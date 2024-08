Zbog čega žene privlače DILF-ovi

Ideja o zgodnom ćaletu u parku koji radi zgib jednom rukom sinoniman je sa terminom ‘DILF’ – manje popularnim od sveprisutnog termina ‘MILF’ (treći po redu najpretraživaniji izraz na PornHub-u u 2018). Fenomen ‘Dad-I’d-Like-to-Fuck’ dobio je na popularnosti u poslednjih nekoliko godina; brza pretraga na Guglu izbacuje 5,860,000 rezultata, a Instagram nalozi poput dilfs_of_disneyland imaju stotine hiljada pratilaca. A prema podacima PornHub -a, “žene u 96% više slučajeva pretražuju reči ‘dad’ i ‘daddy’u poređenju sa muškarcima”.

Ali zbog čega se DILF fantazija dopada ženama – da li je u pitanju kombinacija takozvanih ‘daddy issues’, starijih muškaraca, sponzora – ili je u pitanju rekonfiguracija starog dobrog patrijarhalnog poretka? Zbog čega muškarac sa decom – kao i sve komplikacije koje ga prate – odjednom deluje kao primamljiv? Dr Kori Pedersen, razvojni psiholog koji radi u istraživačkoj laboratoriji The Observations and Research in Gender and Sexuality Matters (O.R.G.A.S.M) pri Kventlin Politehbičkom Univerzitetu (laboratorija posvećena naučnom procesu u polju seksologije) pokušao je da kvantifikuje odgovore na DILF pitanje. U novoj studiji, The Appeal of the DILF, predstavljenoj pred Društvom za naučne studije o seksualnosti u Montrealu prošle godine, namenjena je da definiše zbog čega DILFovi privlače žene, kao i da li su DILFovi primamljiviji ženama nego jednako privlačni muškarci bez dece.

VICE: Šta tačno traži vaše DILF istraživanje, i šta ste pokušali da saznate?

Kori Pedersen: Pokušali smo da nađemo koji faktori čine starije muškarce privlačnijim ženama. Verovatno ste čuli za MILF fenomen, a postoji i sve veće interesovanje za DILFove – ipak ne postoji empirijska literatura o tome šta je DILF, šta ga čini DILFom, kao i šta je to povezano sa njim konkretno privlačno. Nismo hteli da imamo hipotezu zato što nije bilo ranijih istraživanja, tako da smo istražili koji faktori čine DILFove privlačnim ženama.

Prikupili smo ispitanike i nasumično im prezentovali jednu od dve opcije. U jednoj opciji – DILF profil – ispitanicima je bila prikazana fotografija atraktivnog starijeg muškarca koji je izgledao kao da ima otprilike 45 godina. Rečeno im je; Ovo je Džejson, on je zaposleni četrdesetpetogodišnji muškarac sa dvoje dece, i upoznao vas je zajednički poznanik. Drugoj grupi ispitanika prikazana je ista fotografija i rečeno im je: Ovo je Džejson, on je zaposleni četrdesetpetogodišnji muškarac, i upoznao vas je zajednički poznanik.Dakle, jednoj grupi ispitanika Džejson je prikazan kao da ima decu, dok drugoj grupi nije rečeno da li ima decu.

Nadali smo se da ćemo ovde – s obzirom na razliku – otkriti da li žene više privlači muškarac sa ili bez dece. To bi ukazalo na to da li je DILF fenomenu neophodna činjenica da postoje deca. Ili, da li će ih privući Džejson bez dece – što bi ukazalo na činjenicu da je to što je on stariji muškarac ono što ga čini privlačnim.

Ispitanike smo pitali da ocene Džejsonovu atraktivnost na osnovu nekoliko kvaliteta; karakteristike kao što je maskulinost (na primer Džejson je čvrst, Džejson je atletske građe). Druge stvari bile su povezane sa njegovom emotivnošću (Da li je topao? Da li je empatičan? Da li je fin?), a ostale su bile povezane sa njegovom društvenošću (Koliko voli da izlazi? Koliko voli da se zabavlja?). Pitali smo ih da naglase koliko se slažu sa navedenim informacijama i profilom.

Ono što smo otkrili je da, kada je Džejson opisan kao čovek koji ima decu, žene su ga ocenjivale višim ocenama kad se radi o ‘emotivnosti’. Dakle, za stvari kao što su toplina, empatičnost, briga, finoća i zabavnost. Bez dece, Džejson je dobijao više ocene za društvenost; dakle, voli da se zabavlja, da putuje i spontan je. Nije bilo razlika kada smo merili maskulinost.

Sve u svemu, otkrili smo da je Džejson sa decom ocenjivan da ima više pozitivnih atributa nego Džejson bez dece, što sugeriše da je upravo činjenica da ima decu ono što je primamljivo u vezi sa njime.

Da li mislite da je u pitanju predselekcija? On je otac deci, tako da to znači da će biti dobar otac i mojoj deci? Ili se traži neka vrsta kratkoročnijeg odnosa?

Pitali smo ispitanike da li bi bili spremni da se upuste u kratkoročni seksualni odnos sa jednim od ova dva čoveka (u zavisnosti od toga kojoj su grupi ispitanici pripadali), kao i da li su zainteresovani za dugoročnu vezu. Otkrili smo da ne postoje razlike među grupama.

Dakle i kod kratkoročnih i kod dugoročnih, oba muškarca bili su podjednako atraktivni. Zbog toga pretpostavljamo da je ono što žene zaista cene kod parnera upravo skup emocionalnih kvaliteta (to da li je neko zabavan, fin, darežljiv, pun ljubavi). Kada muškarac ima decu, naša percepcija je možda da on mora imati ove kvalitete; to da su ti kvaliteti već prisutni.

