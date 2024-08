Zatvorenici nam otkrivaju njihove novogodišnje odluke

Na slobodi, novogodišnji dan deluje kao svež početak. Doživljavam ga kao priliku da se okrene novi list i pođe različitim i uzbudljivim novim stazama. Ali dok sam bio u zatvoru, nisam se tako osećao. Tokom 21 godine služenja moje zatvorske kazne, nisam smislio nijednu novogodišnju odluku. Oduvek sam mislio da je to rezervisano za one napolju, koji imaju veću kontrolu nad svojim životima. Novogodišnji dan bio je kao i svaki drugi koji precrtate na kalendaru dok nestrpljivo čekate da izađete na slobodu.



Ali ne želim da odam utisak da svi zatvorenici gube nadu. Ima mnogo zatvorenika koji slave novih 365 dana. Oni to samo rade drugačije. U ćorki ne postoje celovečernja pijanstva ili lude žurke. A što se odluka tiče, zatvorenicima se po glavama često motaju važnije stvari od zaklinjanja da neće više jesti šećer ili da će piti manje kafe. Oni razmišljaju o tome kako će izgledati kad konačno izađu na slobodu ili smišljaju nove načine kako da bolje prežive iza rešetaka.

Iako sam na slobodi tri godine, ostao sam u kontaktu sa mnogim zemljacima iz zatvora koji puno razmišljaju o obećanju nove godine. Obratio sam im se nedavno da bih video kakve su odluke doneli za 2018. Jedan koji samo što nije pušten iz zatvora ispričao mi je da želi ponovo ujedini svoju porodicu. Jedan drugi bivši gangster rekao mi je da želi bolje da upozna sebe kako bi mogao da donosi bolje odluke. Posvećenost ovih ljudi budućnosti govori mnogo o izdržljivosti ljudskog duha u nevolji.

Evo šta su oni imali da kažu.

Ejndžel Okazio Reg. #00373-748 Služi 23 godine za trgovinu drogom u kazneno-popravnoj ustanovi Danberi u Konktikatu

Moja novogodišnja odluka jeste da se ne zaustavljam kad stignem kući 9. januara. Osmislio sam planove za dva sitna preduzeća koje želim da sprovedem u delo čim izađem. Spavanje za mene prosto nije opcija. Znam da će biti teško, ali moram da budem nepokolebljiv da bih uspeo da pokrenem svoje poslove. Imam 48 godina i upravo ću odslužiti kaznu od 23 godine. Izgubio sam više od 20 godina života koje ne mogu da povratim. Moram da iskoristim preostalo vreme što više mogu i pomognem da se ujedini moja porodica kako bih mogao da uživam u svojim unucima i pružim im nekakvu sigurnost.

Jedva čekam da izađem iz zatvora. Život će biti težak u Portoriku, gde ću biti pušten, ali bih uvek pre izabrao to nego zatvor. Godinama je 31. decembar za mene bio samo još jedan datum. Ali ovaj put jedva čekam da povratim svoju porodicu, provodim vreme s njima i radimo sve one stvari koje smo nekad radili. Ta nadanja su mi pomogla da prebrodim neke od namračnijih dana tokom svog zatvoreništva.

Timoti Tajler Reg. #99672-012 Služi doživotnu kaznu zbog LSD-a u kazneno-popravnoj ustanovi Džesap u Džordžiji (pomilovao ga Obama)

Moja novogodišnja odluka je da isključivo jedem zdravu hranu. Čini se da kad god se ne hranim pravilno, moja sestra me oponaša na slobodi. Kad se hranim kako treba, i ona se hrani kako treba. Zato planiram da jedem zdravu hranu kako bih poboljšao njeno zdravlje. Pošto sledeće godine idem kući, želim da budem što zdraviji a da i ona bude zdrava, kako bismo mogli zajedno da živimo pristojnim, dugim životima.

