Zašto strejt muškarci toliko mrze astrologiju

Džo je strejt muškarac u svojim dvadesetim godinama. Kao i mnogi drugi muškarci, on strastveno odbacuje astrologiju.

„Ona lišava ljude njihove jedinstvenosti i svodi ih na uske nizove karakteristika“, kaže mi on. „Ne volim da izigravam boga logike po tom pitanju, u atmosferi, ’Ja sam ultimativni skeptik! Činjenice nije briga za tvoja osećanja, druže’. Međutim, to me stvarno jebeno iritira, i mimovi me stvarno nerviraju, i mrzim samouzdizanje doba horoskopskih znakova, kučke“!

„Nisi li ti Bik?“, pitam ga dobro znajući da jeste. „Hoćeš li mi reći da se ponašam kao tipičan Bik“? Kažem mu da je Bik često označen kao znak koji najmanje veruje u astrologiju.

Tokom protekle dve ili tri godine, astrologija je od uskog interesovanja prerasla u važan izvor entuzijazma za mnoge žene i kvir ljude. Broadly, VICE-ov kanal namenjen ženama i LGBTQ zajednici, ima veliki broj pregleda članaka koji govore o astrologiji i horoskopu. I druge medijske platforme za žene su vidno astrološki sadržaj počele da prebacuju na istaknutija mesta. U Velikoj Britaniji, Gugl pretrage za sadržaj o „natalnoj karti“ su se između novembra 2013. i novembra 2018. udvostručile.

Od septembra 2017, broj ljudi koji pretražuju „astrološku kompatibilnost“ postojano raste. Svo ovo interesovanje je pobudilo i izdavaštvo: prodaja knjiga o umu, telu i duhu cveta; 2017. godine, prodaja je u roku od samo godinu dana skočila za 13 posto.

2016, mentalno zdravlje je bilo glavna tema mimova; ali sada, astološki mimovi se ne skidaju sa naših tajmlajnova. Svajpujte dejting aplikacijom, i ubrzo ćete naći ženu koja je dodala emodži svog horoskopskog znaka u svojoj biografiji, kao skraćenicu za lične osobine, ono što voli i ne voli, i kao indikator za kompatibilnost.

Ali nisu svi za to. Džo nije usamljen u svojim antipatijama prema kosmičkom bumu; strejt muškarci su često apatični ili neprijateljski nastrojeni prema astrologiji. U anketi Gallup UK-a iz 2005, više nego dvostruko više žena u UK je verovalo u astrologiju, u poređenju s muškarcima (30 procenata, prema 14 procenata, od 1010 ispitanika). Studija iz 2017. Istraživačkog centra Pju otkrila je da je 20 procenata odraslih muškaraca u SAD verovalo u astrologiju, u poređenju sa 37 procenata žena.

Ako si strejt muškarac sa mnogo prijateljica, verovatno tolerišeš astrologiju („Došlo je do tačke kada sam počeo da delim mimove Device u grupnom četu, ali i dalje to ne volim“, kaže Adam iz Mančestera.). A ako nisi, verovatno misliš da je to samo gomila sranja („Ako pokušaš da me natovariš tim sranjima, smatraću te za bezumnu fufu“, Tom, 25, London.). Naravno, ima žena i LGBTQ ljudi koji misle slično, ali zašto je ovakav stav toliko preovlađujući posebno među strejt muškarcima? Da li je tako zbog toga što se astrologija generalno smatra za „žensko“ interesovanje?

Nekoliko muškaraca sa kojima sam razgovarala pominjali su da su njihovi očevi čitali dnevne horoskope u tabloidima, shvatajući da bi bilo kakve maglovite sličnosti mogle da budu primenjene na njih, i odlučili da se nikada neće vratiti astrologiji. „To je bio prvi put da sam primetio da je nešto što je potpuno sranje toliko duboko ukorenjeno u našoj kulturi, i od toga mi se zavrtelo u glavi“, kaže Sem Hil, 27, iz Linkolna.

