Zbog čega je Novi Zeland možda najveća crna ovca u slučaju „Skripalj“

Bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova ćerka otrovani su 4. marta u Engleskoj. Za ovaj napad London je optužio Rusiju, što je dovelo do velikog diplomatskog spora između Moskve i zapadnih zemalja. Velika Britanija je donela odluku o proterivanju ruskih diplomata i u Moskvu se 20. marta vratilo 23 ruskih diplomata. Moskva je rešila da uzvrati udarac, pa je iz Rusije proterano 23 britanskih diplomata.

Očigledno smo svedoci jedne od najvećih diplomatskih razmena, ukoliko se ovo ping-pong gađanje zvaničnicima može nazvati razmenom.

Primer Britanije ispratile su i SAD koje su iz svoje zemlje šutnule čak 60 diplomata i zatvorile ruski konzulat u Sijetlu. Ovo je idealna prilika da saznate da je u Sijetlu postojalo nešto poput ruskog konzulata i da je neko iz vrha američke vlade smatrao da će potez zatvaranja konzulata u Sijetlu zaboleti Ruse. Diplomatskoj prolećnoj čistki su se priključile Kanada, Australija, 14 članica EU, kao i nekoliko kandidata za članstvo u Uniji.

Kada je reč o regionu, Hrvatska, Makedonija i Albanija pridružile su se proterivanju ruskih diplomata. Vlada Crne Gore odlučila je da protera jednog ruskog diplomatu, proglasivši ga personom non grata. Njemu je dat rok od sedam dana da napusti Crnu Goru i povuče saglasnost za delovanje počasnog konzula Rusije u Crnoj Gori. Crnogorski opozicioni Demokratski front kritikovao je ovu odluku vlade.

Srbija ovog puta, očekivano, nije okrenula leđa Rusiji, pa njihove diplomate nas još uvek mogu da vide kao sigurnu luku u ovoj međunarodnoj diplomatskoj buri. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je za Blic da iz EU i sa Zapada Srbiji nije stigla nikakva preporuka o potezima koje bi trebalo da sprovedemo kada su u pitanju ruske diplomate. Uostalom, on dodaje da takav zahtev Srbija ne bi ispunila, čak ni da je isporučen.

– Naravno da nećemo proterivati ruske diplomate iz Srbije. To od nas niko još nije tražio – izjavio je Dačić za Blic.

A potvrda da Srbija neće kupiti kartu u jednom pravcu ruskim diplomatama stigla je i od predsednika Aleksandra Vučića koji je u telefonskom razgovoru sa Putinom (koji se izgleda stvarno odigrao) rekao da “Srbija neće učestvovati u sprovođenju bilo kakvih mera protiv Ruske federacije i neće proterivati ruske diplomate iz svoje zemlje”.

I s obzirom na dugu istoriju “prijateljstva” između dve države, vidljive rusofilije i kulta Putina na ovim prostorima, ovakav potez se može smatrati logičnim. Može se reći da Srbija ima razloge da ne učestvuje u diplomatskom pičvajzu.

Ali Srbija nije usamljena u odluci zadržavanja ruskih diplomata u zemlji. Austrija, Bugarska, Kipar, Grčka, Luksemburg, Malta, Portugalija, Slovačka i Slovenija takođe neće proterivati Ruse. Bugarska, koja od decembra predsedava Evropskim savetom, kaže da njihova pozicija nalaže da po ovom pitanju ostanu neutralni. Britanski Daily Express piše da je to zbog jakih poslovnih vezama koje Bugarska ima sa ruskim firmama, poput Gasproma, koji je njihov jedini snadbevač gasom. Malta ne želi da prekine diplomatske odnose, a Slovačka se “neće slomiti pod pritiskom i pribeći teatralnim potezima”.

I ove države imaju kakve takve razloge za odstupanje od prakse koju su započeli Britanci. Razloge koji opravdavaju njihove poteze i na osnovu kojih Britanija, EU ili ko god može samo da klimne glavom i kaže “Okej”.

Međutim, Novi Zeland ima ultimativni izgovor zbog kojih nijedan ruski diplomata još uvek nije napustio ovu zemlju.

Oni bi rado proterali ruske špijune… ali ne mogu da nađu nijednog.

Ne znam kako bih drugačije opisao Novi Zeland osim da je to jedna divna država. To je otprilike Kanada južne hemisfere, samo sa boljom klimom. Novi Zeland je toliko sladak, da je tamo snimana većina scena iz Gospodara prstenova i predstavlja jednu od šest najmirnijih zemalja na svetu. I sve to ide u prilog da im prosto poverujete kada kažu da ne mogu da našu nijednog ruskog špijuna. Šta će ruski špijun tamo? Da prisluškuje pašnjake?

Novozelandska premijerka Džasinda Ardern i ministar spoljnih poslova Vinston Piters su osudili napad na Skripalja i njegovu ćerku u Salzberiju, ali su izjavili da, dok su ostale države odlučile da proteraju ruske špijune, oni nisu u svojoj zemlji otkrili nikoga ko bi odgovarao tom profilu.

– Da ih ima, već bismo ih proterali – izjavila je premijerka Džasdina Ardern, dodavši da će Novi Zeland razmotriti dalje akcije po pitanju napada u Solzberiju.

I zar ovo nije najdiplomatskiji odgovor od svih? Jer on ne glasi “Ne želimo da ih proteramo”, već jedno fino “Mi bi smo ih rado proterali, ali ih nema ovde, jebi ga”.

Što možda stavlja Novi Zeland u malo nezgodnu poziciju na polju međunarodne zajednice, čineći ga crnom ovcom diplomatije. Jer dok Britanija ostalim zemljama može da odgovori sa “Okej”, nekako Novom Zelandu kaže “Ma daj”.

Ali to ne treba da zanima dobri Novi Zeland i za njih bi dobro bilo da se drže što dalje od ovih pizdarija. Realno, kada ste jedna od šest najmirnijih zemalja na svetu, niko vas ne dira ni u igranju Rizika. I tako i treba da ostane.

Odnosi između Britanije i Rusije su zategnuti još od ubistva bivšeg agenta KGB-a Aleksandra Litvenka u Londonu 2006. Britanci su istragom utvrdili da je ubistvo Litvenka verovatno odobrio sam Vladimir Putin.

Sergej Skripalj, bivši pukovnik u ruskoj obaveštajnoj službi, osuđen je u Rusiji 2006. po optužnici da je špijunirao za MI6. Skripalj je osuđen na 13 godina zatvora, ali je u Britaniju došao po dobijanju azila nakon razmene špijuna između SAD i Rusije 2010. godine. Britanska policija je saopštila da veruje da su Skripalj i njegova ćerka došli u kontakt s bojnim nervnim otrovim na vratima kuće u Salzberiju.