali ga makar ne čekate u kolima na parkingu.

Zapravo, ovo iskustvo u većem delu sveta više nije univerzalno kao nekada – od konzumacije, plaćanja, pa sve do “rada”. Zbog toga se često tokom istraživanja opcija za konzumaciju oslanjamo na prošlo iskustvo i stvari koje smo do tad čuli. Ipak, ova oblast zahteva strpljenje i puno pokušaja i grešaka. “Mislim da je deo problema to što ljudi misle da vutra nije za njih u tome što smo navikli da nam sve dolazi na tacni – navikli smo da je sve odmah rešeno. A ovde treba da porazmislite i da vidite šta vam odgovara”, kaže Beka Grim, suosnivačica Dope Girl za VICE.

Ukoliko želiš da gotiviš vutru, ali se i dalje plašiš, evo šta može biti problem.

Nije ti potpuno prijatno pre nego što se naduvaš.

Iskusni duvači će rado pušiti buksnu pre nego što treba da pitaju volonterku gde da se vakcinišu na punktu za vakcinaciju – ali inače, posebno kod onih koji tek kreću da duvaju, seting je vrlo važan ukoliko želite da se provedete dobro. Čak i ako si revakcinisan , možda ne treba da požuriš da pušiš u društvu ukoliko si ranije imao loša iskustva na nekoj ne tako zabavnoj žurci, ili na druženju gde je osim tvog cimera bio i njegov bivši koji je forsirao da pušite buksnu sa njim, ili na festivalu koji bi radije zaboravio.

Grim preporučuje da proverite kada se osećate najbolje i da tada u kombinaciju dodate i kanabis. “Ukoliko to znači da ćete usput kuvati ili prosto sređivati baštu, šetati psa ili se kupati u kadi – to je to. Važno je da budete u elementu”, kaže ona. Čoveku koji brine o tome kako će se drugi ponašati prema njemu dok je naduvan može prijati da solira. “Shvati da nećeš biti predmet tuđe osude”, kaže Grim, a pored toga zapamti da teniko ne gleda, a i ako te gledaju, verovatno ih neće biti briga da li si naduvan. “Čak i ako si konobar u restoranu i pomisliš da su ti gosti naduvani, nećeš se sad ljutiti zbog toga, zar ne? Ja ne bih! Uvek sam u fazonu, OK, to je u redu. Uživajte!”

Marihuanu uvek konzumiraš na isti način (čak i ako znaš da ti smeta bilo kakav dim)

Sam čin pušenja nekima može biti jako problematičan – kašljanje smara, suva usta smaraju, a tek bong može delovati zastrašujuće. Ipak, postoji puno načina da uneseš marihuanu u svoj sistem, a da nije pušenjem. U državama gde je marihuana legalna postoje sorte kanabisa koje su tačno deklarisane, a opisan je i njihov rad, a takođe postoje i jestive varijante, kapi, lubrikanti, vejpovi… Lista se nastavlja, i vredno je probati i pronaći šta ti odgovara. (A, da budemo iskreni, i u državama gde ovo nije legalno, po koji diler je verovatno bolje opremljen.)

Grim kaže da ona uživa u različitim načina konzumacije, a posebno u gedžetu kao što je Dosist pen koji vibrira kada uzmeš pun dim, kako bi pratio koliko konzumiraš. “Sa pićem je lakše, tačno znaš kada si popio samo jedno. Sa kanabisom je teže – pitanje je koliko si THC-a uzeo, a to je teško znati, osim ukoliko ne vejpuješ ulje.”

Ukoliko ćeš investirati vreme u to da isprobavaš stvari, Grim predlaže i da zapisuješ iskustva kako bi saznao šta najbolje funkcioniše. “Imaj u vidu da duvači jesu zaboravni, to nije samo stereotip”, kaže ona. “Zapiši informacije o količini i vrsti, kao i o tome kako si se osećao. Dobro je upoznati sebe, to može biti od pomoći.”

Ne voliš kad ti nešto ne ide dobro i previše si stidljiv/a da pitaš za pomoć.

Ne moraš se sam snalaziti u ovom divljem svetu – zapravo, verovatno će ti biti zabavnije da čuješ iskustva od nekog prijatelja ili profesionalca. “U prodavnicama marihuane radnici su stručni i treba da ih pitaš šta te zanima kako bi ti bilo opušteno. Oni ti mogu pomoći da oblikuješ iskustvo kako tebi odgovara.”

Grim kaže da je ona rado savetovala znatiželjne prijatelje, birala im sorte i spremala grickalice, pa čak i planirala šta bi mogli gledati na TV-u ako stvari pođu po zlu (u smislu, ako se neko previše naduva i postane nervozan). Pitaj svog kul rođaka ili svog cimera koji i dalje potajno gleda Rick and Morty—nekoga koga voliš i kome veruješ, a ko takođe voli travu. Ne plaši se da će ta osoba primetiti da se plašiš, jer – čak i najiskusniji od nas nekada su bili tu gde se ti sada nalaziš. Dobar prijatelj će znati da pruži čašu vode, počeška po leđima ili da te podseti da, hipotetički rečeno, nećeš zauvek biti prepušen na koncertu Guči Mejna ili preplašen u Mekdonaldsu do kraja života.

Možda prosto… vutra nije za tebe i nikada neće biti.

Kombinacija nekih ljudi i nekih supstanci prosto nikako nije dobra. Ukoliko sijedan od onih ljudi koji neizbežno postanu anksozni, jako umorni ili osećaš nesvesticu nakon što pojedeš, popušiš ili bilo šta vezano za marihuanu, sasvim je u redu prosto reći ne ovom iskustvu. Drži se lepo onoga što te ne čini nervoznim ili previše letargičnim da naručiš sebi hranu. “Ukoliko nastaviš da nalećeš na ove čudne zidove ili osećaš neku vrstu averzije, u redu je zaustaviti se”, savetuje Grim. “Na kraju krajeva, vutra treba da bude zabavna. Ukoliko te sjebava, ne treba to sebi da radiš”

Važno je napomenuti da ljudima kojima je stalo do tebe neće biti bitno to da li duvaš ili ne – čak i ako oni obožavaju travu. “Imam puno prijatelja sa kojima redovno blejim, a koji ne duvaju, što je sasvim u redu, dokle god im ne smeta to što ja duvam”, kaže Grim. “Ljudi koji zaista pritiskaju druge da to rade to čine isključivo zbog svojih nesigurnosti. Njima je potreban neko drugi kako bi potvrdili izbore koje su sami načinili u svojim životima.”