Većina njih je priznala da ih to odbija zato što je astrologija toliko rodno određena. „Kao dete sam gledao kako žene dolaze kod moje bake na čaj i keks, i proučavaju horoskope iz Mejla i užasavajućeg Sana, sa različitim nivoima misterioznosti i cerekanja“, seća se tridesetšestogodišnji Bob iz Kenta. „Danas se horoskopi nalaze u blizini ženskih rubrika u novinama, ili u nedeljnicima namenjenim ženama, kao što su Woman’s Own ili Take A Break. Ne sećam se da su Esquire ili Loaded imali takve rubrike, kada sam ih pre više godina čitao“.

Njegovo mišljenje o astrologiji? „Traćenje vremena. Traćenje energije. Traćenje papira. To je kao lutrija za usamljene ljude“.

Sem ima sličan osećaj da je astrologija uvek bila podeljena po polovima, i da reakcija muškaraca na to – da je ignorišu – ima smisla. „Teško je jasno reći na šta mislim, ali na primer, ako devojka iz škole voli određenu knjigu, dečaci ne mogu da je vole, zato što bi rekli da je gej ili šta god, tako da ta knjiga postaje knjiga za devojčice“, kaže on. „Isto može da se kaže i za horoskop. Mislim da privlači žene zbog osećaja radoznalosti i duhovnosti, koji biva istresan iz dečaka u ranom uzrastu“.

Bez iznenađenja, dejting obezbeđuje pozornicu za tenzije. Kako žene bivaju sve navučenije na astrologiju, strejt muškarci su sve više prinuđeni da se njome bave. Većina muškaraca sa kojima sam razgovarala kažu da im ćaskanje o astrologiji upropasti izlazak, ili pričaju o bivšim devojkama koje su bile „isuviše opsednute“ kosmosom.

„Nakon inicijalnih faza ’upoznavanja’, bilo je očigledno da je veoma obuzeta svojom duhovnom stranom; samo joj je još falio pirsing na nosu i godinu dana boravka u Indiji, ali bila je posvećeni član horoskopske ekipe, sa malim primesama tumačenja tarot karata i generalnih upozorenja da se „paziš karme“, kaže Lori, 29, iz Londona. „Isprva sam prilično uživao u tome; kao duhovno siromašnom čoveku, bio mi je lepo da dobijem neke smernice koje ću razmotriti u životu, izvan duboko ukorenjene krivice srednje klase koju sam sam sebi usadio u školi. Upoznala je moje roditelje – mislio sam da je upoznavanje išlo dobro, dok joj se moj tata nije nasmejao u lice kada ga je pitala koji je znak, i kada je rekla da je Rakovima tipično teško da cene muziku“.

Na kraju je u metrou do kuće vladala „ledena“ atmosfera, pošto je bivša bila uznemirena zbog toga što Lorijev tata nije imao strpljenja za njena verovanja. Žestoko su se posvađali oko astrologije, i svađa se završila tako što je ona „konsultovala neke karte o meni na licu mesta, da bi videla da li na moje odlučivanje ili rezonovanje negativno utiče Merkur, ili neko takvo slično sranje“, i Lori je raskinuo s njom preko SMS poruke.

Kevin iz Irske kaže da je njegova bivša koristila svoju natalnu kartu da bi opravdala svoje loše ponašanje ili loše raspoloženje, dok Pol iz Eseksa kaže da je jedna žena sa kojom je spavao pogledala njegovu kartu i rapidno se primila na njega, na osnovu njihove navodne kompatibillnosti, ali je “ignorisala sve stvari koje su sugerisale da sam težak čovek (što jesam) i da nam nije suđeno da budemo zajedno (nije bilo)“.

Adam, 26, i Oksforda, zabavljao se sa devojkom, kada je njeno inicijalno zanimanje za astrologiju eskaliralo do svakakvih nju ejdž stvari, kao što su tarot i hiromantija. „To nije bilo nešto na šta sam se ja ložio, ali postalo je stvarno definišuća stavka čitave naše veze, prema čemu sam imao stav, ’to baš i nije za mene, hvala’“, kaže on. „To prestane da bude interesovanje, i postane lična osobina: ’ja sam devojka astrologije’“.

Da li bi se Adam ponovo zabavljao sa astrološkinjom? „Ako je u pitanju blaga zainteresovanost, to mi ne bi smetalo. Ako je to glavna stvar? Ne“.

