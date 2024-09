Žena koja je overila od paracetamola opisuje koji je to bol

Molimo vas da obratite pažnju: ovaj članak govori o depresiji, samopovređivanju i samoubistvu. Ako verujete da bi ove teme mogle da vas pobude, ozbiljno vam preporučujemo da ga ne čitate.

Napomena urednika od 22. februara: Amberina predstava da pacijenti koji su uzeli prekomernu dozu imaju samo dva sata da potraže medicinsku pomoć nije tačna. Kontaktirali su nas mnogi medicinski profesionalci koji su istakli da je vremenski okvir više između 24 i 48 sati.

Šta mislite, koja supstanca je najodgovornija za otkazivanje jetre u UK, SAD, Australiji i na Novom Zelandu? Iznenađujuće, ali nije alkohol, već paracetamol.

Samo u Australiji, zbog prekomerne doze paracetamola je u bolnice primljeno 14.622 pacijenta od 2000. do 2007, što je navelo Medinski časopis Australije da objavi vodič za to kako bi zdravstvo trebalo da reaguje. U dokumentu piše, „Smrt nije redak ishod, iako paracetamol ostaje najvažniji pojedinačni uzrok rapidnog otkazivanja jetre u zemljama zapadnog sveta“.

Najtužnije je to što se pacijenti ne truju slučajno, da bi olakšali migrenu. Umesto toga, oni pokušavaju samoubistvo. I nešto za šta se misli da će izazvati brz, bezbolan gubitak svesti postaje sve, samo ne to.

Ono što se obično dogodi je da organizam šalje sav paracetamol u jetru, koja veoma brzo postaje prezasićena, što dovodi do ekstremne mučnine i povraćanja.

Od tog trenutka, umiranje može da potraje od par dana, do između 4 i 6 nedelja, kako jetra postepeno otkazuje.

Ovu nevolju je za dlaku izbegla dvadesetdvogodišnja žena po imenu Amber, iz Vaga Vage na jugu Novog Južnog Velsa. Amber živi sa graničnim poremećajem ličnosti, i prošle godine je pokušala samoubistvo, pre nego što je pronađena i odvedena u bolnicu. Sada se oporavlja i redovno odlazi na savetovanje – i u sklopu procesa oporavka, postavila je ovaj video na Jutjub, da bi objasnila kako paracetamol može da bude ozbiljno zloupotrebljen.

VICE: Zdravo, Amber. Možeš li da nam ispričaš kako je sve to počelo?

Amber: Većina pakovanja ima 20 tableta. Dana kada sam overila sam uzela 260 tableta od po 500 miligrama. Stvar sa paracetamolom je da iako postoji preporuka za dnevnu dozu, ako uzmeš sve odjednom, to može da bude veoma loše.

Koji su ti bili prvi simptomi?

Prvo je počelo da mi tutnji u glavi. Opipala sam puls, i osećaj je bio kao da će eksplodirati. Bilo je toliko mnogo tečnosti. Pocrvenela sam i telo je počelo da me boli, za šta sam pomislila da je čudno, pošto bi paracetamol trebalo da učini da se osećaš dobro i da umiri bol. Onda sam postala stvarno spora i osetila se veoma umorno. Toliko sam se usporila da nisam mogla ni da hodam, i razgovarala sam sa mamom, koja mi je rekla da počinjem da mumlam. Na kraju me je pronašao moj partner, i tada smo otišli u bolnicu.

Šta se dogodilo kada ste otišli u bolnicu?

Ambulantna kola su me dovezla u bolnicu, i dali su mi ugalj da popijem. To je aktivni ugalj koji moraš da popiješ što brže možeš. Kada uzmeš prekomernu dozu paracetamola, u suštini imaš dva sata da primiš terapiju, inače neće delovati. Mislim da sam stigla tamo za sat i 40 minuta.

Onda sam morala da sačekam četiri sata, da bi znali da li ću preživeti ili ne. To ne može da se preinači, i sećam se da sam u panici plakala kao kiša. Pitala sam medicinsku sestru da li ću umreti, i ona me je u suštini pogledala i rekla, „Ne mogu da kažem ni da, ni ne, moraćemo da sačekamo i vidimo“. I to je bilo ono što je najstrašnije. Samo sam plakala kao kiša i pomislila, Više ne želim da umrem.

Problem sa paracetamolom je to što ljudi misle da će kada ga uzmu polako zaspati i onesvestiti se. Ali paracetamol nije takav – na kraju se probudiš, i ako te ne leče, umrećeš u roku od tri do četiri dana, u ogromnim bolovima, usled otkazivanja jetre. Srećom, nivo se kod mene vremenom spustio, i bila sam otpuštena iz bolnice. Danima sam se posle toga osećala usporeno i loše. Teško je objasniti kako sam se osećala, ali bila sam grogi, i nisam bila ona stara. Još uvek nisam ona stara. I dalje se osećam grogi. To i dalje utiče na mene.

Da li si bila svesna opasnosti pre nego što si uzela prekomernu dozu paracetamola?



Pa, ja sam zapravo studirala medicinsku negu. Imam prijatelje koji su pshiolozi, i oni su pregledali spisak načina na koje ljudi pokušavaju da izvrše samoubistvo, i u suštini su mi rekli da je paracetamol najgori način. Pogledala sam to, i pretpostavljam da sam uglavnom znala šta će da se dogodi, ali nikada ne znaš koliko će nešto biti loše, pre nego što se dogodi tebi.

Čekaj, ti si znala da će biti jezivo i na kraju neefikasno, ali ipak si to uradila?

Pa, kada sam upala u to stanje uma, zaista nisam razmišljala ni o čemu drugom. Nekako sam blokirala, iako sam i dalje bila prisutna, ako to ima smisla. To je jednostavno bio čin čistih emocija i impulsa.

Jedna studija u UK otkriva da 50 posto ljudi koji uzimaju prekomernu dozu paracetamola to čine u roku od prvih sat vremena nakon što im to padne na pamet. Da li misliš da zbog toga prodaja paracetamola treba da bude ograničena ili regulisana?

Ja neću da budem ona koja će reći, „Oh, moramo da ga sklonimo iz naših prodavnica“, ali ipak mislim da treba doneti propise oko toga koliko tableta može da bude u kutiji, ili koliko kutija može da se kupi odjednom. Mislim da bi to uglavnom pomoglo mlađima, pošto oni nemaju pristupa velikoj količini lekova, jer za većinu njih moraš da imaš više od 18 godina. Ali ako možeš da ga kupiš bez recepta, niko ne može da te spreči. Prodavci u supermarketu ti neće jednostavno prići i reći, „Oh, ne možeš to da kupiš“. Tako da definitivno mislim da treba doneti više propisa da bi ljudi prestali da reaguju impulsivno.