Drugo moguće objašnjenje je da žene biraju muškarce sa decom za partnere kao deo strategije selekcije. Dakle, ako muškarac ima decu, već je demonstrirao svoj fertilitet. Ako želite decu, onda je takav muškarac za vas sigurica, zato što već ima decu. Znate da je u pitanju plodan muškarac.

Ali činjenica da ima decu nikada nije umanjila njegovu privlačnost. Da li pretpostavljate da je i druga strana slična? Da li se MILF žene dopadaju muškarcima više nego slične žene bez dece?

Istraživali smo MILF fenomen u literaturi kako bismo naveli našu DILF literaturu. Ono što smo saznali je da su muškarcima MILF žene privlačne uprkos činjenici da imaju decu. Dakle, dokazi ukazuju da su muškarci privučeni MILF ženama zbog njihovih godina, a ne zbog njihove dece. Postoji nešto u godinama starijih žena; one odišu samopouzdanjem, ona zna o svojoj seksualnosti, a to je ono što mlađe žene nemaju.

Dakle termin MILF se ustvari koristi za starije žene.

Tako je, dok je kod žena činjenica da deca postoje važna, a ne godine.

Da li su žene uspele da artikulišu zbog čega su im DILF muškarci privlačniji, nezavisno od onoga što pokazuju brojke?

Žene su mogle da kažu šta im se posebno dopalo kod Džejsona. Spominjale su stvari kao što su ‘ima fine oči, osmeh mu je topao, deluje kao dobra osoba’. Deluje kao da sugeriše na zainteresovanost za ove vrednosti osobe; odlike kao što je toplota, finoća i darežljivost.

Da li je bilo korelacije između godišta žene i njihove želje da imaju decu – i nivoa koliko su joj DILF muškarci privlačni?

Pitali smo ih i o tome. Pitali smo ih da li imaju decu, i ako ih nemaju, pitali smo ih da li žele da imaju decu u budućnosti – i to na skali od ‘ne’ do ‘definitivno’. Otkrili smo da nema razlike između grupa. Isto je bilo i sa godinama.

Da li vas je nešto iznenadilo u toku ovog istraživanja?

Bio sam iznenađen da nismo pronašli razliku između kratkoročnog seksualnog odnosa i dugoročne veze. Očekivao sam da ću tu pronaći efekat; da su žene više zainteresovane za muškarce sa decom za dugu vezu, a za muškarce bez dece za kratkotrajno partnerstvo. To me je iznenadilo.

Takođe sam bio iznanađen kada smo pitali ispitanike da li bi ovaj muškarac bio privlačniji da je mlađi, stariji, ili je sasvim dobar takav kakav je? Takođe smo ih pitali i da naznače preferirano godište partnera. Suprotno popularnom mišljenju da žene žele starijeg ‘čička parička’, mi to nismo otrkili. Otkrili smo da su žene zainteresovane za ljude koji su u rasponu od četiri godine u odnosu na njihovo godište. Isto je i za kratkoročne i dugoročne odnose.



Još jedna stvar koju smatram interesantnom – verovatno ste čuli da je Sigmund Frojd postulirao da muškarce privlače žene koje su slične kao njihove majke. I da žene privlače muškarci koji podsećaju na njihove očeve. Pitali smo ispitanike da ocene njihov odnos sa roditeljem. Pitali smo ih to zato što smo želeli da pokrijemo ovo kao potencijalno objašnjenje za to zbog čega žene možda privlače stariji muškarci (zato što možda podsećaju na njihovog oca). Dakle, pitali smo ih o odnosu koji su imale sa očevima, kao i da procene koliko ih je profil podsetio na njihovog oca, i takođe nismo pronašli efekat. Dakle, ne postoji nikakva kredibilnost u ideji da žene privlače stariji muškarci zbog neke čudne ‘daddy issue’ stvari.

Šta ovi rezultati govore o trenutnoj društvenoj klimi, i kako očekujete da će se razvijati popularnost DILF fenomena?

Verujem da će se nastaviti. Verujem da smo tek svedoci početka svega ovoga. Posebno ukoliko je trend koji pokazuje MILF fenomen ikakav indikator (a postoji već neko vreme). Kako su žene u našoj kulturi sve otvorenije kada se radi o njihovoj seksualnosti, i kako društvo sve bolje prihvata činjenicu da su žene seksualna bića – videćemo sve više otvorenosti prema ovoj temi. Dokazi ukazuju na to da ćemo viđati sve više žena koje priznaju da posećuju pornografske sajtove. Siguran sam da su to radile oduvek, ali ne verujem da su uvek priznavale tako nešto zbog cenzure koja okružuje žensku seksualnost.

U isto vreme, mislim da je činjenica da naša otkrića sugerišu da su žene zainteresovane za kvalitete kao što je ličnost, za odlike kao što su toplota i to koliko je muškarac spreman da neguje – mislim da ovo pokazuje da ni žene ni muškarci ne traže partnera koji je idealan kada se radi o stvarima kao što je novac, izgled ili status. Mislim da pokazuje da su žene (i muškarci) zainteresovani i privučeni – i kada se radi o kratkoročnim i dugoročnim partnerstvima – stvarima koje zapravo znače. Kvaliteti kao što su finoća, toplina i darežljivost. I muškarci i žene zapravo traže dobro u ljudima.

