Zavisnost me je definisala i pre nego što sam se izlečila

Marta 2012., Olivija Penel probudila se drhteći na podu kupatila. Nekako je uspela da se povredi, stopala su joj krvarila. Nije znala koliko dugo je ležala na podu. Stan joj je bio u potpunom haosu, prepun opušaka i praznih flaša. „Katastrofa, apsolutno“, kaže Penel danas. Tako joj je izgledao život pošto bi popila 14 flaša vina (oko 84 čaše) i progutala celo pakovanje kodeina, sve to za samo dva dana.

Penel iz 2012 više ne postoji – danas je trener i pisac, živi u Portlandu. „Zaista verujem da sam snažna žena. Takođe verujem da svu tu snagu izgubim čim popijem piće.“

Snažna je na više načina: naglo je prestala da pije posle buđenja na podu i akutnog trovanja alkoholom, ali nadvladala je i druge vrste zavisnosti u svom pohodu na trezvenost. Danas živi zdravo, oporavlja se, i pomaže drugima u okviru projekta Liv’s Recovery Kitchen.



Penel je rano otkrila zavisnost. Oko sedme godine, kaže da je otkrila da hrana može da otupi osećanja. „Mislim da sam u stvari patila od depresije, ali rekla bih da me boli stomak da ne bih išla u školu i tako se odsekla od sveta. Nisam mogla da se uklopim, nikako nisam razvijala kontakte. Nisam znala gde mi je mesto u svetu.“

Iako je tražila utehu u hrani, kao malu su je učili da je vitkost suštinski važna. Suprotstavljene ideologije vodile su u poremećaje ishrane koje ona danas opisuje kao „kombinaciju anoreksije i bulimije“. Oko tridesete, počela je da prelazi sa jedne na drugu dijetu, izgladnjujući

se metamfetaminima – prejedala se a zatim povraćala.

Već oko jedanaeste, Penel je počela da puši. Godinu-dve kasnije, pila je sa drugom decom na obližnjem groblju. Travu i spid počeli su da dodaju oko petnaeste.

U ranom odraslom dobu, Penel je diplomirala i zaposlila se, ali pošto je stres konstantno kompenzovala alkoholom i drogom, nije razvila sposobnost da se nosi sa životnim problemima. „Život sam protraćila živeći samodestruktivno“, kaže ona. Prijatelji su je zvali Labilna Liv i često je zaticali onesvešćenu u javnom WC-u, ili u svađi sa nekim ispred istog.

„Živela sam sve rizičnije, pa sam zaključila da bi bilo najbolje da se povučem iz javnosti i pijem sama kod kuće“, kaže ona. „To je bio početak sunovrata.“

Penel je pila oko četiri flaše vina dnevno i redovno uzimala ko-kodamol, mešavinu kodeina i paracetamola. Ugojila se pedeset kilograma. Provodila je vreme pijana, mamurna, ili računajući koliko bi pića mogla da kupi na povratku s posla. „Mnogi su pokušali da mi pomognu, trudila sam se i sama, ali nije išlo. Najiskrenije bih rekla sebi da više nema pića, a onda se probudila

pijana samo par sati kasnije.“

Kad se probudila na podu kupatila 2012., provela je još par dana bolesna u krevetu, a zatim otišla na svoj prvi AA sastanak. „Prvi korak bio je otrežnjenje i dovođenje života u red. Morala sam da naučim kako da se izborim sa problemima, da razvijem dnevnu rutinu, da shvatim ko sam zapravo ja. Nisam više imala nikakav identitet, bila sam kameleon.“

Prestala je da pije, ali i dalje je pušila po trideset cigareta dnevno i uzimala kodein. Par meseci kasnije izbacila je i to, ali onda je shvatila da alkohol zamenjuje dobro poznatom supstancom. „Otišla bih na grupu za podršku alkoholičarima, a na povratku kući opsesivno kupovala hranu. Uplašilo me je koliko je to sve ličilo na onaj prethodni period.“

Tokom sledećih godinu dana, našla je trenera koji joj je pomogao da iskontroliše potrebu za hranom i da nađe druge zabavne aktivnosti. U tom trenutku nije imala ništa osim posla i sastanaka zavisničkih grupa. „Rekla sam sebi, nisi se valjda zbog ovoga treznila.“ Decembra 2016, preselila se iz Mančestera u SAD. Par nedelja je živela sa bratom u Kaliforniji, a zatim prešla u Portland i počela da traži sebe.

„Danas sam življa nego ikad ranije. Imam svoje ja“, kaže ona. Piše uglavnom o zdravom življenju i oporavku od bolesti zavisnosti. „Ne stidim se onoga što sam bila, ali znam da sam danas jača i volim svoj novi identitet.“

Da bi ovo postigla, prestala je da ide na sastanke zavisnika. „Imala sam potrebu da se identifikujem sa ljudima koji nisu svodili svoj život na jednu tužnu priču, koji su radili na tome da razviju neku novu priču, nisu robovali etiketi koju su sebi nalepili. Nisam više želela da budem ono što sam nekad bila.“

Penel se od životnih uspona i padova krila jelom, pićem, i drogama. Danas se sa tim usponima i

padovima suočava. Smršala je 25 kg, ali ne misli o težini već o zdravlju. (Diže impresivnih 110 kg iz čučnja.) Energiju usmerava u pisanje o zdravlju, oporavku, kuvanju, meditaciji, vežbanju, i terapiji.

Iako je zahvalna programima od 12 koraka zato što su joj pomogli da se otrezni, zasluge za oporavak pripisuje samoj sebi i više ne smatra da je zavisna. „Ponižavajuće mi je da koristim etiketu koja me više ne pristaje. Da, imala sam problema sa raznim supstancama, ne smem više da pijem, sve to potpuno prihvatam. Ali nisam više Zavisnica Liv. Danas sam samo Liv.“