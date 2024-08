Žena koja strije i fleke od menstruacije pretvara u umetnost

Ovaj tekst je preuzet sa Broadly

Svoju prvu striju otkrila kada sam imala 13 godina. Mislila sam da je to nekakav enigmatski ožiljak, verovatno podsetnik na nekakvu letnju avanturu koji je jenjavao. „To ti je strija“, rekla mi je moja majka u prolazu, kad je spazila kako mazim beleg koji cveta na unutrašnjoj strani moje butine. Bila je to za mene nova reč i bela crta na mojoj koži bila je za mene misterija.

Sa „naglim izrastanjem“ i beskrajnim nizom telesnih promena stigle su i druge strije. Izgubila sam računicu i interesovanje za njih kad sam otkrila da kod drugih ljudi izazivaju iznenađenje i odbojnost. Kako su godine prolazile, naučila sam da ih ignorišem, sve dok nisam otkrila rad Sinte Tort Kartro, poznatije i kao Zinteta, mlade katalonske umetnice koja je od načina na koji posmatramo strije napravila revoluciju.

Zinteta oslikava svoje telo i tela drugih žena uz pomoć vodenih bojica, tempera i akrilnih boja.



Zinteta ima 22 godine i potiče iz Toreljesa de Ljobregata, gradića blizu Barselone, u Španiji. Njeni radovi bave se tabu temama o ženskom telu, od strija do menstrualnog ciklusa žena. U svojim delima ona obrađuje negativnu konotaciju koju smo kulturološki pripisali strijama i daruje im novo značenje, terajući nas da razmišljamo o stvaranju stereotipa lepote. Razgovarala sam sa Zintetom kako bih saznala nešto više o njenom radu i uticaju koji vrši na druge žene.

Broadly: Zbog čega si poželela da eksperimentišeš sa strijama u umetnosti?

Zinteta: Radila sam na projektu „Ostavljam fleke i nisam zgađena“ o menstrualnom ciklusu žena. Želela sam da govorim o menstrualnom ciklusu; da se pozabavim tim procesom kroz koji žene prolaze i o kom dobijamo toliko malo informacija. Tako sam počela da slikam po donjem vešu imitirajući fleke od menstruacije ali sa živopisnim vodenim bojama. Nakon što sam ih naslikala, pomislila sam da ih prebacim na telo i fotografišem, preselivši čitav projekat na samu kožu.

Nastavila sam da istražujem i u martu 2017. godine načinila sam ilustraciju žene s leđa na koju sam intuitivno dodala strije vodenim bojama. Naslikala sam one koje imam na levoj strani svog abdomena i fotografisala. Nakon što sam podelila to na društvenim mrežama, reakcija je bila iznenađujuća. To me je nateralo da nastavim rad na telu i borim se protiv estetskih pritisaka kojima su žene izložene.

Jesi li imala sumnje ili nesigurnosti kad si prvi put objavila ove slike? Kakve su bile posledice?

Nikad nisam imala nikakvih sumnji. Uvek sam sigurna u ono što postavljam, u borbu za ono što radim. Verujem u sopstveni kreativni izraz. Ove slike su pokrenule diskusije, privukle su veliku pažnju sada kada se mnogo ljudi identifikovalo s njima.

Šta te je navelo da odlučiš da stvaraš dela o ženskom univerzumu i njegovim složenostima, usredsredivši se na mnoge karakteristike za koje su nas učili da nas ih bude sramota?

Da bih ih učinila vidljivijim, da bih ih normalizovala i da bi drugi uvideli da su one deo nas i da će ubuduće biti deo nas. Namera mi je bila da uzmem sve ono za šta su nas ubedili da su defekti, nesavršenosti, stvari koje nas ne čine „lepima“ i pokažem da su one tu i da su stvarne. Lično, koncept nesavršenosti naših tela je nešto što ne razumem; to je nesavršeno za koga? Sva naša tela imaju belege, pege, strije, celulit, dlake, bore i ta tela menstruiraju. To je realnost. Zašto je kriti? Provodimo čitave živote mrzeći svoja tela, u sukobu sa samim sobom. Vreme je da počnemo da sarađujemo u borbi protiv estetskih pritisaka i da počnemo da učimo da je sve što imamo sastavni deo nas, sastavni deo naših priča.

Šta misliš kakav je uticaj tvoj rad izvršio na druge žene?

Bio je alatka za osnaživanje mnogih ljudi. Pored onoga što je vidljivo na mojim društvenim mrežama (broj lajkova, komentari, poruke), dobila sam i mnogo pisama i privatnih poruka od ljudi koji mi se zahvaljuju na onome što radim.



Na kojim drugim projektima radiš trenutno?

Mnogo eksperimentišem s olovkom i licima žena iz svih delova sveta. Eksperimentišem s elementima prirode — ponovo koristim ulje, oslikavam tela. Radim marljivo na novim izložbama za ovu godinu: imam dve izložbe u Madridu i imaću izložbe u Barseloni, a radim i na postavkama svojih radova u Granadi i Valensiji koje će se desiti narednih meseci.

Verzija ovog članka prvobitno je objavljena na VICE Meksiko.

