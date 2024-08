Zašto se muškarcima diže prilikom penjanja po Mont Everestu

Sigurno ste čuli da se nekom desi da “mu se digne u avionu“, tj da neko ima erekcije tokom letova i to navodno zbog promena u vazdušnom pritisku koje utiču na krvni pritisak. Samo što se to ne dešava samo u avionima. Nedavno sam se zaglavila u crnoj rupi na internetu čitajući o istom fenomenu i njegovim efektima koje doživljavaju planinari dok osvajaju velike planine, a naročito dok osvajaju onu najveću: Everest.

Moram da priznam da sam u početku bila skeptična, pa sam rešila da ispitam eksperta koji će se ispostaviti u ovom slučaju je moj otac, koji je lekar. Dakle, pitala sam doktora Domenika Roskiolija o tome kako visina utiče na krvni pritisak i da li može da izazove erekciju tokom planinarenja.

Bio je to jedan čudan i neprijatan razgovor, ali tata mi je objasnio da “zato što je vazduh tanji na visini, izaziva skok pritiska.” Ovo, kako on kaže, može da dovede do “teške iscrpljenosti, gubljenja daha, dezorijentacije, lupanja srca i …. erekcije.”

Do ovog trenutka tema koja me zabavljala je prerasla u potpuno fascinaciju, pa sam rešila da pitam nekog ko se popeo na Everest da ga pitam da li mu se dogodilo nešto slično. Tako sam došla do dvadesetšestogodišnjeg Srinata Varme, strastvenog i profesionalnog planinara koji je osvojio Everest.

fotografija dobijena ljubaznošću sagovornika

VICE: Ćao Srinat. Koliko puta si se popeo ili pokušao da se popneš na Mont Everest?

Srinat: Pokušao sam do samog vrha dva puta, a do kampa sam došao tri, koji je na otprilike osmom kilometru. Nažalost, tu sam morao da se zaustavim jer patim od akutnog visinskog edema pluća, koji se javlja kao posledica visinske bolesti. Cele godine sam trenirao za to planinarenje, ali mom telu je potrebno da se aklimatizuje u ekstremnim uslovima i nisam imao dovoljno vremena.

Kako se osećaš kada prolaziš kroz to stanje?

Ceo krvotok mi je usporen, srce mi ubrzano kuca i moj mozak se poigrava sa mnom. To je najčudniji osećaj na svetu. Nedostatak protoka krvi u mozak zajedno sa manjkom vazduha vam potpuno pomute um. Kao da počneš da zaboravljaš kako da upravljaš telom, zastrašujuće je!

Okej i …. da li si imao erekciju?

Da, to mi se desilo nakon što sam prešao 4,500 metara. Mislim da to dosta zavisi od iskustva u penjanju, pa je drugačije kod svake osobe. Meni se to desilo ujutru.

Sprovedi me kroz svoju prvu Everest erekciju. Šta se dogodilo?

Pa nisam bio pripremljen, nisam ni znao da tako nešto može da me zadesi. Probudio sam se i pitao nekog meštanina zašto mi se to dešava i šta ga je prouzrokovalo, a onda mi je on objasnio da je to zbog visine i protoka krvi i da se vrlo često dešava.

Zašto se dešava ujutru?

S obzirom na sredini u kojoj si, tvoje telo ne radi normalno tokom sna, temperatura nije stabilna, a krvni pritisak je povišen. Pa je izgleda normalno da se probudiš sa erekcijom.

Da li se to desilo i ljudima koji su bili sa tobom?

Da, ali ih ništa nisam pitao u vezi sa tim.

Zašto nisi?

Pa, mislim da ni oni nisu imali pojma šta ih je snašlo. I pretpostavljam da bi ih bilo sramota. To nije nešto što treba isticati.

Da li vam je zbog erekcije bilo otežano penjanje?

Ne, nema neke razlike. Bilo je teško sakriti je, pa je možda psihički uticalo na penjanje. Moj mozak se već poigravao sa mnom zbog manja vazduha, pa briga o erekciji i nije bila baš sjajna i poželjna stvar u tom trenutku.

Dakle, to što ti se digao nije nimalo uticalo ni na šta?

Pa, nije bilo prijatno. Nosio sam tanku odeću, a napolju je bilo bar minus dvadeset stepeni. Ali to nije najteža i najneprijatnija stvar kada se penjete na ovu planinu, pa sam jednostavno nastavio dok erekcija nije prošla.

Pravi si borac! Koliko je trajala?

Dnevno oko dva sata, rekao bih. Morao sam da pijem mnogo vode kako bih ubrzao cirkulaciju krvi, održao telo toplim i da bi uopšte mogao da se krećem. Sve to je jedna igra strpljenja.

Pitam se kada bi ljudi više bili upoznati sa dizanjima na Mont Everestu da li bi više ili manje poželeli da ga osvoje.

[Kroz smeh] Pa, možda više. Ko zna. Zavisi od toga koji si tip lika. Sve je to deo života zar ne? Naučiš da se ne stidiš.Strah od smrti na Everestu je daleko važniji od straha da će možda da ti se digne.