Što se loših stvari tiče, voleo bih da se moja sestra oporavi od depresije. Oduvek smo bili bliski i ona pati od teške depresije poslednjih 25 godina, otkako sam se našao u zatvoru. Biće sjajno samo videti je kako živi bez depresije. Ona mi je najbolji prijatelj i ono što usrećuje nju, usrećiće i mene.

Što se preostalog tiče, kad izađem napolje, voleo bih da dobijem posao osveštavanja ljudi koji ulaze na stadionske koncerte grupe The Grateful Dead 2018. godine. Mogu to da pretvorim u sveti ritual koji bi proširivao svest prisutnih. Imajući u vidu da sam propustio da gledam The Dead više od 25 godina, to je nešto što bi Bob Vir možda mogao da mi omogući.

Donald Grin Reg. #39747-019 Služi doživotnu kaznu zbog trgovine drogom u kazneno-popravnoj ustanovi Kolman u Floridi

Moja novogodišnja odluka je da vredno radim na svom slučaju kako bih mogao da osvojim svoju slobodu do 2019. godine i oslobodim se ludila zatvora. Takođe, planiram da pomognem onima koji ne mogu da pomognu sebi u pravnoj biblioteci dajući im podršku u njihovoj potrazi za slobodom preko nečega što zovemo Firma: grupa zatvorskih advokata koji pomažu drugim zatvorenicima koje su oštetili njihovi advokati i sistem.

Robert Roso Reg # 05546-010 Služi doživotnu kaznu zbog trgovine drogom u kazneno-popravnoj ustanovi Tera Hot u Indijani.

Razmišljam dugo i naporno o svojoj novogodišnjoj odluci. Ove godine sam smislio jednu koje ću se strogo pridržavati. Planiram da manje gledam vesti a svoje vreme i energiju više usredsredim na završavanje svojih spisateljskih projekata. Na primer, poslednjih deset godina, počev u šest izjutra, dva sata gledam jutarnje vesti. Uveče, moje vreme za vesti počinje u pet posle podne, sledi Inside Edition u 5:30, TMZ u 6, nakon toga World News. To je četiri sata protraćenog vremena. Dakle, počev od 1. januara 2018. godine, smanjiću to na ne više od pola sata vesti ujutro i pola sata uveče.

To će mi dati više vremena da završim neke od svojih spisateljskih projekata. Započeo sam pisanje knjige koju upravo završavam i cilj mi je da je objavim ove godine i započnem pisanje nastavka. Takođe, manje gledanja vesti će mi omogućiti da doteram i složim u knjiški oblik zbirku kratkih priča koje sam želeo da objavim. Takođe, želim da ostanem pozitivan za svoju porodicu. Ovo doba godine ume posebno teško da padne mojim roditeljima.

Volter Džonson Reg. #47510-053 Služi doživotnu kaznu prema Zakonu o tri prekršaja u kazneno-popravnoj ustanovi Otisvil u Njujorku

Moja novogodišnja odluka je da upoznam sebe bolje nego ikog drugog. Na taj način moći ću otkrijem svoj pravi potencijal. Radio sam stvari koje istinski nisam želeo niti sam razumeo zašto sam ih radio. Mislio sam da je biti kriminalac isto što i biti heroj. Ali, kako je vreme prolazilo, shvatio sam da je iza većine mojih zločinačkih poduhvata stajala pohlepa, nezajažljiva želja da zadovoljim sebe, ne obazirući se na bilo koga drugog.

Heroj je onaj koji dela iz nesebičnosti. On dovodi sopstveni život u opasnost da bi drugi mogli da žive svoje. Sada shvatam da sam rođen s razlogom i gotovo sam protraćio svoj život odabravši pogrešne ljude, mesta i stvari. Sada znam da mogu da uradim neke moćne stvari sa svojim životom koje će pomoći drugim ljudima da se pronađu i ostvare svoje snove. Moram da se postaram da svaki čin koji počinim 2018. bude čin koji ću s ponosom moći da prenesem na svog unuka.