Sve navedeno primećuju i profesionalni astrolozi. Džesika Lanijadu, koja drži Ghost Of A Podcast, kaže, „Znam mnogo cis strejt muških astrologa, ali ne toliko mnogo cis strejt muških ljubitelja astrologije“. Astrolog Rendon Rozenbon se slaže, i kaže mi da je „to za devojčice i gejeve“.

„Astrologija je prirodan, intuitivan način za tumačenje vremena, a žene su više u skladu s prirodom“, nastavlja Rendon. „Međutim, muškarci su graditelji koji funkcionišu u materijalnom svetu. Ako strejt muškarcu ne daš dokaz da je astrologija stvarna, teško da će mu biti iole zanimljiva“.

Drugim rečima, Rendon misli da je muškarci češće smesta odbacuju, dok žene osećaju nešto. Jedna velika studija objavljena ovog meseca otkriva da su žene empatičnije a muškarci analitičniji, a ima i nekih dokaza koji pokazuju da se u ženskim mozgovima stresne misli zadržavaju duže, dok muški mozgovi traže rešenje. Ali biologija roda je veoma osporavano polje: niti je svaki muškarac graditelj, niti je svako ko ima matericu nekako povezaniji s prirodom.

Sa ili bez te pretpostavljene „prirodne intuicije“, nema sumnje da žene pokreću industrijske grane terapija i samopomoći. Često postoji malo separacije između samopomoći i astrologije; ova potonja se često koristi kao tip pređašnje. Na primer, Ghost Of A Podcast je u prvom delu „draga saveta“, a u drugom daje astrološka predviđanja za narednu nedelju.

„Astrologija se ne libi simbola koji istražuju naše slabosti i ’slaba osećanja’, kao što su žalost, trauma, tuga, poricanje, pogrešna percepcija, projekcije, auto-sabotaža, izigravanje žrtve“, kaže astrolog Deni Larkin. „A to je suprotno od onoga kako muškarce u životu stalno ohrabruju da budu čvrsti, umesto da se otvore. Lakše je i opipljive posmatrati kako žene i kvir ljudi češće izvlače deblji kraj u mnogim situacijama, pa im je lakše da se identifikuju sa ovim teškim temama koje astrologija načinje“.

Da bismo razumeli svoju i druge ličnosti, da bismo predviđali budućnost: suštinski, u pitanju je pokušaj da se preuzme kontrola, kada je nemamo nimalo. Žene i kvir ljude astrologija privlači zato što nudi zajednicu i utočište, nešto na šta mogu da se oslone u vremenu kada se religija povukla u zapećak. U heteroseksualnom patrijarhatu, cis muškarcima je utočište verovatno manje potrebno. Ljudi se okreću astrologiji u trenucima velikog stresa, na kraju krajeva. U studiji iz 1982, psiholog Grem Tajson je otkrio da ljudi koji se savetuju sa astrolozima to rade u reakciji na stres, i piše, „Pod uslovima velikog stresa, pojedinac je spreman da upotrebi astrologiju kao sredstvo za pomoć, čak iako u manje stresnim situacijama ne veruje u nju“.

Što se mene lično tiče, blago interesovanje za astrologiju koje sam osećala od malena se učvrstilo kada sam uradila natalnu kartu i videla koliko je sablasno tačna. Čim oprečni krajni rokovi udare, udruženi sa sve višim nivoom moje anksioznosti, i ako ne pazim na sebe kako treba, primećujem da više proveravam astrološke aplikacije i podkaste. Ali bez tog inicijalnog „da“, nikada se ne bih spustila u zečju jamu. Radi se samo o trenutku kada te to zadesi.

Pitam Džoa da li mogu da mu uradim natalnu kartu. On kaže da mogu, pa odlazim na Cafe Astrology i radim sa njim na tome, deleći neke od njegovih karakteristika: tvrdoglavost, čvrstina, ljubav prema zadovoljstvima i umetnosti, i to lako bude povređen ako ga ne „saslušaju“.

Sve je, kaže on, prilično tačno – ali kada bi izrazio bilo kakvu radost zbog tačnosti astrologije, to bi značilo da joj odaje priznanje, a to nikako ne može da učini.

